«Комо» втоптал «Ланс» в его поле, повторил рекорд Лиги чемпионов по разнице мячей и поднялся на 4-е место общей таблицы. За сутки до исторического разгрома Сеск Фабрегас жаловался, что в его распоряжении осталось всего 15 полевых игроков. Причина не ограничивается травмами: из-за требований УЕФА итальянский клуб лишился 4 мест в заявке на еврокубок. Руководство оказалось в необычном положении — команда добралась до Лиги чемпионов на 3 года раньше запланированного срока, а академия пока не способна обеспечить её необходимыми футболистами.

Фабрегас жаловался на 15 игроков — через сутки «Комо» забил 9 голов

На пресс-конференции перед встречей с «Лансом» Сеск Фабрегас рассуждал о предстоящем испытании так, будто готовился к матчу на выживание. Испанец признался, что кадровые ограничения почти лишили его возможности проводить ротацию, а через несколько дней команду ждёт принципиальная встреча с «Интером». Особенно тренера беспокоило физическое состояние футболистов, которым приходится привыкать к совершенно новому календарю.

Впрочем, если Фабрегас действительно опасался за результат во Франции, его игроки сделали всё, чтобы избавить тренера от переживаний. «Комо» забил «Лансу» 9 мячей, повторив крупнейшую разницу мячей за матч в истории Лиги чемпионов. Ещё никогда французский клуб не терпел столь крупного поражения в главном еврокубке, а итальянцы стали первой командой из топ-5 европейских лиг, которой удалось забить 9 мячей на чужом поле в главном турнире Европы.

Дувикас празднует гол uefa.com

Анастасиос Дувикас оформил хет-трик, Нико Пас записал на свой счёт гол и 2 результативные передачи, а уже к 57-й минуте на табло горели цифры 6:0. Фабрегас воспользовался возможностью поберечь лидеров и одновременно выпустил Маттина Либерали, Мартина Батурину и Самуэле Риччи вместо Паса, Лукаса Да Куньи и Луиса Мильи. Молодые игроки быстро поддержали голевое безумие: Либерали забил седьмой мяч, Батурина — восьмой, а на 91-й минуте отличился 18-летний Маттео Папаччоли.

После 4 туров у дебютанта Лиги чемпионов уже 19 забитых голов и 9 очков. Самым необычным в этой истории остаётся несоответствие между возможностями команды на поле и количеством футболистов, которых тренер может использовать. По словам Фабрегаса, к игре во Франции в его распоряжении находились всего 15 полевых игроков взрослой обоймы. Причём проблемы с составом начались задолго до ноябрьских травм.

Нико Пас забивает «Лансу» uefa.com

25 мест по регламенту, но у «Комо» только 21. Кого Фабрегас не смог заявить?

Чтобы понять, почему клуб с обеспеченными владельцами и амбициозной трансферной политикой испытывает подобные трудности, придётся заглянуть в регламент УЕФА. Согласно ему, каждый участник Лиги чемпионов имеет право зарегистрировать до 25 футболистов в основном списке A. Однако из этого количества 8 мест предназначены для игроков, подготовленных в клубе или национальной ассоциации. Причём максимум 4 из них могут приходиться на воспитанников других команд той же страны, а остальные места необходимо заполнять собственными выпускниками.

Для получения такого статуса футболист должен провести в системе соответствующего клуба не менее 3 полных сезонов в возрасте от 15 до 21 года. Если нужного количества воспитанников нет, зарезервированные места остаются пустыми. Именно с этим столкнулся «Комо», который не смог закрыть квоту собственных воспитанников. Согласно опубликованной «Sky Sport» заявке, в основном списке команды насчитывается 21 футболист вместо максимально допустимых 25. При этом тренер может дополнительно использовать подходящих по возрасту и стажу молодых игроков из списка B, но они пока не способны полноценно заменить опытных участников первой команды.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Особенно болезненными оказались решения относительно тех, кто мог бы помочь в условиях плотного календаря. За пределами первоначальной заявки остались Максанс Какре, Вилли Камбвала, Эдоардо Гольданига и Джейден Аддай. Все они имели право выступать в Серии А, но для Лиги чемпионов клубу пришлось выбирать между футболистами, которые не обладали необходимым статусом воспитанника. В октябре ситуация немного улучшилась благодаря специальному правилу УЕФА. Если игрок из списка A получает травму минимум на 60 дней, клуб может временно заменить его другим футболистом, зарегистрированным до установленного срока.

«Комо» воспользовался этой возможностью после повреждения Хесуса Родригеса и 21 октября включил Какре в заявку. Француз успел сыграть против «Манчестер Юнайтед», а затем вышел в старте против «Ланса». Однако количество свободных позиций от этого не увеличилось. К ноябрю Фабрегас также лишился травмированных Трево Чалобы, Мойзе Кина и Ассане Диао, а отсутствие Родригеса ещё сильнее сократило выбор в атаке. Поэтому фраза тренера о 15 доступных полевых игроках вполне отражала реальное положение дел, хотя официальная заявка и насчитывала больше фамилий.

Трево Чалоба globallookpress.com

«Комо» опередил собственный план на 3 года, но академия за успехами не успела

Президент клуба Мирван Суварсо ещё в мае объяснял «La Gazzetta dello Sport», что выход в Лигу чемпионов стал неожиданностью даже для руководства. Перед стартом прошлого сезона «Комо» рассчитывал занять 7–8-е место в Серии А, однако уже к зиме стало понятно, что команда способна на большее. В результате путёвку в еврокубок получили примерно на 3 года раньше предусмотренного бизнес-планом срока. Такая скорость развития выглядит особенно впечатляюще, если вспомнить, где клуб находился совсем недавно. В 2019 году «Комо» выступал в Серии D, а спустя 5 лет вернулся в высший дивизион итальянского футбола. В дальнейшем владельцы из индонезийской группы «Djarum» продолжили активно инвестировать в состав и инфраструктуру, предоставив Фабрегасу серьёзные возможности для работы на трансферном рынке.

В результате в команде появились футболисты с опытом выступлений за ведущие европейские клубы: Нико Пас и Максимо Перроне, Ян Коуту, Мартин Батурина, Мойзе Кин и другие. Такая модель позволяла быстро повышать качество игры, поскольку вместо ожидания собственных выпускников клуб приобретал перспективных футболистов, уже готовых к профессиональному футболу. Но для УЕФА размер инвестиций не имеет значения. Даже если команда способна потратить десятки миллионов евро на усиление, новичок не получит статус клубного воспитанника только потому, что хорошо играет.

Мирван Суварсо globallookpress.com

В интервью «Gazzetta» Суварсо признал, что академия «Комо» работает в нынешнем виде лишь 3 года, поэтому выпускников для закрытия еврокубковой квоты пока недостаточно. При этом президент отметил положительную динамику: за столь короткий срок 10 воспитанников получили вызовы в юношеские сборные, а Фабрегас уже начал привлекать некоторых из них к тренировкам и матчам первой команды.

Трудности возникли даже со стадионом! После квалификации в Лигу чемпионов руководству пришлось ускорять работы на «Джузеппе Синигалья», чтобы привести арену в соответствие с требованиями УЕФА. Суварсо отдельно подчёркивал, что клуб не собирается бездумно увеличивать расходы ради краткосрочного успеха и намерен сохранить устойчивую финансовую модель. Получается любопытное противоречие: владельцы сумели быстро собрать команду уровня Лиги чемпионов, но восполнение некоторых организационных пробелов требует времени, которое невозможно купить на трансферном рынке. Впрочем, у Фабрегаса уже появился молодой футболист, способный стать частью решения.

Красивая панорама стадиона «Комо» globallookpress.com

9 месяцев без футбола, гол «Манчестер Юнайтед» и дебют в ЛЧ. Кто такой Папаччоли?

Маттео Папаччоли оказался одним из самых счастливых участников исторического вечера во Франции, хотя ещё несколько месяцев назад о дебюте в Лиге чемпионов ему оставалось только мечтать. 18-летний полузащитник родился в Бразилии, перебрался в систему «Комо» в 2022 году и постепенно стал одним из заметных игроков клубной академии. За команду до 16 лет он провёл 25 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач, а в феврале 2024-го впервые сыграл за юношескую сборную Италии.

Маттео Папаччоли после гола в ворота «Ланса» uefa.com

В январе нынешнего года его развитие прервала тяжёлая травма. Во время встречи с «Виченцей» Папаччоли порвал крестообразную связку колена и выбыл на 9 месяцев. К тренировкам и матчам он вернулся лишь осенью, но довольно быстро напомнил о себе: 10 октября помог молодёжной команде отыграться с 0:2 против «Интера», а 21 октября открыл счёт в победной встрече с юношами «Манчестер Юнайтед».

После таких выступлений Фабрегас включил Папаччоли в заявку на матч с «Лансом». На 61-й минуте испанец заменил им Дувикаса, причём номинальному полузащитнику пришлось действовать на острие атаки из-за отсутствия Кина. Юниор не потерялся, в компенсированное время он откликнулся на передачу Либерали и отправил мяч в ворота. Показательно, что ассистентом Папаччоли стал 19-летний Либерали, а среди запасных находился ещё один воспитанник — Федерико Грилли. Последний занимается в клубной системе с 8 лет, и руководитель направления развития футболистов Осиан Робертс ранее отмечал его стабильность на молодёжном уровне.

Маттео Папаччоли globallookpress.com

Конечно, появление нескольких перспективных юниоров ещё не означает, что кадровая проблема «Комо» решена. Чтобы рассчитывать на полноценную ротацию в Лиге чемпионов, Фабрегасу нужны футболисты, способные выдерживать высокую интенсивность на протяжении целого сезона, а не только выходить на заключительные минуты при разгромном счёте. Ближайшая проверка — уже 8 ноября, когда «Комо» примет «Интер» в матче Серии А. После 10 туров миланцы занимают 2-е место с 25 очками, а команда Фабрегаса идёт 4-й с 23 баллами. Для испанца эта встреча имеет особенное значение, и ещё перед поездкой во Францию он подчеркнул, что итальянский чемпионат остаётся главным приоритетом клуба.

Календарь и таблица Серии А

Сеск Фабрегас объяснял свою осторожность резко возросшей нагрузкой. Если раньше команда проводила около 39 матчей за сезон, то теперь ей предстоит сыграть минимум 47–48 встреч. По наблюдениям тренера, даже в прошлом году футболисты временами сбавляли темп в последние 20–30 минут, поэтому нынешний календарь потребует более внимательного распределения сил. «Комо» уже добился результатов, которые ещё несколько лет назад казались совершенно невероятными, однако впереди его ждут соперники другого уровня, включая «ПСЖ» и «Барселону». И здесь куда важнее очередного рекорда станет вопрос, сможет ли Фабрегас сохранить высокую интенсивность на протяжении всей зимы. Победа над «Лансом» позволила испанцу провести масштабную ротацию уже по ходу матча, но рассчитывать на подобную роскошь против европейских грандов едва ли стоит.