В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в Челябинске 1 ноября, начало — в 14:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Трактор»

Турнирное положение: Челябинцы продолжают болтаться на дне турнирной таблицы Востока. «Трактор» занимает последнее 11-е место с 18-ю очками в активе после 20-и встреч.

Команда Скотта Гордона отстает от зоны плей-офф на 3 балла. Плотность в турнирной таблице Востока очень высокая, поэтому вся борьба за восьмерку еще впереди.

Последние матчи: В предыдущей встрече «Трактор» уступил минскому «Динамо» со счетом 2:3, пропустив решающие голы в третьем периоде. Матчем ранее челябинцы проиграли ЦСКА (1:5).

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До этого у «Трактора» была небольшая победная серия из двух поединков. За этот период команда обыграла «Сибирь» (2:1) и «Ак Барс» (3:1). В матче против сибиряков «Трактор» забросил победную шайбу во второй половине 3-го периода.

Не сыграют: Виталий Кравцов и Александр Рыков (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Трактор» дает бой соперникам практически в каждом матче, но никак не может показать стабильные результаты, поэтому команда еще не находится в зоне плей-офф.

Если «Трактор» начинает побеждать, то следом сразу идут поражения. Такая нестабильность может объясняться тем, что у команды в составе много молодых игроков, которые не могут выдавать свой максимум в каждом матче.

Предстоящая встреча против ЦСКА — отличная возможность для челябинцев взять реванш за прошлое поражение. «Трактор» будет выступать на своей площадке и попытается забрать шайбу у армейцев. Получится ли? Большой вопрос...

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы ведут борьбу с «Локомотивом» за 1-ю строчку в таблице Запада. ЦСКА набрал столько же очков, сколько и «железнодорожники» (30), но пока находится на втором месте в конференции.

Стоит отметить, что подопечные Игоря Никитина — самая результативная команда Запада. ЦСКА забросил 63 шайбы при 37-и пропущенных за 20 встреч.

Последние матчи: В прошлой встрече армейцы разгромили «Трактор» со счетом 5:1, а до этого одержали победу над СКА (3:1). В этих двух матчах ЦСКА пропустил всего 2 шайбы при 8-и заброшенных.

В последних 5-и встречах у армейцев три победы и два поражения. За этот период команда уступила «Спартаку» (0:2) в московском дерби и «Автомобилисту» (1:5), а также обыграла «Нефтехимик» (4:1).

Состояние команды: В нынешнем сезоне ЦСКА преобразился, стал играть куда результативнее в атаке, а 12-матчевая победная серия говорит о том, что Игорь Никитин все-таки на правильном пути в построении чемпионской команды. ЦСКА действительно показывает очень мощный хоккей.

Как раз после этой 12-матчевой победной серии армейцы чуть подсели, уступив в двух встречах подряд, но атакующий потенциал у команды — один из лучших в лиге.

В последних 3-х очных встречах ЦСКА непременно обыгрывал «Трактор» (3:2, 1:0 и 5:1). Получится ли и на сей раз набрать очки? В Челябинске армейцам выступать тяжелее, но на бумаге именно они фавориты.

На что ставят в матче Трактор — ЦСКА Букмекерские коэффициенты на матч Трактор — ЦСКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Трактор» проиграл в последних двух матчах, пропустив 8 шайб

В последних двух поединках ЦСКА одержал победу, забросив 8 шайб

В последних 3-х очных встречах ЦСКА непременно обыгрывал «Трактор»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 1.95, ничья — в 4.10, а победа «Трактора» — в 3.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.55, на тотал меньше 5.5 — за 1.45.

Прогноз: Можно предположить, что ЦСКА начнет встречу активно и окажет сильное давление на игроков «Трактора».

2.50 Победа ЦСКА в первом периоде Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Трактор» — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа ЦСКА в первом периоде за 2.50.

Прогноз: ЦСКА снова забросит немало шайб в ворота «Трактора».

1.87 Индивидуальный тотал ЦСКА 2.5 больше Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Трактор» — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА 2.5 больше за 1.87.