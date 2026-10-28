прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Металлург». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 29 октября, начало — в 15:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Сибирь»

Турнирное положение: «Сибирь» в таблице Восточной конференции занимает 11-е место, набрав 17 очков.

Последние матчи: новосибирцы потерпели поражение в гостевом матче против «Трактора» (1:2).

Не сыграют: в составе «Сибири» потери отсутствуют.

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Состояние команды: «Сибирь» не может выиграть на протяжении трёх матчей подряд, проиграв не только «Трактору», но и «Металлургу» (1:5) и СКА (3:6). В последних пяти встречах новосибирцы забросили 8 шайб и пропустили 16 голов.

«Металлург»

Турнирное положение: «Металлург» занимает 1-е место в Восточной конференции, набрав 34 очка.

Последние матчи: в рамках минувшего игрового дня «Металлург» одержал победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил форвард из Казахстана Никита Михайлис.

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: В пяти матчах КХЛ «Металлург» одержал победы над не только над «Нефтехимиком», но и над «Сибирью» (5:1), «Автомобилистом» (4:2) и минским «Динамо» (3:1), а также проиграл «Салавату Юлаеву» (4:5 Б).

На что ставят в матче Сибирь — Металлург Букмекерские коэффициенты на матч Сибирь — Металлург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сибирь» занимает 11-е место в Восточной конференции

«Металлург» занимает 1-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Металлург» выиграл у «Сибири» (5:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» букмекерами оценивается в 1.65, ничья — в 4.40, а победа «Сибири» — в 4.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: «Металлург» встречается пожалуй, с удобным соперником, в этом сезоне клуб из Магнитогорска переиграл «Сибирь» с разницей в четыре шайбы. Предположим, что гости смогут нанести новое поражение новосибирцам.

2.05 Фора «Металлурга» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Сибирь» — «Металлург» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора «Металлурга» (-1.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.10 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Сибирь» — «Металлург» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.10.