В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Болл-Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Колорадо»
Турнирное положение: «Колорадо» с 15 очками после 13 матчей обосновался на 6-й позиции Западной конференции, по дополнительным показателям опережая «Даллас» и «Сан-Хосе».
Последние матчи: Во второй половине октября «Колорадо» уступил на выезде «Филадельфии» (2:3) и «Нью-Джерси» (3:4). Домашняя же встреча с «Тампой-Бэй» принесла денверцам победу (6:3).
Следом команда Джареда Беднара потерпела крупное поражение в Нэшвилле (2:6). В последнем матче «Эвеланш» взяли верх над «Нью-Джерси» на своем льду (5:2).
Не сыграют: Закари Л’Эро, Джош Мансон.
Состояние команды: По своей структуре «Колорадо» остается командой, которая претендует на чемпионство. При всех оборонительных проблемах денверцы обладают одной из самых разрушительных линий нападения.
С 54 голами после 13 матчей команде Джареда Беднара принадлежит второй на Западе показатель результативности. На этом фоне «Эвеланш» одержали только три победы в семи предыдущих встречах.
«Калгари»
Турнирное положение: В 12 матчах «Калгари» заработал 10 очков, расположившись на 13-й строчке Запада. От восьмерки сильнейших канадский коллектив отделяют 5 зачетных баллов.
Последние матчи: Победой над «Каролиной» (3:2) «Калгари» открыл домашнюю серию, в рамках которой также переиграл «Миннесоту» (2:1) и «Детройт» (4:1).
Четвертую победу подряд команда Райана Хаски одержала над «Торонто» (5:2). Однако последующий выезд к «Эдмонтону» завершился для «Флэймз» «сухим» поражением (0:4).
Не сыграют: Самуэль Гонзек, Джонатан Юбердо, Девин Кули, Бреннан Отхманн.
Состояние команды: После провального начала сезона
До провального дерби на территории «Эдмонтона» команда Райана Хаски зафиксировала четыре победы кряду. Ни в одном матче в рамках этой серии «Флэймз» не пропустили больше двух голов.
Статистика для ставок
- «Колорадо» победил в четырех последних личных встречах
- «Колорадо» забивал 3 и более голов в четырех последних личных встречах
- «Колорадо» не проигрывает дома на протяжении трех матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.71, ничья — в 4.77, победа «Калгари» — в 4.21.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.31.
Прогноз: «Колорадо» — однозначный фаворит, которому вместе с тем не хватает стабильности на дистанции. «Калгари» в ряде последних матчей доказал способность играть результативно и навязывать борьбу топам.
Ставка: «Калгари» победит с форой +1.5 за 1.83.
Прогноз: «Колорадо» регулярно вынуждает соперников обороняться под продолжительным давлением, однако «Калгари» в последнее время аккуратнее действует в своей зоне. Игра при закрытой манере «Флэймз» едва ли перерастет в голевую перестрелку.
Ставка: Тотал меньше 6.5 за 1.73.