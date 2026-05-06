После безумной шестой игры в Омске очередное кубковое противостояние «Авангарда» и «Локомотива» перешло в седьмой матч, в котором победу одержала команда Боба Хартли.

В какой-то момент полуфинальная серия между «Авангардом» и «Локомотивом» начала походить на каноничное противостояние двух команд, существующих в разных эмоциональных плоскостях.

Омичи эпизодически взвинчивали скорость, но, как правило, играли прагматично и обдуманно с точки зрения тактической вязкости. Ярославцы со своей стороны любыми способами цеплялись за шанс вытащить серию за счет характера и попыток разрушить организованную оборону «Авангарда».

После двух побед на старте команда Ги Буше забрала четвертый матч в домашних стенах, который вновь был продиктован низким темпом атаки при компактном оборонительном блоке — 2:0. Однако в пятой встрече команда Боба Хартли ответила образцовым исполнением на «Арене-2000» — 4:0.

При счете 3-2 в пользу «Авангарда» серия вернулась в Омск, где команда Буше упустила еще одну возможность остановить действующего чемпиона.

Матч 4 мая на «G-Drive Арене» закончился волевой победой «Локомотива» во втором овертайме, а перед этим подарил развязку, которая войдет в историю КХЛ как одна из самых драматичных — 3:2, от.

Омск — не конечная

С первых минут шестой встречи «Авангард» стремился навязать ту модель борьбы, которая давала результат ранее. Команда Буше строго оборонялась, контролировала движение в средней зоне и ждала ошибок «Локомотива».

Первый серьезный сбой в защите ярославцев правел к пропущенной шайбе уже на 11-й минуте. После выигранного вбрасывания в чужой зоне Дамир Шарипзянов набросил шайбу на пятак, Даниил Исаев не мог ее зафиксировать, а Василий Пономарев первым оказался на добивании.

Во втором периоде «Локомотив» постепенно начал забирать инициативу. Несмотря на равенство по броскам в створ (10:10), гости заметно прибавили по движению, чаще запирали соперника в его зоне и нагружали Никиту Серебрякова бросками с дистанции.

Однако «Авангард» спокойно выдерживал позиционное наступление ярославцев, редко позволяя создавать по-настоящему острые моменты с пятака.

Один из ключевых эпизодов в матче произошел в концовке второго периода, когда Никита Кирьянов получил удаление за задержку соперника клюшкой. Большинство хозяева реализовали в самом дебюте третьего отрезка.

На 41-й минуте Константин Окулов направил шайбу на ворота, после рикошета она отскочила к штанге, где Максим Лажуа упаковал ее пустой угол — 2:0.

При таком счете и манере игры Омск готовился встречать финал: «Авангард» убивал время и не позволял «Локомотиву» разгонять позиционные атаки. Перевернула же все последняя минута третьего периода.

За 33 секунды до сирены Александр Радулов протащил шайбу через трафик и выкатил передачу на пятак, которую в касание замкнул Максим Шалунов — 2:1. Спустя еще 22 секунды — за 11 до конца — Радулов вновь нашел Шалунова в центре зоны, и форвард гостей мощным броском под перекладину перевел игру в овертайм.

Сложно это переварить, матч был практически за нами, вели 2:0. Но допустили психологические ошибки и просто на пустом месте подарили сопернику эти голы. Не должны были такого допускать, шайба в целом не должна была к ним уходить. И за считанные секунды до конца третьего периода всё перевернулось. Здесь нужно иметь нервы, чтобы грамотно распоряжаться шайбой в последние секунды матча. Ги Буше главный тренер «Авангарда»

Во втором дополнительном периоде «Локомотив» дожал соперника. На 97-й минуте Максим Шалунов стянул на себя внимание и направил шайбу в центр, откуда Рушан Рафиков кистевым броском прошил Серебрякова.

Так, команда Боба Хартли вытащила матч, который проигрывала практически 60 минут, и перевела серию в седьмую игру.

Невероятный камбэк. С первого дня в Ярославле я увидел, сколько характера не только в команде, но и во всей организации. И сегодня никто не вешал голову, все верили до конца, шли вперёд. Может, многие на нас уже поставили крест, но каждый из ребят показал отличный характер, командную игру. Это невероятно, горжусь своей командой, мы завоевали право сыграть седьмой матч в Ярославле. Боба Хартли главный тренер «Локомотива»

История повторяется

В предыдущие два сезона «Авангард» и «Локомотив» встречались друг с другом дважды в четвертьфинале. Оба раза омичи уходили с 1-3 и оба раза снимались с дистанции в седьмой игре. В полуфинальной серии Кубка-2026 преимущество в три победы было у северян, но итог оказался тот же: поражение в матче №7, во втором овертайме на «Арене-2000» — 3:4, от.

Если в шестом матче «Локомотив» вытащил из себя все силы ради последней минуты основного времени, то дома команда Боба Хартли сделала ставку на спонтанность. В седьмом матче ярославцы забили уже на 25-й секунде.

Рихард Паник вбросил шайбу в чужую зону, после рикошета та отскочила к Никите Кирьянову, который продвинулся вперед и плотным броском со средней дистанции переиграл Никиту Серебрякова.

После быстрого гола «Локомотив» попытался перевести игру в привычный для себя вид — через контроль и давление в средней зоне. Однако «Авангард» планомерно перехватывал инициативу.

На 6-й минуте импульсивная активность гостей принесла результат. Александр Волков протащил шайбу за воротами и прострелил на пятак, Дамир Шарипзянов зарядил сходу по центру, Исаев отбил перед собой, а первым на добивании оказался сам Волков.

После пропущенной шайбы «Локомотив» чуть сбавил в агрессии, тогда как «Авангард» начал четче понимать природу встречи. Ближе к середине периода омичи выглядели спокойнее в позиционных атаках и увереннее работали с шайбой.

Сам хоккей тем временем перетек в предельно осторожный формат — с минимальным пространством и высоким объемом физики.

Несмотря на частотный темп и относительно большое количество бросков — 13:10 в пользу омичей — степень остроты в Ярославле слегка просела. До первой сирены счет не изменился.

В начале второго периода «Локомотив» на несколько минут прописался на половине омичей: команда Хартли подолгу держала соперника в зоне через позиционные комбинации.

Но очередная ошибка в обороне вновь дорого обошлась хозяевам. На 26-й минуте Константин Окулов — лучший бомбардир плей-офф — перехватил шайбу в средней зоне, ушел по правому флангу и броском из-под Рафикова попал в цель. Для лидера первого звена «Омска» этот результативный балл стал первым за три последних матча полуфинала.

После пропущенного гола «Локомотив» пробовал обосноваться впереди — «Авангард» тем временем по-прежнему испытывал комфорт, действуя от соперника.

За 6 минут до сирены омичи провели еще одну голевую атаку. После борьбы у борта Николай Прохоркин набросил шайбу на пятак, Джозеф Чеккони подкараулил отскок и с острого угла буквально протаранил створ.

При 3:1 гости страдальчески гасили атаки «Локомотива», но за 32 секунды до конца второго периода встреча внезапно поймала флэшбеки из Омска. Александр Полунин отдал передачу в центр, а Максим Шалунов резко бросил под перекладину, сократив отставание до минимума.

Третий период «Авангард» встретил в более закрытом режиме, всей пятеркой опускаясь к своим воротам и выискивая пространство исключительно под редкие контратаки. «Локомотив» тем временем методично нагружал половину гостей.

Лишь на 52-й минуте хозяева все-таки дожали омичей. После выигранной борьбы в чужой зоне Мартин Гернат нашел передачей Егора Сурина, тот набросил с неудобной руки, а Максим Березкин с пятака переправил шайбу в створ.

После третьего гола «Локомотива» игра ненадолго раскрылась, но ближе к сирене «Авангард» окончательно отказался от мыслей об атаке. Серия ушла в овертайм.

В овертайме «Локомотив» выглядел чуть свежее в движении, однако «Авангард» отвечал более частыми выпадами и превзошел хозяев по броскам в створ — 12:7.

Развязка наступила во втором дополнительном периоде. Ярославцы выиграли подбор в своей зоне и убежали в контратаку, Максим Березкин въехал в чужую площадь, продвинулся вперед и резким броском в верхний угол попал в створ.

Трудно найти слова после того, что произошло. В шестой игре проигрывали в две шайбы, вытащили ее на последних секундах, потом выиграли в овертайме, сегодня опять дефицит в два гола, потом важная шайба Шалунова, сравняли в третьем и победили в двойном овертайме. Гордость за этих ребят, когда видишь, как они сражаются, бьются друг за друга. Боба Хартли главный тренер «Локомотива»

Эпичная развязка, в основу которой взяты морально-волевые законы, определила «Локомотив» в третий за три года финал Кубка Гагарина, где действующего чемпиона уже ждет «Ак Барс».