«Боруссия» Д и «Бетис» играют в Дортмунде в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб набрал 6 очков и расположился на 16-м месте в турнирной таблице. Испанцы пока не потеряли очков в турнире, одержав три победы и набрав 9 пунктов. «Бетис» занимает 7-е место. Следить за ходом поединка можно с нашей онлайн-трансляцией.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+5' Звучит свисток на перерыв. Счёт в поединке не открыт — 0:0. Отдыхаем.

45+4' Бенсебаини получил карточку жёлтого цвета.

45+2' Карецас подал со штрафного на правый край штрафной, но передача получилась настолько сильной, что сфера укатилась за лицевую линию.

45' К основному времени первого тайма добавлено 4 минуты.

44' Льоренте получает карточку жёлтого цвета за подножку вблизи своей штрафной. Пострадал Карецас.

43' Деосса попытался прострелить с левого фланга, но угодил в Беллингема, мяч в итоге ушёл за боковую линию.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 2 Удары мимо 2 64 Владение мячом 36 2 Угловые удары 1 3 Офсайды 2 3 Фолы 6

41' Кажется, всё в порядке с Себальосем, он возвращается на поле. Игра возобновилась

40' У Себальоса пошла кровь, ему оказывают помощь врачи. Неприятный эпизод.

38' Рюэрсон получает карточку жёлтого цвета за фол против Себальоса. Игрок «Дортмунда» заехал плечом в Себальоса.

36' Веерман закручивал мяч с правого полуфланга в район 11-метровой отметки. Однако защитники «Бетиса» вынесли головой сферу подальше из своей штрафной.

Гирасси globallookpress.com

34' Вынужденная замена в составе «Боруссии»: травмированный Гирасси ушел с поля, в игру вступил Карецас.

33' Свенссон простреливал низом с левого фланга, защитники «Бетиса» вынесли мяч подальше от своих ворот.

32' Остановка в матче Гирасси получил травму на ровном месте. Он лежит на газоне и не может встать, к лучшему бомбардиру «Боруссии» вышли медики и оказывают футболисту помощь прямо на газоне. Оказывается футболист врезался в штангу, пытаясь закатить мяч в сетку в одном из эпизодов.

31' Абдэ на дриблинге вошел в штрафную соперника справа, отдал передачу в район вратараской. Антон сыграл на опережении и чуть не срезал в свои ворота. Счёт по-прежнему 0:0 у нас.

29' Момент. Себальос подал с правого углового, Шлоттербек выиграл борьбу в штрафной и выбил мяч головой, в этот момент Эз Абде пробил слёту и мяч улетел над перекладиной.

27' К середине первого тайма начали моменты появляться у ворот «Боруссии» и «Бетиса».

26' 3:2 — статистика ударов в сторону ворот в пользу хозяев. Однако «Бетис» два раза пробил в створ, а «Боруссия» только один.

24' МОМЕНТИЩЕ. Как не забила «Боруссия»? Рюэрсон прострелил с правого фланга Свенссон с линии вратарской бьёт в упор. Вальес выручил команду, отразив удар.

22' Немного сумбурный пошел футбол. На подступах штрафной площади испанской команды футболисты «Боруссии» и «Бетиса» набили мяч головой около 15 раз, не опуская сферу на газон. В итоге много брака было у команд.

20' 60 на 40 пока по владению мячом в пользу «Боруссии».

19' Момент у «Боруссии». Нмеча из-за пределов штрафной пробил по воротам соперника, мяч пролетел мимо правой стойки.

17' ОТМЕНА ГОЛА! Пэрротт отдал пас с левого фланга на Антони, тот из положения вне игры переправил в сетку ворот соперника. Кстати, первый удар испанцев в матче.

15' В нашем матче пока без ударов в створ и лишь по разу соперники пробили мимо рамки.

14' Свенссон подал с правого фланга в центр штрафной площади «Бетиса», но защитники сыграли надёжно и вынесли мяч к центру поля.

12' И снова опасно! И снова дортмундцы подключают правый фланг. Идет подача в штрафную и Гирасси слёту бьёт, мяч улетает мимо ворот.

10' Опасно! Свенссон подал с правого углового, борьбу на втором этаже выиграл Бенсебаини, он пробил головой в левый угол, мяч прилетел прямо в руки Вальесу.

08' Силва подал с правого фланга, мяч в аут выбили игроки испанского клуба.

06' Опасно! Хозяева создают первый опасный момент. Рюэрсон выкатывал мяч с правого фланга, Гирасси с линии вратарской пробил в левый угол, мяч пролетел рядом со штангой.

04' Первые минуты дортмундцы играют без мяча, футболисты «Бетиса» полностью контролируют игру.

02' Встречу с центра поля начали футболисты «Бетис», они играют в зелёно-белой форме. «Боруссия» — в жёлто-черной.

01' Матч стартовал, поехали.

До матча

23:00 Встреча начинается с минуты молчания в память о Хесусе де Мигеле. Футболист «Тенерифе» 2 ноября столкнулся с вратарём «Андорры» во время матча Сегунды. Накануне испанский игрок умер в больнице.

22:55 Команды вышли на футбольное поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

22:40 Стартовый состав «Бетиса»: Вальес, Ортис, Льоренте, Гомес, Натан, Деосса, Берналь, Себальос, Антони, Эз, Пэрротт.

22:30 Стартовый состав «Боруссии»: Кобель, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Рюэрсон, Веерман, Нмеча, Свенссон, Беллингем, Силва, Гирасси.

22:20 Главным арбитром встречи назначен Сердар Гозюбийк из Нидерландов.

22:10 «Боруссия» Дортмунд и «Бетис» ранее не встречались в официальных турнирах. Предстоящая игра в рамках основного этапа Лиги чемпионов станет первой очной встречей клубов. При этом в августе 2015 года команды провели товарищеский матч, в котором немецкий клуб победил со счетом 2:0.

22:00 После трех туров основного этапа Лиги чемпионов «Бетис» набрал девять очков и располагается в верхней части общей таблицы. Испанский клуб выиграл все три матча, забив семь голов и пропустив четыре. Севильцы демонстрируют результативный футбол и пока не теряют очки в турнире. «Бетис» обыграл «Фейеноорд» (1:0), «Порту» (3:2) и «Лилль» (3:2).

21:50 После трех туров основного этапа Лиги чемпионов дортмундцы набрали шесть очков и занимают 16-е место в общей таблице. Немецкий клуб стартовал с победы над «Вильярреалом» (3:2), затем неожиданно уступил «Буде-Глимт» (0:1), а в третьем туре обыграл «Сабах» (2:1).

21:40 Матч пройдёт на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, вмещающем 81 365 болельщиков.

21:30 Всем привет! Следим за матчем «Боруссия» Дортмунд — «Бетис» в Лиге чемпионов. Немецкий клуб одержал шесть очков на старте, испанцы одержиали три победы в трёх матчах и набрали 9 пунктов. Рассказываем о главных событиях встречи в нашей онлайн трансляции!

21:20 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.