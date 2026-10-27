В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 29 октября. Начало встречи — в 02:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.
«Вашингтон»
Турнирное положение: После десяти матчей «Вашингтон» располагается на 11-й строчке Восточной конференции с 12 очками. От зоны плей-офф столичный коллектив отделяют 2 зачетных балла.
Последние матчи: В середине октября «Вашингтон» одержал две домашние победы подряд, обыграв «Монреаль» (5:4) и «Нью-Джерси» (4:2). Однако третья встреча в столице завершилась поражением от «Лос-Анджелеса» (2:5).
В последнем матче команда Спенсера Карбери принимала «Баффало». Основное время не выявило победителя, а в овертайме столичные хоккеисты добились победы (4:3, ОТ).
Не сыграют: Венсан Деарне, Расмус Сандин, Логан Томпсон.
Состояние команды: Масштабное межсезонное усиление пока не вывело «Вашингтон» на ожидаемый уровень. Столичная команда прибавила в атаке, но уровень защитных действий по-прежнему хромает.
В шести предыдущих матчах «Кэпиталз» одержали только три победы. Кроме того, в четырех встречах на этом же отрезке коллектив Карбери пропускал четыре и более голов.
«Филадельфия»
Турнирное положение: В 13 матчах «Филадельфия» заработала 9 очков, с которыми занимает 15-е место на Востоке. Отставание «Флайерз» от кубковой восьмерки составляет 5 турнирных пунктов.
Последние матчи: Во второй половине октября «Филадельфия» выдала серию из трех побед. На домашнем льду были обыграны «Оттава» (3:1) и «Колорадо» (3:2), а в гостях — «Баффало» (3:1).
Продолжить серию команда Рика Токкета попыталась в домашней встрече с «Анахаймом». Однако калифорнийцы оказались сильнее и нанесли «Флайерз» поражение (4:5).
Не сыграют: Никита Гребенкин, Трэвис Конекни, Оуэн Типпетт, Кэмерон Йорк, Расмус Ристолайнен.
Состояние команды: На фоне прошлогоднего рывка «Филадельфия» столкнулась с тяжелым началом сезона, утратив прежнюю цельность в игре.
Тем не менее в ряде последних матчей «Флайерз» сумели прибавить. В частности, одержали три победы в четырех встречах и каждый раз не покидали ледовую площадку без трех или более заброшенных шайб.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» победил в четырех из пяти последних личных встреч
- «Вашингтон» забивал 5 и более голов в трех последних личных встречах
- «Вашингтон» победил в шести последних личных встречах на своей территории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.60, победа «Филадельфии» — в 3.21.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.
Прогноз: «Филадельфия» испытывает серьезные трудности с организацией атак, но оборона «Вашингтона» также далека от надежности. Гости могут воспользоваться ошибками «Кэпиталз» и удержаться в игре по результату.
Ставка: «Филадельфия» не проиграет за 1.84.
Прогноз: Кадровые потери «Филадельфии» заметно ограничивают ее атакующий потенциал. Однако «Вашингтон» регулярно допускает провалы у собственных ворот, поэтому встреча может получиться результативной.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.83.