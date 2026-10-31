На «Велодроме» не будет победителя!

прогноз на матч 9-го тура Лиги 1, ставка за 4.00

1 ноября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Тулуза». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.00.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» намерен побороться за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Марсель» отстает от топ-4 лишь на три очка. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в голевой перестрелке одолев «Гавр» — 4:3.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Марсель» в Лиге Европы уступил «Штурму» — 0:1, а вот поединок с «Анже» завершился яркой победой — 5:2. Команда до последней победы уступила дома трижды кряду.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Марсель» на данном этапе не столь стабилен, да и пропускает в среднем реже двух мячей за матч.

При этом «Марсель» по своему кадровому потенциалу должен бороться чуть ли не за чемпионский титул. Амин Гуири настрелял уже 5 мячей в чемпионате, еще трижды отличился Химад Абделли. Ну и «Тулузе» команда не проигрывает уже десять лет.

И уж точно марсельцы постараются подтянуться к зоне еврокубков. Гуири и компания не собираются терять очки на ровном месте.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» привычно ходит в середняках лиги. Команда на текущий момент находится на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Тулуза» всего на три очка опережает опасную зону. Команда забила 12 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть слабенький «Труа» — 0:0.

До того «Тулуза» легко переиграла «Ле Ман» — 3:0, а вот чуть ранее расписала мировую с «Монако» — 2:2. Команда не проигрывала в пяти последних матчах.

Состояние команды: «Тулуза» не столь стабильна в плане результатов, зато не пропускала в двух последних матчах.

При этом «Тулуза» достаточно продуктивно выступает на чужих полях. На выезде команда еще не проигрывала: одна победа при трех ничьих. «Малыши» ершисты, плюс продуктивный отрезок выдает форвард Каспер Тенгстедт, на счету которого уже пять забитых мячей.

Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. «Тулуза» оппонента не боится, вот только как сдержать Гуири?!

На что ставят в матче Марсель — Тулуза Букмекерские коэффициенты на матч Марсель — Тулуза: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.91. Ничья — в 4.00, выигрыш «Тулузы» — в 3.60.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Марсель» весьма прилично атакует, тогда как «Тулуза» продуктивно выступает в выездных поединках.

4.00 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч «Марсель» — «Тулуза» принесёт чистый выигрыш 3000₽, общая выплата — 4000₽

Ставка: Ничья за 4.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Марсель» — «Тулуза» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт