2 ноября в 4-м туре группового этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пахтакор» и «Аль-Наср». Начало игры — в 16:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.45.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Пахтакор»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы основного раунда главного турнира Азии.

При этом «Пахтакор» в трех турах набрал лишь два очка. Команда забила два мяча при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Хорезм» — 1:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Пахтакор» потерпел поражение от «Аль-Кува Аль-Джавии» — 0:1, а вот несколько ранее был бит ферганским «Нефтчи» — 1:3. Ташкентцы не побеждали в двух последних домашних поединках.

Все футбольные трансферы

Состояние команды: «Пахтакор» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, и уж точно поборется за попадание в топ-8.

При этом «Пахтакор» в двух очных поединках с «Аль-Насром» уступил один раз при одной ничьей. Ташкентцы нынче переживают кризис жанра, да и последняя виктория вышла чересчур натужной. Плюс команде срочно нужно прибавлять в плане улучшения реализации.

И уж точно «Пахтакор» постарается разжиться заветными очками. Вот только как остановить сверхмотивированного Роналду?!

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» в Азиатской Лиге чемпионов выступает не столь продуктивно. Команда на текущий момент находится на 9-м месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Наср» набрал три зачетных балла в двух турах. Команда забила три мяча при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в голевой перестрелке одолела «Аль-Холуд» — 5:3.

До того «Аль-Наср» нанес поражение «Аль-Файзали» — 3:1, а вот чуть ранее переиграл еще и «Неом» — 1:0. Команда Криштиану Роналду победила в пяти последних матчах.

Состояние команды: «Аль-Наср» поднаторел в плане результатов, да и до заветной тысячи голов Роналду осталось всего 15 мячей.

При этом «Аль-Наср» в пяти последних матчах вне родных стен победил всего дважды. Зато Роналду забил 7 мячей в аравийском чемпионате и еще один в Азиатской Лиге чемпионов. Португалец нынче несется. А как иначе, если личный рекорд совсем близок, да и подносить снаряды есть кому.

Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. «Аль-Наср» нынче находится на заметном психологическом подъёме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.17. Ничья — в 6.13, выигрыш «Пахтакора» — в 10.80.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.37, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.75.

Прогноз: «Аль-Наср» мотивирован добыть свою шестую победу кряду, и уж точно активно понесется к владениям «Пахтакора».

2.45 Фора «Аль-Насра» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Пахтакор» — «Аль-Наср» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.04 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Пахтакор» — «Аль-Наср» позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.04.

Пять причин, почему ставка зайдёт