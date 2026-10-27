В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Амур». Игра пройдет в Москве 28 октября, начало — в 19:30 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.30.
«Динамо»
Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 9-е место в таблице Запада с 19-ю очками в активе после 22-х встреч. «Динамо» продолжает борьбу за место в плей-офф со СКА и минским «Динамо».
У «бело-голубых» большие проблемы в обороне, команда уже пропустила 61 шайбу за 22 встречи при 44-х заброшенных.
Последние матчи: В предыдущей встрече московское «Динамо» уступило «Авангарду» со счетом 2:3 в овертайме. «Бело-голубые» вели в счете 2:0, но упустили преимущество в третьем периоде.
В последних 5-и встречах команда Леонида Тамбиева проиграла 4 раза и однажды обыграла «Ладу» (2:1 Б). За этот период «Динамо» уступило «Локомотиву» (1:2 ОТ), «Сибири» (2:3 Б) и «Торпедо» (4:5).
Не сыграет: Егор Римашевский (травма).
Состояние команды: Московское «Динамо» так и не вышло из кризиса, который начался еще на старте сезона. Команда уже давненько не может победить в основное время.
При этом нельзя сказать, что «бело-голубые» совсем сыпятся, ведь последние 4 матча с участием команды заканчивались за пределами основного времени.
В последних матчах очень важную роль в «Динамо» играет защитник Игорь Ожиганов, который в предыдущих 3-х встречах забросил две шайбы и сделал голевую передачу.
«Амур»
Турнирное положение: Хабаровчане располагаются на 4-й позиции в таблице Восточной конференции, набрав 21 очко за 18 встреч. «Амур» отстает от тройки лидеров лишь на один балл.
У хабаровской команды самая надежная оборона на Востоке. «Амур» пропустил всего лишь 28 шайб за 18 встреч. Но результативность хромает, ведь команда забросила 35 шайб.
Последние матчи: В прошлом поединке «Амур» всухую обыграл «Адмирал» со счетом 3:0. Матчем ранее хабаровчане разгромили «Барыс» (5:2), забросив 3 шайбы во втором периоде.
В предыдущих 5-и поединках «Амур» трижды победил и дважды уступил. За этот отрезок команда проиграла «Салавату Юлаеву» (3:4) и «Спартаку» (1:2).
Не сыграют: Рауль Акмальдинов, Данила Галенюк, Александр Дергачев, Андрей Крутов и Иван Чехович (у всех — травмы).
Состояние команды: Пока «Амур» выступает явно выше ожиданий, занимая 4-е место в таблице Востока. Хабаровчане играют очень надежно на своей половине площадки, редко выступая первым номером.
Молодежь в «Амуре» прогрессирует довольно серьезно, но стали и лидеры показывать ту игру, которую от них ждали. Ярослав Лихачев в последних двух матчах набрал 5 (3+2) очков. Этот форвард наконец-то пришел в себя.
В нынешнем сезоне «Амур» уже встречался с московским «Динамо» в Хабаровске и победил со счетом 4:0. Получится ли на сей раз добиться виктории? В Москве это будет сделать куда сложнее...
Статистика для ставок
- Последние 4 матча с участием «Динамо» заканчивались за пределами основного времени
- «Амур» выиграл 2 последних поединка, забросив за этот период 8 шайб
- В прошедшем очном матче «Амур» обыграл «Динамо» со счетом 4:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» букмекерами оценивается в 1.90, ничья — в 4.30, а победа «Амура» — в 3.40.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.45, на тотал меньше 5.5 — за 1.52.
Прогноз: Можно предположить, что очередной матч с участием московского «Динамо» завершится за пределами основного времени.
Ставка: Ничья в основное время за 4.30.
Прогноз: В первом периоде «Амур» сыграет строго на своей половине площадки.
Ставка: Победа «Амура» в первом периоде с форой (0) за 2.25.