7 ноября на трибунах дортмундского «Сигнал Идуна Парк» собрались восемь тысяч болельщиков «Эльферсберга». Они заняли весь гостевой сектор и установили клубный рекорд по посещаемости выездных матчей. Для сравнения: в самом районе Эльферсберг живут около 7500 человек, а во всей общине Шпизен-Эльферсберг — порядка 13 тысяч. Дортмундская «Боруссия» выиграла 2:1 благодаря дублю Феликса Нмечи, хотя на 81-й минуте вышедший на замену Ноэль Футкеу сократил отставание и заставил хозяев понервничать. Ещё четыре года назад клуб из Саара выступал в четвёртом немецком дивизионе, а в ноябре 2026-го привёз тысячи фанатов на один из крупнейших стадионов Европы. К ноябрьскому перерыву на сборные «Эльферсберг» подошёл на седьмом месте Бундеслиги с 13 очками после девяти туров. Команда Винсента Вагнера успела обыграть леверкузенский «Байер», совершить камбэк против мёнхенгладбахской «Боруссии» и провести сумасшедший матч с «Аугсбургом», в котором соперники создали почти десять ожидаемых голов на двоих.

Четыре года от региональной лиги до Бундеслиги

Когда Хорст Штеффен возглавил «Эльферсберг» в 2018 году, команда уже несколько лет безуспешно пыталась выбраться из Региональной лиги «Юго-Запад». Вместе со спортивным директором Оле Буком тренер постепенно перестраивал состав, однако три следующих сезона клуб так и не сумел добиться повышения. Перелом произошёл весной 2022-го, тогда «Эльферсберг» выиграл региональный чемпионат, поднялся в третью лигу и сразу же завоевал ещё один титул, обеспечив себе дебют во Второй Бундеслиге. В том составе выступал Ник Вольтемаде, арендованный у бременского «Вердера». Два последовательных повышения вывели команду на уровень, которого она прежде никогда не достигала.

Хорст Штеффен — начало истории globallookpress.com

В дебютном сезоне второго дивизиона «Эльферсберг» финишировал одиннадцатым. Следующей весной футболисты Штеффена уже боролись за выход в Бундеслигу и заняли третье место, получив право сыграть в переходных матчах с «Хайденхаймом». После ничьей в первой встрече судьба противостояния решалась на домашнем поле «Эльферсберга». Ответный матч приближался к дополнительному времени, но на 95-й минуте гости забили победный гол. Поражение 1:2 оставило команду во втором дивизионе ещё на год.

Летом 2025-го Штеффен ушёл тренировать «Вердер», а лучший бомбардир Фисник Асллани покинул команду. Новым главным тренером стал Винсент Вагнер, незадолго до этого выведший резервный состав «Хоффенхайма» в третью лигу. Вагнеру пришлось быстро собирать новую атакующую линию, сохранив при этом привычную для клуба интенсивность игры. Уже в январе «Эльферсберг» потерял ещё одного результативного нападающего. Юнес Эбнуталиб перебрался во франкфуртский «Айнтрахт», но его отсутствие компенсировал Лукас Петков, забивший 11 мячей во второй половине сезона. Команда закончила чемпионат с 64 голами — лучшим показателем Второй Бундеслиги.

17 мая 2026 года «Эльферсберг» разгромил «Пройссен Мюнстер» со счётом 3:0. Дэвид Моква оформил дубль, ещё один гол забил Бамбасе Конте. Победа в последнем туре гарантировала второе место и прямой выход в высший дивизион. Основанный в 1907 году клуб стал 59-м участником Бундеслиги за всю её историю.

Празднование выхода в Бундеслигу globallookpress.com

Контейнеры вместо раздевалок и семейный бизнес за спиной клуба

Домашние матчи «Эльферсберг» проводит на «Урзафарм-Арене ан дер Кайзерлинде». Стадион расположен рядом с лесом и заметно уступает по размерам большинству арен Бундеслиги. В августе 2026-го дебютную встречу клуба в элите против «Байера» здесь посмотрели 9307 зрителей. На момент выхода команды в высший дивизион арена вмещала около десяти тысяч человек, но для соответствия требованиям Бундеслиги её необходимо расширить до 15 тысяч мест. Строительные работы начались ещё до дебютного сезона, а часть инфраструктуры пришлось временно разместить в грузовых контейнерах.

Стадион «Эльферсберга» с высоты globallookpress.com

Самая необычная подробность касается раздевалок. Футболисты приезжающих команд переодеваются в специально оборудованных контейнерных помещениях, после чего отправляются на поле. В сентябре через них прошли и игроки «Баварии» во главе с Гарри Кейном. На поле мюнхенцы выиграли 2:1, но хозяева удерживали интригу до финального свистка. За скромным внешним видом арены скрывается довольно устойчивая финансовая система. Главным партнёром клуба много лет остаётся фармацевтическая компания Ursapharm из Саарбрюккена. Её название носит стадион, а руководящую роль в обеих организациях играет семья Хольцер.

Контейнеры и реконструкция globallookpress.com

Президент «Эльферсберга» Доминик Хольцер одновременно входит в руководство Ursapharm. Его отец Франк, бывший профессиональный футболист, возглавляет наблюдательный совет клуба. Семейный бизнес годами обеспечивал финансовую поддержку команды и помогал развивать профессиональную инфраструктуру задолго до выхода в Бундеслигу. Поэтому историю «Эльферсберга» было бы неверно объяснять исключительно энтузиазмом жителей маленького города — у клуба есть стабильный спонсор и последовательная управленческая модель. При этом возможности по зарплатам и трансферам остаются значительно скромнее, чем у большинства соперников по высшему дивизиону.

Доминик Хольцер globallookpress.com

Два скаута и футболисты, которым не хватало игровой практики

После повышения в классе «Эльферсберг» отказался от идеи массово приглашать опытных футболистов Бундеслиги. Технический директор Йозеф Вельцмюллер объяснял, что покупка даже одного-двух дорогих игроков способна нарушить сложившуюся зарплатную структуру команды. Вместо этого клуб продолжил искать молодых исполнителей, которым большие команды пока не готовы предоставлять достаточно игрового времени.

Особенно показательным стало летнее трансферное окно 2026 года. Из дортмундской «Боруссии» за шесть миллионов евро пришёл американский вингер Коул Кэмпбелл. По меркам «Эльферсберга» это рекордная покупка, хотя для ведущих клубов чемпионата подобная сумма относительно невелика. Кэмпбелл уже в дебютном матче против «Байера» забил один из голов, перехватив передачу соперника. Из «Баварии» приобрели Мориса Краттенмахера, из «Байера» арендовали Франсиса Оньеку, из «Штутгарта» — Ноа Дарвиха. Нападающий Ноэль Футкеу перебрался на правах аренды из франкфуртского «Айнтрахта». То есть почти каждый из новичков получил возможность играть на значительно более высоком уровне, чем прежде.

Винсент Вагнер — тренер нового поколения globallookpress.com

По словам Вельцмюллера, в селекционном отделе клуба работают всего два скаута. Руководитель считает небольшое число сотрудников преимуществом при принятии решений: сложные трансферные вопросы здесь можно согласовать значительно быстрее, чем в большой организационной структуре. Вагнеру досталась молодая команда, ориентированная на быстрый переход из обороны в атаку. При базовой схеме 4-2-3-1 фланговые футболисты активно открываются за спины защитников, а игроки центральной линии стараются как можно скорее доставить мяч вперёд после отбора. Такая манера позволяет создавать моменты даже против более сильных соперников, но регулярно оставляет пространство для ответных атак.

Семь голов, четыре пенальти и почти десять xG за матч

В первом туре Бундеслиги «Эльферсберг» принимал «Байер». К середине встречи дебютанты вели 3:0, заставив леверкузенцев отыгрываться почти весь оставшийся матч. Гости сократили отставание до минимума, но хозяева сохранили победный счёт 3:2. Через неделю «Эльферсберг» отправился в Мёнхенгладбах, где к 56-й минуте проигрывал 1:3. Дубль Краттенмахера и гол Феликса Кайделя со штрафного перевернули встречу, а победный мяч Краттенмахер отправил в ворота уже в добавленное время — 4:3.

Коул Кэмпбелл — сенсация против «Байера» globallookpress.com

17 октября команда Вагнера устроила ещё более безумный матч против «Аугсбурга». За семь минут хозяева забили дважды, к исходу получаса довели преимущество до трёх голов, а затем едва не позволили сопернику отыграться. Зрители увидели семь забитых мячей, четыре назначенных пенальти, два нереализованных одиннадцатиметровых и отменённый после видеопросмотра гол. Ещё одно решение арбитра о пенальти было пересмотрено ВАР. Команды суммарно нанесли 46 ударов, а общий показатель ожидаемых голов достиг 9,98 xG. По официальным данным Бундеслиги, это рекорд турнира с момента начала учёта данной метрики в сезоне-2020/21. «Эльферсберг» выиграл 4:3, хотя Вагнер после финального свистка признал, что его подопечным необходимо действовать осторожнее.

«Эльферсберг» — «Аугсбург» globallookpress.com

Последующие результаты подтвердили опасения тренера. «РБ Лейпциг» разгромил новичка 4:0, воспользовавшись ошибками в обороне. Зато уже через несколько дней «Эльферсберг» забил четыре мяча «Майнцу», пропустив лишь однажды. Особенно эффектным получился гол Кэмпбелла на 91-й минуте: американец принял мяч грудью и отправил его в ворота ударом ножницами.

Календарь и таблица Бундеслиги

После девяти туров у «Эльферсберга» четыре победы, одна ничья и четыре поражения. Команда забила 17 голов и пропустила 18, опережая в таблице «Штутгарт», «Хоффенхайм» и франкфуртский «Айнтрахт». 21 ноября новичок примет «Фрайбург», расположившийся на третьей строчке. Для Вагнера это очередная возможность проверить, насколько команда продвинулась в работе над обороной. На девять первых матчей Бундеслиги у неё уже набралось достаточно ярких моментов, но теперь пришло время доказать, что «Эльферсберг» — не случайный экзотический гость высшего дивизиона.