В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Металлург». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 29 октября, начало — в 15:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Сибирь»
Турнирное положение: «Сибирь» в таблице Восточной конференции занимает 11-е место, набрав 17 очков.
Последние матчи: новосибирцы потерпели поражение в гостевом матче против «Трактора» (1:2).
Не сыграют: в составе «Сибири» потери отсутствуют.
Состояние команды: «Сибирь» не может выиграть на протяжении трёх матчей подряд, проиграв не только «Трактору», но и «Металлургу» (1:5) и СКА (3:6). В последних пяти встречах новосибирцы забросили 8 шайб и пропустили 16 голов.
«Металлург»
Турнирное положение: «Металлург» занимает 1-е место в Восточной конференции, набрав 34 очка.
Последние матчи: в рамках минувшего игрового дня «Металлург» одержал победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил форвард из Казахстана Никита Михайлис.
Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: В пяти матчах КХЛ «Металлург» одержал победы над не только над «Нефтехимиком», но и над «Сибирью» (5:1), «Автомобилистом» (4:2) и минским «Динамо» (3:1), а также проиграл «Салавату Юлаеву» (4:5 Б).
Статистика для ставок
- «Сибирь» занимает 11-е место в Восточной конференции
- «Металлург» занимает 1-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Металлург» выиграл у «Сибири» (5:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» букмекерами оценивается в 1.65, ничья — в 4.40, а победа «Сибири» — в 4.60.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.
Прогноз: «Металлург» встречается пожалуй, с удобным соперником, в этом сезоне клуб из Магнитогорска переиграл «Сибирь» с разницей в четыре шайбы. Предположим, что гости смогут нанести новое поражение новосибирцам.
Ставка: Фора «Металлурга» (-1.5) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.10.