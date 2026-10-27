«Филадельфия» поборется за результат в столице?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.84

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 29 октября. Начало встречи — в 02:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.

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«Вашингтон»

Турнирное положение: После десяти матчей «Вашингтон» располагается на 11-й строчке Восточной конференции с 12 очками. От зоны плей-офф столичный коллектив отделяют 2 зачетных балла.

Последние матчи: В середине октября «Вашингтон» одержал две домашние победы подряд, обыграв «Монреаль» (5:4) и «Нью-Джерси» (4:2). Однако третья встреча в столице завершилась поражением от «Лос-Анджелеса» (2:5).

В последнем матче команда Спенсера Карбери принимала «Баффало». Основное время не выявило победителя, а в овертайме столичные хоккеисты добились победы (4:3, ОТ).

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Не сыграют: Венсан Деарне, Расмус Сандин, Логан Томпсон.

Состояние команды: Масштабное межсезонное усиление пока не вывело «Вашингтон» на ожидаемый уровень. Столичная команда прибавила в атаке, но уровень защитных действий по-прежнему хромает.

В шести предыдущих матчах «Кэпиталз» одержали только три победы. Кроме того, в четырех встречах на этом же отрезке коллектив Карбери пропускал четыре и более голов.

«Филадельфия»

Турнирное положение: В 13 матчах «Филадельфия» заработала 9 очков, с которыми занимает 15-е место на Востоке. Отставание «Флайерз» от кубковой восьмерки составляет 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: Во второй половине октября «Филадельфия» выдала серию из трех побед. На домашнем льду были обыграны «Оттава» (3:1) и «Колорадо» (3:2), а в гостях — «Баффало» (3:1).

Продолжить серию команда Рика Токкета попыталась в домашней встрече с «Анахаймом». Однако калифорнийцы оказались сильнее и нанесли «Флайерз» поражение (4:5).

Не сыграют: Никита Гребенкин, Трэвис Конекни, Оуэн Типпетт, Кэмерон Йорк, Расмус Ристолайнен.

Состояние команды: На фоне прошлогоднего рывка «Филадельфия» столкнулась с тяжелым началом сезона, утратив прежнюю цельность в игре.

Тем не менее в ряде последних матчей «Флайерз» сумели прибавить. В частности, одержали три победы в четырех встречах и каждый раз не покидали ледовую площадку без трех или более заброшенных шайб.

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил в четырех из пяти последних личных встреч

«Вашингтон» забивал 5 и более голов в трех последних личных встречах

«Вашингтон» победил в шести последних личных встречах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.60, победа «Филадельфии» — в 3.21.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: «Филадельфия» испытывает серьезные трудности с организацией атак, но оборона «Вашингтона» также далека от надежности. Гости могут воспользоваться ошибками «Кэпиталз» и удержаться в игре по результату.

1.84 «Филадельфия» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Вашингтон — Филадельфия принесёт чистый выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: «Филадельфия» не проиграет за 1.84.

Прогноз: Кадровые потери «Филадельфии» заметно ограничивают ее атакующий потенциал. Однако «Вашингтон» регулярно допускает провалы у собственных ворот, поэтому встреча может получиться результативной.

1.83 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Вашингтон — Филадельфия принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.83.