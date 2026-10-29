«Металлург» уверенно лидирует на Востоке, тогда как «Сибирь» замыкает таблицу конференции. В предыдущей очной встрече магнитогорцы разгромили новосибирцев со счётом 5:1, и теперь хозяева постараются взять реванш на своём льду

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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31' Гооооол!!!! 3:1.

30' Тютнев справа с неудобной руки простреливал на пятак, но никто до шайбы не смог добраться.

30' Коротков бросал от левого борта, но Красоткин поймал шайбу.

29' Михайлис опасно бросал, но выше створа пролетела шайба.

28' Диц и Першаков блокировали броски Тодда и Зеленова.

26' Гоооооол!!! 2:1. Сергей Попов опередил Паливко, несмотря на изначальное преимущество защитника гостей, и переиграл Заврагина!

Статистика матча 24 Удары в створ 12

25' 23:9 по броскам в створ — впереди «Сибирь».

24' Нечаев сместился справа ближе к центру и плотно стрельнул в створ, однако в этот раз Красоткин поймал шайбу.

23' Гооооол!!!! 1:1. Слева от синей линии мощно бросил Паливко, а на пятаке подправил шайбу в ворота Никита Коротков.

21' Толчинский от правого борта бросил в створ, но Заврагин парировал, попытался добить Тодд, но угодил в штангу.

21' В полном составе «Металлург».

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

Итоги 1-го периода https://t.me/hockeyclubsibir

20' Окончен первый период! «Сибирь» во всех аспектах переиграла «Металлург», но более одной шайбы забросить не удалось. Стоит заметить, что по броскам в створ 21:4 в пользу хозяев.

20' Коробкин в одиночку вырвался на бросковую позицию и стрельнул с центра чужой зоны в створ, но Красоткин спас «Сибирь».

20' Минута до конца периода.

19' Косолапов дважды бросал, но оба раза не попал в створ.

19' Удаление у «Металлурга»: малым штрафом наказан за задержку клюшки соперника Андрей Козлов.

18' Козлов оказался один на пятаке и пытался забросить шайбу после отскока от борта, но не попал в створ.

17' 2 в 1 убежали новосибирцы, Попов перехватил шайбу у правого борта, ворвался в чужую зону и сыграл на противоположный фланг, откуда завершал Никулин, но Заврагин успел переместиться и поймал хоккейный снаряд.

16' Тодд бросил от правого борта в дальний угол, но Мищенко его заблокировал.

15' 18:1 по броскам в створ — впереди «Сибирь».

14' Смирнов подключился к атаке и мощно бросил в сторону ворот, но попал в кого-то из своих.

13' Яремчук перехватил шайбу в центральной зоне, продвинулся вперёд по центру и бросил в створ, но Заврагин выручил.

12' Гоооооол!!!! 1:0. Мищенко подобрал шайбу на синей линии, продвинулся вперёд и сделал передачу в правый круг, откуда Павел Тютнев с хода точно бросил в «девятку»!

11' Настоящий штурм ворот гостей устроили сибиряки!

11' 13:1 по броскам в створ.

10' Ткачёв ворвался справа в чужую зону и нанёс первый бросок гостей в створ в этом матче, но Красоткин был к нему готов и отбил шайбу.

10' По прежнему гости не нанесли ни одного броска в створ.

09' 3 в 2 убежали в контратаку сибиряки, вывели на бросок Попова, но тому помешали защитники завершить.

07' В полном составе «Металлург».

06' 9:0 по броскам в створ в пользу «Сибири».

05' Никулин из правого круга стрельнул, однако Заврагин отбил шайбу, на добивании был Неколенко, но нападающему сибиряков помешали забить.

05' Ещё одно удаление у магнитогорцев: за игру высоко поднятой клюшкой малым штрафом наказан Владимир Ткачёв.

04' В полном составе «Металлург».

03' Косолапов в левом круге принял шайбу и бросил в створ, но Заврагин парировал.

02' Удаление у «Металлурга»: за выброс шайбы наказан малым штрафом Нэйтан Тодд.

02' Орлов бросил с справа от синей линии, Заврагин парировал, добивал Яремчук и снова выручил вратарь магнитогорцев.

01' Матч начался! Стартовой вбрасывание выиграли гости.

До матча

15:25 Команды появились на льду. Матч скоро начнётся!

15:15 Основные вратари: Антон Красоткин и Егор Заврагин.

15:10 Главный судья: Алексей Белов (Ярославль, Россия); Главный судья: Виктор Гашилов (Пермь, Россия); Линейный: Дмитрий Головлёв (Набережные Челны, Россия); Линейный: Илья Колясников (Нижний Тагил, Россия).

15:05 «Металлург»: Александр Смолин, Егор Заврагин, Егор Яковлев, Владислав Провольнев, Макар Хабаров, Егор Зеленов, Артём Минулин, Александр Сиряцкий, Антон Рубин, Данила Паливко, Никита Михайлис, Степан Старков, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Нэйтан Тодд, Сергей Толчинский, Андрей Козлов, Люк Джонсон, Михаил Фёдоров, Игорь Нечаев, Егор Коробкин, Никита Коротков.

Стартовый состав «Металлурга» https://t.me/metallurgmgn

15:00 «Сибирь»: Михаил Бердин, Антон Красоткин, Даниил Чайка, Никита Смирнов, Егор Аланов, Никита Баклашёв, Даррен Диц, Иван Мищенко, Михаил Орлов, Архип Неколенко, Степан Никулин, Антон Косолапов, Павел Тютнев, Максим Сушко, Александр Першаков, Александр Мирзабалаев, Сергей Попов, Александр Кисаков, Иван Рябов, Илья Люзенков, Александр Яремчук, Егор Коршков.

Стартовый состав «Сибири» https://t.me/hockeyclubsibir

14:50 Матч пройдёт на льду «Сибирь-Арены» (Новосибирск, Россия), вместимостью 11 650 зрителей.

14:45 В истории противостояния команды провели 65 матчей: 22 победы одержала «Сибирь», 43 — «Металлург». В Новосибирске магнитогорцы выиграли 19 из 32 встреч. Последняя очная игра состоялась 24 октября 2026 года и завершилась победой «Металлурга» со счётом 5:1. В плей-офф сезона-2025/26 команды встречались в первом раунде: магнитогорцы выиграли три из пяти матчей серии, включая победы 5:1 и 3:1, а «Сибирь» брала верх со счётом 1:0 в овертайме и 1:0 в основное время.

14:35 Магнитогорцы проводят сильный регулярный чемпионат и с 34 очками после 21 матча возглавляют Восточную конференцию. Команда одержала 16 побед, забросила 70 шайб и пропустила 41. В пяти последних встречах «Металлург» обыграл минское «Динамо» (3:1) и «Автомобилист» (4:2), уступил «Салавату Юлаеву» по буллитам (4:5), разгромил «Сибирь» (5:1), а затем победил «Нефтехимик» в овертайме (3:2). В четырёх из пяти матчей магнитогорцы забрасывали не менее трёх шайб. Средняя результативность команды в сезоне составляет 3,33 гола за игру, а среднее количество пропущенных шайб — 1,95. Лучший бомбардир команды Нэйтан Тодд, в его активе 18 очков (9+9) в 21 игре.

14:25 «Сибирь» подходит к домашней встрече с «Металлургом» после трёх поражений подряд и занимает последнее место в Восточной конференции. После 21 матча новосибирцы набрали 17 очков, одержали семь побед, забросили 45 шайб и пропустили 63. В пяти последних играх команда Ярослава Люзенкова уступила «Барысу» по буллитам (0:1), победила московское «Динамо» по буллитам (3:2), а затем проиграла СКА (3:6), «Металлургу» (1:5) и «Трактору» (1:2). На этом отрезке сибиряки забросили семь шайб и пропустили 15. Средняя результативность команды в сезоне составляет 2,14 шайбы за матч, а среднее количество пропущенных голов — три. Лучший бомбардир «Сибири» защитник Даррен Диц набрал 16 очков (5+11) в 21 игре.

14:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.