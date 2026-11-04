Справится ли «Манчестер Сити» с немецкой командой?

В среду, 4 ноября, «РБ Лейпциг» примет «Манчестер Сити» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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Итог первого тайма x.com

45' Перерыв. Больше владели мячом и атаковали футболисты «Манчестер Сити», «Лейпциг» отвечал атаками сходу, автогол защитника хозяев Люкебы позволил гостям повести в счете к середине матча.

44' Продолжительный розыгрыш мяча игроками «Сити» завершился попаданием в положение «вне игры» Илимана Ндиайе.

44' Играют в пас футболисты «Сити» в середине поля, хозяева отошли на свою половину.

42' Удар Груды с края штрафной «Сити», мяч после рикошета прилетел в руки вратарю гостей Доннарумме.

40' Увереннее стали действовать футболисты «Сити» после забитого гола и продолжают атаковать.

39' Подача в штрафную «Лейпцига», но нападающему «Сити» Эрлингу Холанду не позволили нанести сильный удар головой защитники хозяев.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 2 Удары мимо 3 34 Владение мячом 66 2 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 8 Фолы 1

37' Гоол! 0:1. Прострел Нико О'Райли вдоль ворот «Лейпцига», в собственные ворота вогнал мяч защитник хозяев Кастелло Люкеба.

36' Удар Фила Фодена из пределов штрафной «Лейпцига», мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел, не помог бы вратарь хозяев Вандевордт.

35' Подача Энцо Фернандеса с углового «Сити», отбились хозяева.

34' Заработали игроки «Манчестер Сити» угловой у ворот «Лейпцига».

33' Желтая карточка показана Ридле Баку.

31' Удар Браяна Груды из пределов штрафной «Сити» получился не акцентированным, мяч мимо створа ворот прокатился.

«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» x.com

30' Прицельный удар Баумгартнера из-за пределов штрафной «Сити», мяч рядом с штангой пролетел.

28' Подача Раума в штрафную площадь «Сити»,в падении головой выбил мяч подальше отс своих ворот полузащитник гостей Фил Фоден.

27' Серия забросов в штрафную площадь «Манчестер Сити», не без труда отбиваются гости.

26' С мячом игроки «Сити» в середине поля.

25' Ридле Баку прорывался к воротам «Сити», но в процессе нарушил правила на полузащитнике гостей Ндиайе.

24' Отступив за линию мяча, игроки «Лейпцига» внимательно встречают атаку «Сити».

23' Быстрая атака «Лейпцига» после перехвата мяча в середине поля завершилась неточной обостряющей передачей Антонио Нусы в штрафную площадь «Сити».

22' Продолжается игра в среднем темпе.

21' Игроки «Манчестер Сити» разыгрывают мяч на половине поля «Лейпцига».

19' Играют в пас футболисты «Лейпцига» на своей половине поля.

18' Удар с подбора из-за пределов штрафной «Сити» нанес Давид Раум, мяч попав в одного из защитников гостей до ворот Доннаруммы не долетел.

17' Желтая карточка показана Кристофу Баумгартнеру, за грубый фол в середине поля.

15' Плотный удар Антонио Нусы с линии штрафной «Сити», мяч выскользнув из рук вратаря гостей Доннаруммы, чуть было в сетку ворот не заскочил, перелетев через перекладину.

14' С мячом игроки «Лейпцига» в центре поля.

12' Райан Шерки готовил себе позицию для удара на подступах к штрафной «Лейпцига», но, действуя с подстраховкой защитники хозяев ему помешали.

11' Вновь пытались прессинговать футболисты «Лейпцига» гостей на чужой половине поля, но нарушили правила на полузащитнике «Сити» Илимане Ндиайе.

09' Инициатива у «Манчестер Сити».

08' Удар Шерки из пределов штрафной «Лейпцига», мяч рядом с дальней штангой ворот прокатился.

07' Планомерно подбираются игроки «Сити» к штрафной площади хозяев.

06' Позиционная атака «Манчестер Сити» разворачивается в середине поля.

05' Активно включились в прессинг игроки «Сити», усложняя начало атаки «Лейпцига».

04' В спокойном темпе начинается игра.

03' Высоко на половине поля гостей начинают встречать атаку «Сити» футболисты «Лейпцига».

02' С мячом игроки «Сити» на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Манчестер Сити».

До матча

22:57 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

Стадион «Лейпциг» x.com

22:50 Матч пройдет на стадионе «Лейпциг», вмещающем 47 069 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Марко Гуида из Италии.

«Манчестер Сити» x.com

22:32 Стартовый состав «Манчестер Сити»: Доннарумма, О'Райли, Гехи, Хусанов, Нунес, Фернандес, Андерсон, Ндиайе, Шерки, Фоден, Холанд.

«РБ Лейпциг» x.com

22:30 Стартовый состав «РБ Лейпциг»: Вандевордт, Орбан, Банзюзи, Нуса, Груда, Баумгартнер, Баку, Эль-Айнауи, Раум, Люкеба, Ромуло.

22:15 За всю историю команды сыграли между собой 6 матчей. В 4 играх победил «Манчестер Сити», в 1 «Лейпциг», ещё одна встреча завершилась вничью.

22:12 У «Манчестер Сити» в составе будет отсутствовать Антуан Семеньо.

22:10 «Лейпцигу» в отчетной встрече не помогут Марк Гиу, Максим Эстеве, Леопольд Цингерле.

22:08 В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Порту» (2:0), АЕК из Греции (5:1) и проиграл ПСЖ (2:4). В 9-м туре английской Премьер-лиги МС на выезде уступил «Брайтону» (0:1). Это отразилось на турнирном положении команды в чемпионате, «Сити» с 21 набранным пунктом опустился на второе место, «Арсенал» возглавил чемпионат, набрав 24 пункта.

22:06 «Лейпциг» выступает с переменным успехом в Лиге чемпионов. Сначала футболисты Мартина Демичелиса проиграли итальянскому «Комо» (1:4), затем выиграли у ПСВ (1:0), а в третьем туре уступили мадридскому «Реалу» (1:4). В немецкой Бундеслиге «Лейпциг» на выезде обыграл «Шальке» (2:0). После 8 туров команда занимает 4-е место в чемпионате Германии, набрав 15 пунктов.

22:04 У англичан позиция лучше — «Ман Сити» занимает 10-е место в Лиге чемпионов с шестью набранными очками.

22:02 Немецкий клуб в общем этапе Лиги чемпионов занимает 30-е место, команда в трёх матчах смогла набрать лишь три очка.

22:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90