«Авангард» подходит к выезду в Тольятти в убедительной форме: за пять последних матчей омичи одержали четыре победы и забросили 15 шайб. «Лада» на этом отрезке потерпела четыре поражения, отличившись лишь шесть раз. Чтобы рассчитывать на очки, хозяевам придётся прибавить в атаке и надёжнее сыграть в обороне.

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17:15 В десяти последних очных матчах семь побед одержал «Авангард», трижды сильнее была «Лада». Средняя результативность этих встреч составляет 6,3 шайбы за игру. В первом противостоянии нынешнего сезона, состоявшемся 2 октября в Омске, хозяева победили со счётом 4:1. В декабре 2025 года команды сыграли вничью в основное время — 3:3, а «Авангард» забрал победу в серии буллитов (4:3). Последняя победа тольяттинцев в приведённой десятке очных матчей датирована 21 декабря 2024 года — тогда «Лада» выиграла дома со счётом 4:3.

17:05 Омский клуб занимает девятое место Восточной конференции: в 18 матчах команда набрала 20 очков, одержала 10 побед и потерпела восемь поражений. На счету «Авангарда» 37 заброшенных и 42 пропущенные шайбы. В пяти предыдущих встречах омичи выиграли четыре раза: обыграли «Автомобилист» (4:2), «Трактор» (2:1 по буллитам), московское «Динамо» (3:2 в овертайме) и «Ак Барс» (4:0). Единственная осечка на этом отрезке — поражение от «Нефтехимика» со счётом 2:3. Таким образом, за пять матчей команда забросила 15 шайб и пропустила пять. Самый результативный игрок «Авангарда» — Джош Ливо, у которого 14 очков; лучший ассистент — Михаил Гуляев с девятью результативными передачами.

16:55 Тольяттинцы подходят к домашней встрече на последнем месте Западной конференции: после 20 матчей у команды 9 очков, всего две победы и 18 поражений с учётом овертаймов и буллитов. Разница шайб — 30:70, то есть в среднем «Лада» забрасывает 1,5 гола за игру, а пропускает 3,5. В пяти последних матчах команда одержала одну победу — над СКА со счётом 1:0, после чего уступила московскому «Динамо» (1:2 по буллитам), «Шанхайским Драконам» (0:2), «Сочи» (3:4) и «Адмиралу» (1:3). Лучший бомбардир тольяттинцев Никита Сетдиков набрал 11 очков (3+8), а Райли Савчук с шестью голами является лучшим снайпером команды.