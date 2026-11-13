ESPN рассуждает о скрытых причинах стремительного краха Майкла Каррика в «Манчестер Юнайтед».

Решение «Манчестер Юнайтед» утвердить Майкла Каррика на посту главного тренера на постоянной основе после успешного отрезка в статусе «исполняющего обязанности» далось клубу нелегко.

Даже в апреле руководство все еще сомневалось, стоит ли включать его в промо-материалы к летним предсезонным матчам.

Несколько недель спустя, на волне растущей поддержки болельщиков, с ним все же подписали двухлетний контракт.

Но то, что последовало за этим, обернулось стремительным и пугающим спадом.

Шокирующее поражение в первом туре в августе от вернувшегося в элиту «Халл Сити» положило начало провальному старту сезона: команда одержала всего одну победу в чемпионате и лишь три в 15 матчах во всех турнирах.

Тактика Каррика подвергалась сомнению со стороны капитана Бруну Фернандеша, тренер был в шаге от увольнения после поражения от «Борнмута» в прошлом месяце, а его последним матчем у руля стала хаотичная ничья с «Астон Виллой» (4:4), отбросившая «Юнайтед» в зону вылета — перед лицом некогда немыслимой перспективы понижения в классе.

Что именно Каррик сделал правильно, чтобы заслужить эту работу, и что пошло не так, приведя к его отставке?

Как Каррик прошел путь от исполняющего обязанности до главного тренера

В конечном итоге результаты команды в период с января по май сочли слишком хорошими, чтобы их игнорировать. Именно они обеспечили ему преимущество над единственным другим серьезным кандидатом — Андони Ираолой.

Майкл Каррик globallookpress.com

И хотя «Манчестер Юнайтед» выдал мощную концовку сезона, одержав 12 побед в 17 матчах, руководство не покидали тревожные сомнения в том, что в равных матчах Каррику просто чаще везло в решающих эпизодах.

В ходе мартовских совещаний технического штаба был сделан вывод, что команда продемонстрировала хорошую игру против «Манчестер Сити», «Арсенала» и в первом тайме матча с «Тоттенхэмом».

В то же время результаты фиксировали победы над «Фулхэмом», «Эвертоном» и «Кристал Пэлас», а также ничью на выезде с «Вест Хэмом». По мнению некоторых аналитиков, между качеством футбола на поле и итоговым счетом на табло в этих играх наблюдался явный диссонанс.

И хотя игра команды была далеко не самой убедительной, Каррик соответствовал другим важным критериям. Он производил особенно сильное впечатление за пределами поля, а его непоколебимое спокойствие как после побед, так и после поражений высоко ценилось боссами клуба.

Майкл Каррик и Беньямин Шешко globallookpress.com

Рубен Аморим, для сравнения, еще очень долго после финального свистка бурно праздновал победу над «Ливерпулем» (2:1) на «Энфилде» в октябре 2025 года.

Сэр Джим Рэтклифф ожидал увидеть нечто подобное, когда в январе зашел в подтрибунное помещение «Эмирейтс», чтобы поговорить с Карриком после победы над «Арсеналом» (3:2). Однако Каррик дал понять, что, хотя он и рад конкретному результату, матч уже стал историей, и нужно быстро двигаться дальше. Для Рэтклиффа именно так и должен был вести себя тренер «Юнайтед».

Каррик стал тренером скорее неохотно и в ноябре 2025 года даже отказался от переговоров с «Вулверхэмптоном».

Однако у него было четкое представление о том, как должен держать себя наставник «Манчестер Юнайтед».

Ранее Аморим взял за привычку постоянно требовать от футбольного директора Джейсона Уилкокса все большей поддержки. Каррик был его полной противоположностью. Когда Уилкокс видел пренебрежительные комментарии в адрес Каррика от бывших игроков «Юнайтед», включая Роя Кина, он каждый раз ждал звонка с просьбой разобраться. Но его телефон молчал; Каррик справлялся с подобной критикой самостоятельно, чаще всего просто отмахиваясь от нее как от издержек профессии.

Работая с Карриком, Уилкокс ценил свободу, позволявшую ему сосредоточиться на долгосрочном планировании, вместо того чтобы разгребать ежедневные проблемы, которыми его регулярно засыпал Аморим.

Проблемы с составом «Манчестер Юнайтед»

Были и другие сложности, доставшиеся в наследство от эпохи Аморима. Португальский тренер уделял огромное внимание необходимости искоренения тех, кого он считал «проблемными персонажами», и всячески транслировал это команде.

Это делалось при полной поддержке высшего руководства, поэтому, когда летом Маркуса Рашфорда интегрировали обратно в состав, внутри коллектива возникло устойчивое ощущение, что клуб делает шаг назад.

Рубен Аморим globallookpress.com

Осознавая всю щекотливость этой темы, летом на базе в Каррингтоне было созвано несколько совещаний, чтобы решить, как лучше всего обставить возвращение Рашфорда.

Нет никаких свидетельств того, что после своего возвращения Маркус сделал что-то не так или нарушил дисциплину, но сама ситуация вызвала недоумение у футболистов, которым всего годом ранее говорили, что он категорически не подходит для той атмосферы, которую пытается выстроить клуб.

Набор формы самим Рашфордом осложнился травмой бедра, которую он получил в первом же матче сборной Англии на чемпионате мира.

Другие кадровые потери — особенно на критически важных позициях левого защитника и центрального нападающего — лишь усилили давление на имеющийся состав.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Каррик чувствовал, что ему нужно больше новичков, чем те три центральных полузащитника (Андрей Сантос, Юри Тилеманс и Карлос Балеба), которые пополнили состав минувшим летом.

Уилкокс и генеральный директор Омар Беррада понимали его точку зрения и во многом разделяли её, но им пришлось объяснить, что клуб вынужден работать в условиях жестких бюджетных ограничений. «Манчестер Юнайтед» полностью соблюдает правила финансовой устойчивости. Проблема, как объяснили Каррику, заключалась в том, что из-за нехватки свободных средств клуб был просто не в состоянии соответствовать уровню трат «Манчестер Сити», «Арсенала», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Медицинский штаб прекрасно понимал, что Люк Шоу и Гарри Магуайр — сыгравшие ключевую роль для Каррика в прошлом сезоне — не смогут проводить по три матча в неделю в плотном графике Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Эта информация была донесена до руководства, но у боссов клуба просто не оказалось свободных средств для необходимых кадровых решений. Деньги из трансферного бюджета прошлого лета — по сообщениям, сумма около 76,5 млн евро плюс еще 8,5 млн евро в виде бонусов за достижения — уже были направлены на подписание Беньямина Шешко из «Лейпцига» годом ранее.

Каррик не смог вывести команду на новый уровень

Рэтклифф и совет директоров с пониманием относятся к ситуации, в которой оказался Каррик. После поражения от «Комо» (1:4) они признали, что его планы разрушило отсутствие девяти футболистов из-за травм, болезней и дисквалификаций.

Майко Каррик globallookpress.com

Значительная доля вины возлагается на игроков, выступающих ниже своих возможностей, — в особенности за их удручающие матчи против «Комо» и «Борнмута». И все же в клубе сохраняется стойкое ощущение, что результаты должны были быть лучше.

На «Олд Траффорд» считают, что, несмотря на трудности на трансферном рынке, нынешний состав сильнее прошлогоднего, поскольку одного возрастного Каземиро в полузащите заменили сразу трое новичков.

«Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Комо» в Лиге чемпионов globallookpress.com

После краткосрочного успеха в прошлом сезоне Каррик и его штаб попытались за лето изменить подход и привить команде более агрессивный футбол первым номером.

Когда этот план провалился, внутри клуба возникли закономерные вопросы о том, почему тренеру никак не удается донести свои идеи до игроков.

Когда он только принял команду, такой проблемы не существовало. Если Аморим был приверженцем сложных тренировочных сессий с упором на атлетизм и тактическую структуру, то Каррик просто упростил требования — и сразу же пожал плоды этого решения.

Тренировочные сессии были значительно сокращены и зачастую начинались с упражнений на технику и эстафет на скорость.

Одним из самых любимых было задание, где игроки участвовали в своеобразной эстафете: они продвигались вперед с мячом, а затем мягко перекидывали его обратно через небольшую сетку, чтобы партнер по команде мог пробить по воротам с лёта.

Это помогло поднять боевой дух и раскрыть лучшие качества состава.

Майкл Каррик globallookpress.com

Каррик выстроил прочные отношения с целым рядом футболистов. Ему особенно хорошо удавалось находить с ними общий язык, делясь опытом из собственной игровой карьеры — как позитивным, так и негативным.

Когда один из игроков тяжело переживал результативную ошибку, тренер посоветовал ему посмотреть видео полуфинала Кубка Англии 2011 года против «Манчестер Сити», в котором сам Каррик буквально подарил мяч Яя Туре, позволив тому забить победный гол. Посыл был предельно ясен: «Я прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь».

Другим же требовалась более твердая рука. В одном из матчей прошлого сезона Каземиро попросил заменить его в перерыве. Каррик ответил отказом и отправил его обратно на поле. Некоторые игроки восприняли это как демонстрацию жесткости по отношению к одному из авторитетов раздевалки.

Каземиро globallookpress.com

Тренер пошел еще дальше, когда усадил на скамейку запасных капитана команды Бруну Фернандеша в матче против «Борнмута» после того, как тот раскритиковал план на игру с «Комо». Каррик дал отпор недовольству Фернандеша еще в Италии, но некоторые инсайдеры в клубе считают, что на публике он зачастую слишком рьяно брался защищать своих футболистов.

Каррику не раз советовали переложить часть ответственности за неудачные результаты на команду, но он раз за разом предпочитал брать весь удар на себя. У руководства «Манчестер Юнайтед» сложилось стойкое ощущение, что Каррик делал исключительно то, что считал лучшим для клуба, и никогда не ставил на первое место собственные интересы.

При этом за закрытыми дверями он далеко не всегда оставался таким же спокойным и невозмутимым.

Он пришел в ярость после мартовского поражения от оставшегося вдесятером «Ньюкасла» на «Сент-Джеймс Парк», а когда в сентябре «Эвертон» сравнял счет в компенсированное время, прямо поставил под сомнение самоотдачу и желание игроков бороться в трудные моменты.

У ряда сотрудников клуба по-прежнему остаются опасения относительно проблем с менталитетом внутри команды.

Майкл Каррик globallookpress.com

Дело не в том, что игроки не стараются. Скорее, присутствует стойкое убеждение, что некоторым футболистам просто не хватает спортивной злости и воли к победе в каждом матче — качеств, жизненно необходимых для клуба такого масштаба и статуса, как «Манчестер Юнайтед».

Теперь это вызов, с которым предстоит справляться уже следующему наставнику, пока «Юнайтед» пытается перевернуть страницу после третьего тренерского увольнения за три сезона.

Ирония заключается в том, что сейчас — находясь на 18-м месте, в зоне вылета, — клуб ищет человека, способного оказать на команду такое же мгновенное воздействие, какое оказал сам Каррик, придя на пост исполняющего обязанности девять месяцев назад.

Серия результатов прошлого сезона убедила боссов клуба и обеспечила Каррику полноценный контракт. Однако провальный старт новой кампании перечеркнул абсолютно всё, и «Манчестер Юнайтед» вновь вернулся на исходную позицию.