1 ноября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Тулуза». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.00.
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» намерен побороться за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.
При этом «Марсель» отстает от топ-4 лишь на три очка. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в голевой перестрелке одолев «Гавр» — 4:3.
До того «Марсель» в Лиге Европы уступил «Штурму» — 0:1, а вот поединок с «Анже» завершился яркой победой — 5:2. Команда до последней победы уступила дома трижды кряду.
Состояние команды: «Марсель» на данном этапе не столь стабилен, да и пропускает в среднем реже двух мячей за матч.
При этом «Марсель» по своему кадровому потенциалу должен бороться чуть ли не за чемпионский титул. Амин Гуири настрелял уже 5 мячей в чемпионате, еще трижды отличился Химад Абделли. Ну и «Тулузе» команда не проигрывает уже десять лет.
И уж точно марсельцы постараются подтянуться к зоне еврокубков. Гуири и компания не собираются терять очки на ровном месте.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» привычно ходит в середняках лиги. Команда на текущий момент находится на 11-м месте турнирной таблицы.
При этом «Тулуза» всего на три очка опережает опасную зону. Команда забила 12 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть слабенький «Труа» — 0:0.
До того «Тулуза» легко переиграла «Ле Ман» — 3:0, а вот чуть ранее расписала мировую с «Монако» — 2:2. Команда не проигрывала в пяти последних матчах.
Состояние команды: «Тулуза» не столь стабильна в плане результатов, зато не пропускала в двух последних матчах.
При этом «Тулуза» достаточно продуктивно выступает на чужих полях. На выезде команда еще не проигрывала: одна победа при трех ничьих. «Малыши» ершисты, плюс продуктивный отрезок выдает форвард Каспер Тенгстедт, на счету которого уже пять забитых мячей.
Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. «Тулуза» оппонента не боится, вот только как сдержать Гуири?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.91. Ничья — в 4.00, выигрыш «Тулузы» — в 3.60.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.
Прогноз: «Марсель» весьма прилично атакует, тогда как «Тулуза» продуктивно выступает в выездных поединках.
Ставка: Ничья за 4.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Тулуза» еще не проигрывала на чужих полях
- «Марсель» дома потерпел два поражения в четырех матчах
- Обе команды в среднем пропускают больше одного мяча за матч
- Марсельцы в среднем забивают два мяча за матч
- «Марсель» слишком зависит от формы своего лидера Гуири