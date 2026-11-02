3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и «Астон Вилла». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Барселона»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Барселона» в трех турах набрала шесть очков. Команда забила 11 мячей при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще, разгромив «Алавес» — 6:1.

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До того «Барселона» уступила мадридскому «Реалу» — 1:2, а вот несколько ранее потерпела поражение от ПСЖ — 2:4. «Барса» в своем чемпионате победила 10 раз в одиннадцати матчах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Барселона» имеет шикарный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается подтянуться к лидерам.

При этом «Барселона» в четырех очных поединках с «вилланами» сумела победить два раза при одной коллизии. При этом прекрасный отрезок проводит Ламин Ямаль. На его счету два мяча в Лиге чемпионов и еще 10 в Ла Лиге. А ведь есть еще Рафинья, наколотивший 15 мячей в испанском чемпионате!

Каталонцы уж точно не допустят недооценки соперника. «Барселона» намерена побороться за одно из первых мест в основном раунде, да и вообще за победу в турнире.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» в главном клубном турнире Старого Света выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» набрала 9 зачетных баллов в трех турах. Команда забила 12 мячей при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть скромный «Фулхэм» — 1:1.

До того «Астон Вилла» в Кубке лиги уступила «Борнмуту» — 0:3, а вот чуть ранее одолела «Манчестер Сити» — 2:1. Команда не побеждала в двух своих последних матчах.

Состояние команды: «Астон Вилла» ныне не столь стабильна в плане результатов, однако в Лиге чемпионов пока преуспевает.

При этом «Астон Вилла» весьма продуктивно выступает на чужих полях. Команда до последней коллизии победила в гостях четырежды кряду. К тому же уже тремя забитыми мячами в Лиге чемпионов отличился Николас Джексон, добавив к ним еще пять в АПЛ.

Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Каталонцев «Астон Вилла» не боится, вот только как сдержать Рафинью и Ямаля?!

На что ставят в матче Барселона — Астон Вилла Букмекерские коэффициенты на матч Барселона — Астон Вилла: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.25. Ничья — в 7.50, выигрыш «Астон Виллы» — в 8.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.20, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 4.50.

Прогноз: «Барселона» мотивирована добыть свою третью викторию в Лиге чемпионов, и уж точно активно понесется к воротам «вилланов».

2.35 Фора «Барселоны» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Барселона» — «Астон Вилла» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.20 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Барселона» — «Астон Вилла» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт