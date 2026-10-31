В субботу, 31 октября, екатеринбургский «Автомобилист» примет на своем льду магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

14:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

14:45 Судейская бригада матча: главные судьи — Ромасько Евгений и Шалагин Никита, линейные судьи — Вилюгин Никита и Садовников Александр.

14:35 Состав «Автомобилиста»: Аликин Евгений, Карпухин Илья, Воробьёв Кирилл, Кадейкин Александр, Ружичка Адам, Спронг Даниэль, Гросс Джордан, Юдин Дмитрий, Шаров Александр, Гущин Данил, Барабанов Александр, Трямкин Никита, Бусыгин Ярослав, Тарасов Максим, Каштанов Артём, Денежкин Максим, Клэг Кейл, Горбунов Роман, Черников Егор, Голышев Анатолий.

14:30 Состав «Металлурга»: Смолин Александр, Хабаров Макар, Сиряцкий Александр, Тодд Нэйтан, Толчинский Сергей, Вовченко Даниил, Орехов Валерий, Яковлев Егор, Михайлис Никита, Ткачёв Владимир, Джонсон Люк, Минулин Артём, Паливко Данила, Исхаков Руслан, Коробкин Егор, Коротков Никита, Зеленов Егор, Козлов Андрей, Вохмянин Андрей, Фёдоров Михаил.

14:20 Сегодняшний матч пройдет в Екатеринбурге на «УГМК Арене».

14:15 Екатеринбуржцы преодолели стартовый игровой спад и подходят к матчу в образцовой форме, имея серию из 4 побед подряд. Подопечные Алексея Кудашова серьезно подтянули игру в обороне и надежно действуют на последнем рубеже.

14:10 «Автомобилист» — располагается на 5-м месте на Востоке с 22 очками после 20 игр. Екатеринбуржцы максимально мотивированы: победа позволит им поджать топ-4 конференции и сократить отставание от лидеров, вернув должок «Магнитке» перед своими трибунами.

14:05 Магнитогорцы проводят мощный регулярный чемпионат и лидируют по качеству атакующих действий (72 заброшенные шайбы). Однако в оборонительных порядках команды наметились проблемы — в последних 5 встречах «лисы» проиграли дважды и суммарно пропустили 14 голов.

14:00 «Металлург» — единоличный лидер Восточной конференции. Команда набрала 34 очка в 22 матчах и имеет комфортный отрыв от преследователей. Мотивация «сталеваров» предельно ясна — защитить первую строчку и доказать случайность последнего поражения.

13:55 Лидер Восточной конференции в лице «Магнитки» постарается реабилитироваться за недавнюю осечку, в то время как набравшие ход хозяева площадки горят желанием взять реванш за поражение в первой очной дуэли сезона.

13:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.60

13:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» — «Металлург Мг». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.