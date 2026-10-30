«Калгари» поборется за очки в Денвере?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Болл-Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Колорадо»

Турнирное положение: «Колорадо» с 15 очками после 13 матчей обосновался на 6-й позиции Западной конференции, по дополнительным показателям опережая «Даллас» и «Сан-Хосе».

Последние матчи: Во второй половине октября «Колорадо» уступил на выезде «Филадельфии» (2:3) и «Нью-Джерси» (3:4). Домашняя же встреча с «Тампой-Бэй» принесла денверцам победу (6:3).

Следом команда Джареда Беднара потерпела крупное поражение в Нэшвилле (2:6). В последнем матче «Эвеланш» взяли верх над «Нью-Джерси» на своем льду (5:2).

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Не сыграют: Закари Л’Эро, Джош Мансон.

Состояние команды: По своей структуре «Колорадо» остается командой, которая претендует на чемпионство. При всех оборонительных проблемах денверцы обладают одной из самых разрушительных линий нападения.

С 54 голами после 13 матчей команде Джареда Беднара принадлежит второй на Западе показатель результативности. На этом фоне «Эвеланш» одержали только три победы в семи предыдущих встречах.

«Калгари»

Турнирное положение: В 12 матчах «Калгари» заработал 10 очков, расположившись на 13-й строчке Запада. От восьмерки сильнейших канадский коллектив отделяют 5 зачетных баллов.

Последние матчи: Победой над «Каролиной» (3:2) «Калгари» открыл домашнюю серию, в рамках которой также переиграл «Миннесоту» (2:1) и «Детройт» (4:1).

Четвертую победу подряд команда Райана Хаски одержала над «Торонто» (5:2). Однако последующий выезд к «Эдмонтону» завершился для «Флэймз» «сухим» поражением (0:4).

Не сыграют: Самуэль Гонзек, Джонатан Юбердо, Девин Кули, Бреннан Отхманн.

Состояние команды: После провального начала сезона «Калгари» нашел способы решения ряда проблем. Сейчас канадцы находятся на этапе точечной перестройки.

До провального дерби на территории «Эдмонтона» команда Райана Хаски зафиксировала четыре победы кряду. Ни в одном матче в рамках этой серии «Флэймз» не пропустили больше двух голов.

Статистика для ставок

«Колорадо» победил в четырех последних личных встречах

«Колорадо» забивал 3 и более голов в четырех последних личных встречах

«Колорадо» не проигрывает дома на протяжении трех матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.71, ничья — в 4.77, победа «Калгари» — в 4.21.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.31.

Прогноз: «Колорадо» — однозначный фаворит, которому вместе с тем не хватает стабильности на дистанции. «Калгари» в ряде последних матчей доказал способность играть результативно и навязывать борьбу топам.

1.83 «Калгари» победит с форой +1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Колорадо — Калгари принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Калгари» победит с форой +1.5 за 1.83.

Прогноз: «Колорадо» регулярно вынуждает соперников обороняться под продолжительным давлением, однако «Калгари» в последнее время аккуратнее действует в своей зоне. Игра при закрытой манере «Флэймз» едва ли перерастет в голевую перестрелку.

1.73 Тотал меньше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.73 на матч Колорадо — Калгари позволит вывести на карту выигрыш 730₽, общая выплата — 1730₽

Ставка: Тотал меньше 6.5 за 1.73.