4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Бетис». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Боруссия» Д

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Боруссия» Д в трех турах набрала шесть очков. Команда забила пять мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, не уступив «Баварии» — 2:2.

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До того «Боруссия» Д в Кубке Германии одолела «Вердер» — 3:2, а вот несколько ранее переиграла «Айнтрахт» — 1:0. До последней ничьей дортмундцы победили трижды кряду.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Боруссия» Д в кадровом плане выглядит выгодно, и уж точно постарается подтянуться к лидерам.

При этом «Боруссия» Д победила в двух последних домашних поединках. В родных стенах в текущем сезоне команда уступила лишь один раз: «Баварии» в матче за Суперкубок Германии — 1:2. Вообще же дортмундцы не проигрывают всего полмесяца, с момента коллизии от «Будё-Глимта» — 0:1.

Немцы явно активно понесутся в атаку. «Боруссия» Д намерена побороться за попадание в топ-8, да и пора бы прибавлять в плане реализации Серу Гирасси.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» в главном клубном турнире Старого Света выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» набрала 9 зачетных баллов в трех турах. Команда забила 7 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть скромную «Малагу» — 2:1.

До того «Бетис» подписал мировую с «Сельтой» — 0:0, а вот чуть ранее одолел «Фейеноорд» — 1:0. Команда не проигрывала в трех своих последних матчах.

Состояние команды: «Бетис» ныне несколько поднаторел в плане результатов, пропустив всего один мяч в трех последних поединках.

При этом «Бетис» весьма продуктивно выступает на чужих полях. Команда в гостях не уступила четырежды кряду. К тому же привычно эффективен опытнейший Иско. Хавбек севильцев забил по 2 мяча в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, но куда более продуктивен в подыгрыше!

Нет сомнений, что команда будет действовать в расчете на контратаки. Дортмундцев «Бетис» явно не боится, да и креативный Иско что-нибудь да придумает!

На что ставят в матче Боруссия Д — Бетис Букмекерские коэффициенты на матч Боруссия Д — Бетис: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.70. Ничья — в 4.33, выигрыш «Бетиса» — в 4.33.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: Севильцы весьма убедительны в Лиге чемпионов, и уж точно не боятся традиционно негостеприимных дортмундцев.

2.10 «Бетис» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Боруссия» Д — «Бетис» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: «Бетис» не проиграет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Боруссия» Д — «Бетис» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт