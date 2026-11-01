2 ноября в 4-м туре группового этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пахтакор» и «Аль-Наср». Начало игры — в 16:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Пахтакор»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы основного раунда главного турнира Азии.
При этом «Пахтакор» в трех турах набрал лишь два очка. Команда забила два мяча при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Хорезм» — 1:0.
До того «Пахтакор» потерпел поражение от «Аль-Кува Аль-Джавии» — 0:1, а вот несколько ранее был бит ферганским «Нефтчи» — 1:3. Ташкентцы не побеждали в двух последних домашних поединках.
Состояние команды: «Пахтакор» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, и уж точно поборется за попадание в топ-8.
При этом «Пахтакор» в двух очных поединках с «Аль-Насром» уступил один раз при одной ничьей. Ташкентцы нынче переживают кризис жанра, да и последняя виктория вышла чересчур натужной. Плюс команде срочно нужно прибавлять в плане улучшения реализации.
И уж точно «Пахтакор» постарается разжиться заветными очками. Вот только как остановить сверхмотивированного Роналду?!
«Аль-Наср»
Турнирное положение: «Аль-Наср» в Азиатской Лиге чемпионов выступает не столь продуктивно. Команда на текущий момент находится на 9-м месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Наср» набрал три зачетных балла в двух турах. Команда забила три мяча при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в голевой перестрелке одолела «Аль-Холуд» — 5:3.
До того «Аль-Наср» нанес поражение «Аль-Файзали» — 3:1, а вот чуть ранее переиграл еще и «Неом» — 1:0. Команда Криштиану Роналду победила в пяти последних матчах.
Состояние команды: «Аль-Наср» поднаторел в плане результатов, да и до заветной тысячи голов Роналду осталось всего 15 мячей.
При этом «Аль-Наср» в пяти последних матчах вне родных стен победил всего дважды. Зато Роналду забил 7 мячей в аравийском чемпионате и еще один в Азиатской Лиге чемпионов. Португалец нынче несется. А как иначе, если личный рекорд совсем близок, да и подносить снаряды есть кому.
Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. «Аль-Наср» нынче находится на заметном психологическом подъёме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.17. Ничья — в 6.13, выигрыш «Пахтакора» — в 10.80.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.37, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.75.
Прогноз: «Аль-Наср» мотивирован добыть свою шестую победу кряду, и уж точно активно понесется к владениям «Пахтакора».
Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.04.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Пахтакор» до последней виктории уступил дважды кряду
- «Аль-Наср» победил в пяти своих последних поединках
- Аравийцы в двух очных поединках ни разу не уступили «Пахтакору»
- «Аль-Наср» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- Ташкентцы в трех последних матчах забили всего два мяча