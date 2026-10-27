В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 29 октября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.79.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: «Эдмонтон» возглавляет Западную конференцию с 18 очками после 12 матчей. Столько же баллов у идущей следом «Миннесоты», которая провела на одну встречу больше.
Последние матчи: После гостевой победы над «Ютой» (6:2) «Эдмонтон» провел четыре встречи подряд на домашнем льду. Сначала «Ойлерз» обыграли «Миннесоту» (4:3, ОТ) и «Каролину» (6:5, бул.).
Однако следом команда Майка Бэбкока крупно уступила «Торонто» (2:7). Неудачной оказалась и встреча с «Детройтом», завершившаяся поражением по буллитам (3:4, бул.).
Не сыграют: Фредерик Андерсен, Джейсон Дикинсон, Маттиас Экхольм, Маттиас Янмарк, Девон Леви, Алек Регула, Мэттью Савой.
Состояние команды: Ментально посвежевший «Эдмонтон» мощно вошел в сезон и стал внимательнее к обороне. Его лидерство в конференции подкреплено заметными улучшениями в системной игре.
Несмотря на сохраняющуюся зависимость от лидеров, «Ойлерз» увереннее действуют как команда. До двух недавних поражений в домашних стенах «Эдмонтон» одержал восемь побед в девяти встречах.
«Калгари»
Турнирное положение: После 11 сыгранных матчей «Калгари» прописался на 13-й позиции Запада с 10 очками. От зоны плей-офф «Флэймз» отделяют 3 зачетных балла.
Последние матчи: После крупного гостевого поражения от «Вегаса» (2:6) «Калгари» вернулся домой, где одержал четыре победы подряд. Первыми под раздачу попали «Каролина» (3:2) и «Миннесота» (2:1).
Матчами с фаворитами команда Райана Хуски не ограничилась: в следующей встрече канадцы уверенно разобрались с «Детройтом» (4:1), а затем обыграли «Торонто» (5:2).
Не сыграют: Майкл Баклунд, Самуэль Гонзек, Джонатан Юбердо.
Состояние команды: После безобразного старта «Калгари» постепенно находит силы и ресурсы выправить игру. Канадцы стали увереннее в обороне и улучшили результативность.
К битве за Альберту «Флэймз» подходят с серией из четырех побед. В последних шести матчах команда Хуски заработала 10 очков из 12 возможных и трижды забивала четыре или более голов.
Статистика для ставок
- «Калгари» победил в трех из пяти последних личных встреч
- В трех из пяти последних личных встреч на льду «Эдмонтона» была установлена ничья в основное время
- В четырех из шести последних личных встреч на льду «Эдмонтона» было забито 5 и менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.73, ничья — в 4.72, победа «Калгари» — в 4.17.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.
Прогноз: Зачастую оборона «Калгари» не справляется с быстрыми комбинациями соперников. «Эдмонтон» же регулярно разгоняет атаки через центр и охотно поддерживает высокий темп в течение всего матча.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.79.
Прогноз: «Калгари» заметно уступает соседям в качестве атакующих исполнителей, однако оборона «Эдмонтона» тоже оставляет свободные зоны. На этом фоне гости могут избежать разгромного поражения.
Ставка: «Калгари» победит с форой +1.5 за 1.82.