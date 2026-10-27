Битва за Альберту будет сопровождаться высокой результативностью

прогноз на дерби Альберты регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.79

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 29 октября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.79.

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«Эдмонтон»

Турнирное положение: «Эдмонтон» возглавляет Западную конференцию с 18 очками после 12 матчей. Столько же баллов у идущей следом «Миннесоты», которая провела на одну встречу больше.

Последние матчи: После гостевой победы над «Ютой» (6:2) «Эдмонтон» провел четыре встречи подряд на домашнем льду. Сначала «Ойлерз» обыграли «Миннесоту» (4:3, ОТ) и «Каролину» (6:5, бул.).

Однако следом команда Майка Бэбкока крупно уступила «Торонто» (2:7). Неудачной оказалась и встреча с «Детройтом», завершившаяся поражением по буллитам (3:4, бул.).

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Не сыграют: Фредерик Андерсен, Джейсон Дикинсон, Маттиас Экхольм, Маттиас Янмарк, Девон Леви, Алек Регула, Мэттью Савой.

Состояние команды: Ментально посвежевший «Эдмонтон» мощно вошел в сезон и стал внимательнее к обороне. Его лидерство в конференции подкреплено заметными улучшениями в системной игре.

Несмотря на сохраняющуюся зависимость от лидеров, «Ойлерз» увереннее действуют как команда. До двух недавних поражений в домашних стенах «Эдмонтон» одержал восемь побед в девяти встречах.

«Калгари»

Турнирное положение: После 11 сыгранных матчей «Калгари» прописался на 13-й позиции Запада с 10 очками. От зоны плей-офф «Флэймз» отделяют 3 зачетных балла.

Последние матчи: После крупного гостевого поражения от «Вегаса» (2:6) «Калгари» вернулся домой, где одержал четыре победы подряд. Первыми под раздачу попали «Каролина» (3:2) и «Миннесота» (2:1).

Матчами с фаворитами команда Райана Хуски не ограничилась: в следующей встрече канадцы уверенно разобрались с «Детройтом» (4:1), а затем обыграли «Торонто» (5:2).

Не сыграют: Майкл Баклунд, Самуэль Гонзек, Джонатан Юбердо.

Состояние команды: После безобразного старта «Калгари» постепенно находит силы и ресурсы выправить игру. Канадцы стали увереннее в обороне и улучшили результативность.

К битве за Альберту «Флэймз» подходят с серией из четырех побед. В последних шести матчах команда Хуски заработала 10 очков из 12 возможных и трижды забивала четыре или более голов.

Статистика для ставок

«Калгари» победил в трех из пяти последних личных встреч

В трех из пяти последних личных встреч на льду «Эдмонтона» была установлена ничья в основное время

В четырех из шести последних личных встреч на льду «Эдмонтона» было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.73, ничья — в 4.72, победа «Калгари» — в 4.17.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: Зачастую оборона «Калгари» не справляется с быстрыми комбинациями соперников. «Эдмонтон» же регулярно разгоняет атаки через центр и охотно поддерживает высокий темп в течение всего матча.

1.79 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч Эдмонтон — Калгари принесёт чистый выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.79.

Прогноз: «Калгари» заметно уступает соседям в качестве атакующих исполнителей, однако оборона «Эдмонтона» тоже оставляет свободные зоны. На этом фоне гости могут избежать разгромного поражения.

1.82 «Калгари» победит с форой +1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Эдмонтон — Калгари принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: «Калгари» победит с форой +1.5 за 1.82.