В Daily Face-off попытались изложить суть современного процесса формирования чемпионской команды.

НХЛ всегда жила по принципу: успех рождает подражателей. Стоит какой-нибудь команде выстрелить, как остальные тут же пытаются повторить ее путь.

Одни стремятся перенять игровую модель, другие подбирают хоккеистов, оказавшихся ненужными в стане победителя. В попытках двигаться тем же курсом клубы зачастую лишь идут по чужим следам, неизменно отставая на шаг, — и порой это играет с ними злую шутку.

Впрочем, это не означает, что у чемпионов нечему учиться. Они добиваются успеха не случайно, и за их победами, как правило, стоят грамотные решения.

Поэтому тем, кто хочет воспроизвести этот путь, стоит внимательнее изучать не конечный результат, а сам процесс, который к нему привел.

Немногие клубы в лиге настолько преданы своей системе, как «Каролина», поэтому неудивительно, что именно в этом сезоне «Харрикейнз» наконец подняли над головой Кубок Стэнли.

Но пока остальные команды по традиции готовятся копировать нового чемпиона, возникает главный вопрос: какие именно уроки им стоит извлечь, если они действительно хотят повторить успех «Каролины»?

Хоккей — это не игра, которую выигрывают звезды

Есть виды спорта, где все решают суперзвезды. Ярчайший пример — НБА, где лидеры проводят на паркете львиную долю матча.

Достаточно взглянуть на среднее игровое время в нынешнем плей-офф: Девин Букер, Джейлен Брансон, Кевин Дюрант, Шей Гилджес-Александер, Джеймс Харден, Леброн Джеймс, Никола Йокич, Донован Митчелл, Джейсон Тейтум — все они регулярно находятся на площадке не меньше трех четвертей игры.

При таком объеме минут влияние лучших баскетболистов на результат становится колоссальным. В футболе картина схожа, пусть и в меньшей степени: лидеры тоже проводят на поле почти весь матч, хотя им приходится делить мяч уже между одиннадцатью игроками, а не пятью, как в баскетболе.

С хоккеем все иначе. Лишь считаные защитники способны проводить на льду около половины матча, а лучшие форварды редко получают больше 24-25 минут из 60 возможных.

Да, суперзвезда может перевернуть отдельно взятую встречу и временами в одиночку принести победу. Но выиграть Кубок Стэнли практически в одиночку одному хоккеисту едва ли возможно.

Зато шансы на чемпионство заметно возрастают, если в составе как можно меньше слабых звеньев. Достаточно вспомнить финал Кубка Стэнли этого года.

У «Вегаса» были исполнители, которые выдали великолепную серию: Митч Марнер, Ши Теодор, Брэйден Макнэбб, а в разные отрезки плей-офф — Картер Харт, Джек Айкел, Павел Дорофеев, Марк Стоун и Бретт Хауден. Когда каждый из них показывал свой максимум, остановить «Голден Найтс» было практически невозможно.

Но вместе с этим у «Вегаса» хватало уязвимых зон. Четвертое звено слишком часто позволяло соперникам создавать опасные моменты, когда находилось на льду. Вторая пара защитников — Расмус Андерссон и Ноа Ханифин — раз за разом допускала ошибки, дорого обходившиеся команде.

Логан Стэнковен NHL

А в финальной серии Картер Харт попросту рассыпался: то собственными промахами лишал «Вегас» шансов зацепиться за матч, то позволял «Каролине» возвращаться в игру. Именно в те моменты, когда «Харрикейнз» находили и беспощадно использовали эти слабости соперника, они выглядели мощнее всего.

На протяжении нескольких последних сезонов главным упреком в адрес «Каролины» оставалась нехватка настоящих суперзвезд, и нынешний год не стал исключением.

Себастьян Ахо, Андрей Свечников, Сет Джарвис и Николай Элерс — хоккеисты высочайшего уровня, но ни одного из них обычно не воспринимают как игрока, способного в одиночку смять соперника.

Более того, в нынешнем плей-офф почти все они, за исключением Элерса, выглядели слабее собственного уровня. Только датчанин сумел сохранить результативность на уровне очка за матч.

Зато там, где «Каролине» недоставало звездной мощи, практически отсутствовали слабые места. Более того, самым уязвимым звеном команды неожиданно оказалось первое сочетание — Ахо, Свечников и Джарвис.

Тройка Джордана Стаала надежно нейтрализовала лучшие звенья соперников, благодаря чему Тэйлор Холл, Логан Стэнковен и Джексон Блейк без особых помех доминировали против менее сильной оппозиции.

Обе первые пары защитников стабильно выполняли огромный объем оборонительной работы, что позволяло тренерскому штабу использовать в третьем сочетании ярко выраженного специалиста по большинству Шейна Гостисбеера и новичка Александра Никишина в максимально комфортных условиях.

Отлаженная до мелочей оборонительная система «Каролины» облегчала жизнь вратарям, и даже если те не показывали лучшую игру, это редко становилось для команды серьезной проблемой. Даже четвертое звено «Харрикейнз» выглядело настолько надежно, насколько вообще можно ожидать от четвертой бригады.

Именно поэтому выиграть четыре матча из семи у «Каролины» оказалось для «Вегаса» почти непосильной задачей. «Голден Найтс» попросту не смогли найти слабое место, за которое можно было бы зацепиться и получить преимущество.

В итоге, когда лидеры команды перестали делать разницу, других вариантов уже не осталось. А стоило главной «слабости» «Каролины» — Ахо (пять очков в финальной серии), Свечникову (три гола и четыре очка) и Джарвису (три очка) — прибавить и перестать уступать своим визави по качеству игры (55,27% ожидаемых голов при игре «пять на пять»), исход противостояния был фактически предрешен.

Да, суперзвезды способны приносить чемпионские титулы. Но если собрать россыпь элитных исполнителей не получается, существует и другой путь — построить максимально глубокий и сбалансированный состав без откровенно слабых звеньев.

У «Каролины», безусловно, есть хоккеисты элитного уровня, однако их исключительность проявляется прежде всего в оборонительной работе.

Джордан Стаал и Джейккоб Слэвин — именно такие мастера: они доминируют в своем ремесле, пусть и не соответствуют привычному образу суперзвезды.

Не бойтесь искать замену

Многих генеральных менеджеров сковывает страх потерять хоккеиста, который долгое время играл важную роль в команде, даже если сохранение такого игрока в составе в перспективе принесет больше вреда, чем пользы.

Кто-то выдает лучший сезон в карьере аккурат перед истечением контракта, кто-то уже перешагнул 30-летний рубеж и постепенно исчерпывает свой ресурс, но руководители все равно цепляются за них.

Просто потому, что предпочитают иметь дело с хорошо знакомым игроком, а не рисковать в поисках нового решения. В итоге таким хоккеистам выдают долгосрочные контракты с завышенной зарплатой, а спустя некоторое время эти соглашения превращаются в тяжелый груз для платежной ведомости и мешают клубу развиваться дальше.

Если же взглянуть на список игроков, с которыми «Каролина» рассталась за годы своего успешного периода, можно подумать, что речь идет о команде, переживающей перестройку.

Джейк Генцел. Дуги Хэмилтон. Мартин Нечас. Нино Нидеррайтер. Дмитрий Орлов. Бретт Пеше. Микко Рантанен. Брэди Шей. Теуво Терявяйнен. Винсент Трочек. Все они — первоклассные хоккеисты, однако потеря каждого из них так и не смогла серьезно пошатнуть позиции «Харрикейнз».

Брент Бёрнс NHL

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски смотрит на ситуацию иначе. Если ценность актива начинает снижаться, он не стремится любой ценой удержать его, а заранее ищет следующего — или просто более доступного по цене — исполнителя, способного выполнять ту же работу.

Хэмилтон не захотел продлевать контракт? Его вклад при розыгрыше большинства компенсировали более дешевыми решениями в лице Брента Бернса, Тони Деанджело и Шейна Гостисбеера. Орлов и Пеше запросили слишком большие деньги? На меньшую сумму подписали Шона Уокера, а параллельно довели до нужного уровня еще не раскрывшегося Джейлена Чатфилда.

Не получилось вписать в систему Рантанена? Перед дедлайном его обменяли, получив Логана Стэнковена и россыпь драфт-пиков, затем один из этих пиков использовали для сделки по К’Андре Миллеру, а освободившиеся под потолком зарплат средства направили на подписание Николая Элерса.

Разумеется, подобные решения не появляются сами собой — для этого необходимо проделывать огромный объем работы и практически не ошибаться в оценке игроков. Но разве не в этом заключается одна из ключевых обязанностей генерального менеджера? В случае с Тулски и «Каролиной» этот подход в конечном итоге полностью себя оправдал.

Физическая мощь — это не только силовые приемы

После двух подряд побед «Флориды» в Кубке Стэнли многие клубы сделали, как оказалось, ошибочный вывод: чтобы побеждать, нужно стать крупнее и играть жестче.

Некоторые команды действительно взяли этот курс, сделав ставку на габариты и силовой хоккей, — в их числе оказались даже те, кого «Пантерз» выбили из плей-офф («Торонто»). Итог оказался противоположным ожидаемому: вместо шага вперед они сделали шаг назад.

Проблема заключалась в том, что они неверно истолковали саму суть физической игры. Дело было вовсе не в количестве силовых приемов и не в стремлении запугать соперника. Куда важнее иметь игроков, которые способны выдерживать жесткий контакт, продолжать бороться и при этом сохранять способность принимать правильные решения с шайбой.

«Каролина» никогда не избегала силовой борьбы, особенно с тех пор, как команду возглавил Род Бриндамор. Во многом это следствие фирменного стиля «Харрикейнз» — постоянного давления, прежде всего агрессивного форчека, — а также готовности каждого хоккеиста выкладываться без остатка.

Однако, как показал финал Кубка Стэнли, особенно когда у «Вегаса» начали заканчиваться ответы на происходящее, успех «Каролины» был построен вовсе не на том, что она перебила соперника силовыми приемами.

Более того, по числу хитов за 60 минут игрового времени в нынешнем плей-офф «Харрикейнз» заняли лишь девятое место. Их преимущество заключалось совсем в другом — в умении играть через жесткое давление соперника, а не отвечать на него тем же.

Очень часто клубы комплектуют состав так, чтобы внушать страх соперникам своей физической мощью. Но подход «Каролины» строится на совершенно иной идее: куда важнее собрать команду, которая сама не боится никого.

…но одними габаритами тоже ничего не добиться

Многих в НХЛ наверняка удивит тот факт, что физическая мощь «Каролины» строится вовсе не на внушительных габаритах игроков.

В минувшем сезоне «Харрикейнз» занимали лишь 25-е место в лиге по среднему росту (около 185 см) и 18-е — по среднему весу (примерно 91 кг). Если брать только участников плей-офф, то показатели были немногим выше — 12-е место по росту и 10-е по весу.

Пока одни клубы всеми силами пытались стать «крупнее», в «Каролине» не позволили этой идее помешать подписанию невысоких, но полезных хоккеистов.

Более того, одними из самых неуступчивых игроков команды как раз были самые низкорослые. Рост Сета Джарвиса — всего 178 см, но его манера игры способна вывести из себя любого соперника. Шон Уокер при своих 180 см считается одним из самых цепких и боевитых защитников «Каролины».

А тройка Тэйлора Холла, Логана Стэнковена и Джексона Блейка и вовсе не давала соперникам спокойно вздохнуть, хотя их рост составляет 185, 173 и 180 см соответственно.

Логан Стэнковен NHL

Разумеется, вывод «берите всех маленьких хоккеистов подряд» тоже был бы ошибочным. Более того, если среди форвардов рост ниже 183 см вовсе не мешает добиваться успеха после драфта, то с защитниками ситуация совершенно иная.

Да, некоторые невысокие защитники вырастают в надежных игроков второй пары, а единицы — даже в лидеров первой или элитных исполнителей. Но столь же многие так и не оправдывают ожиданий.

Отсюда и главный вывод. На драфте командам стоит смелее делать ставку на невысоких нападающих, особенно если их ценность явно превышает место выбора. А вот с защитниками по-прежнему следует проявлять осторожность.

Более того, «Каролина» на примере Шона Уокера и Шейна Гостисбеера показала, что существует еще более выгодный путь: позволить другим клубам задрафтовать и развить такого игрока, а затем, когда рынок начнет недооценивать его из-за небольших габаритов, подписать на разумные деньги и раскрыть его потенциал уже в значимой роли.

И если вам интересно, насколько подобные защитники недооценены на рынке, то вот любопытный факт. Среди игроков обороны, которые этим летом пополнили рынок свободных агентов, сразу семеро имеют рост ниже 183 см. При этом только один из них — Коннор Клифтон — по предыдущему контракту зарабатывал более $2 млн за сезон.

Терпение действительно окупается

Эта история стара как мир. Команда собирает крепкое чемпионское ядро, год за годом входит в число претендентов на титул, но снова и снова останавливается в шаге от цели.

Со временем общественное мнение слышится все громче: «эта группа просто не умеет побеждать». Клуб какое-то время старается не обращать внимания на подобные разговоры, однако в какой-то момент давление становится слишком сильным. Тогда начинаются масштабные перемены — зачастую вместе с полной сменой философии организации.

«Каролина» вполне могла пойти тем же путем. Да, ее звездное ядро никогда не считалось настолько ярким, как у других грандов, но главной мишенью критики была именно игровая концепция команды.

Многие утверждали, что агрессивный форчек Рода Бриндамора слишком сильно выматывает хоккеистов, из-за чего к поздним стадиям плей-офф у них попросту заканчиваются силы.

Другие говорили о нехватке суперзвезд, способных решать судьбу больших матчей, третьи вспоминали регулярные неудачи в финале Восточной конференции.

Поводов усомниться в правильности выбранного курса у «Каролины» было более чем достаточно, и она вполне могла прислушаться к своим критикам.

Но вместо этого клуб продолжил идти выбранной дорогой. В «Каролине» видели, что за годы своей серии выходов в плей-офф команда лидировала в лиге по доле ожидаемых голов при игре «пять на пять» в регулярных чемпионатах — 55,91%, а в стадии Кубка Стэнли этот показатель снижался лишь до 53,43%.

В Роли понимали: если качество игры остается настолько высоким, результат рано или поздно обязательно придет. Не остался без внимания и другой факт. На пути «Харрикейнз» раз за разом вставали вратари элитного уровня — Туукка Раск, снова Туукка Раск, Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, затем вновь Шестеркин и снова Бобровский.

Все они были голкиперами калибра «Везины», поэтому в клубе сделали вывод, что причины вылетов стоит искать не в недостатке таланта собственного состава.

«Каролина» могла обменять кого-то из ключевых игроков и затеять перестройку. Могла решить, что Род Бриндамор — не тот тренер, который способен привести команду к чемпионству. Но вместо этого клуб сохранил костяк, продолжил разумно распоряжаться финансами, постепенно усиливал состав вокруг своих лидеров и делал все возможное, чтобы однажды оказаться в оптимальной позиции для борьбы за Кубок Стэнли.

По большому счету, единственным действительно серьезным изменением стала смена генерального менеджера. Но и она произошла не по инициативе клуба — решение уйти принял Дон Уодделл.

Освободившуюся должность внутри организации занял Эрик Тулски, который еще сильнее ориентирован на долгосрочный процесс, чем его предшественник. И этот подход разделяет не только менеджмент, но и владельцы клуба. В итоге именно он принес результат.

Разумеется, это не означает, что основа команды должна оставаться неприкосновенной. Мартин Нечас был важной частью этого костяка, особенно после впечатляющего старта сезона-2024/25.

«Каролина» — действующий обладатель Кубка Стэнли NHL

Но когда появилась возможность приобрести Микко Рантанена, руководство увидело в нем очевидное усиление и не стало упускать такой шанс.

А когда эксперимент не оправдал ожиданий, «Каролина» сумела извлечь максимум пользы и превратила Рантанена в несколько ценных активов — Логана Стэнковена и К’Андре Миллера, которые способны играть важную роль в команде еще долгие годы.

Теперь, когда этот состав все-таки завоевал Кубок Стэнли, прежние неудачи воспринимаются уже совсем иначе. Еще недавно четыре выхода в финал Восточной конференции считались доказательством того, что команда неизменно ломается в решающий момент.

Сегодня это уже выглядит как свидетельство стабильности клуба, который четыре раза за последние восемь лет входил в число четырех сильнейших представителей лиги.

Среди чемпионов этого периода сопоставимой стабильностью может похвастаться только «Вегас», пусть у него и было на одно участие в финале Кубка Стэнли больше.

Конечно, для того чтобы всерьез говорить о современной династии, «Каролине» желательно выиграть еще один-два чемпионских титула. Но уже сейчас история этого клуба выглядит совершенно иначе.

И, пожалуй, самое пугающее для соперников заключается в том, что потенциал «Каролины» еще далеко не исчерпан. Сразу 13 игроков уже имеют контракты на ближайшие три сезона, а верность собственному курсу не только принесла долгожданный успех сегодня, но и создала все условия, чтобы оставаться среди главных претендентов на Кубок Стэнли еще долгие годы.