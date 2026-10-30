В пятницу, 30 октября, состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором минское «Динамо» примет челябинский «Трактор». Игра начнётся в 19:10 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

02' Опасно сразу с острого угла набрасывал на ворота «Динамо» Рольгизер, Фукале шайбу не зафиксировал, но затем сумел отбить в сторону.

01' Матч начался!

До матча

19:09 Игроки уже на льду, сразу после гимнов начинаем!

18:56 Стартовые вратари: Зак Фукале («Динамо» Минск) и Дмитрий Николаев («Трактор»).

18:45 Главные арбитры: Виктор Гашилов (Пермь) и Сергей Морозов (Электросталь).

18:33 В статистике личных встреч в КХЛ едва ощутимое преимущество у «Динамо» — 22 победы против 19 у «Трактора». В прошлом сезоне команды дважды играли друг против друга в регулярке и обменялись домашними победами: в октябре 2025-го «Динамо» выиграло в Минске 4:1, а в январе 2026-го в Челябинске сильнее был «Трактор» — 5:4.

18:29 Состав «Трактора»: Николаев, Хаукеланд — Дронов, Савельев, Джиошвили, Светлаков, Рольгизер — Выдренков, Телегин, Григоренко, Катчук, Низамеев — Валенцов, Прибыльский, Сошников, Чивилёв, Легаре — Бреус, Жарков, Шэн, Удот.

18:27 Состав «Динамо» Минск: Фукале, Прохоров — Смит, Уэлле, Лимож, Липский, Энас — Бишофф, Брук, Алистров, Тирни, Обе-Кюбель — Воронов, Лайл, Сотишвили, Усов, Кузнецов — Лозовский, Белкин, Чухраев, Гарднер, Галиев.

18:25 Сегодняшний матч пройдёт в Минске на «Минск-Арене», вмещающей 15 086 зрителей.

18:20 Лучшим бомбардиром «Трактора» остаётся защитник Григорий Дронов — у него 14 очков (3+11). Следующий результативный балл станет для него 200-м в КХЛ, а Андрею Светлакову до отметки в 300 очков осталось два. Одна из немногих сильных сторон челябинцев на старте сезона — солидное меньшинство: «Трактор» нейтрализует 85,5% попыток соперников — это место в топ-5 КХЛ. И в сегодняшней игре против мощнейшего большинства лиги (у «Динамо» — 31,7% реализации) этот фактор будет особенно важен.

18:15 «Трактор» набрал 18 очков за 19 матчей и продолжает идти на непривычном последнем месте в таблице Востока. После домашних побед над «Ак Барсом» (3:1) и «Сибирью» (2:1) команда Скотта Гордона уступила ЦСКА — 1:5. В Москве челябинцы вели после первого периода, но во втором пропустили четыре шайбы. Этот отрезок главный тренер назвал худшим в сезоне, отметив недостаток борьбы и многочисленные потери шайбы.

18:10 Главный организатор атак «зубров» — Кристофер Тирни: канадец набрал 19 (3+16) очков в 20 встречах. Но вот результативность минской команды в целом в последнее время катастрофически снизилась — всего шесть шайб за пять матчей. Зато есть приятная кадровая новость: в «Динамо» вернулся защитник Кристиан Хенкель, ранее выступавший за «Ак Барс» и «Барыс».

18:05 Минское «Динамо» занимает восьмое место на Западе, набрав 20 очков после 20 матчей. Команда Сергея Брылина потерпела четыре поражения в пяти последних встречах, а единственную победу на этом отрезке добыла в овертайме против «Торпедо» (2:1 ОТ). Домашняя серия началась с неудачи против «Барыса» — 0:1. Минчане пропустили на старте третьего периода и так и не смогли ответить.

18:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.42.