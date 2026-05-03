В воскресенье, 3 мая, магнитогорский «Металлург» примет на своем льду казанский «Ак Барс» в рамках пятого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

10' Михаил Фёдоров («Металлург Мг») выехал один на один с вратарем и классно бросил, но Тимур Билялов («Ак Барс») среагировал и отбил шайбу.

09' Егор Яковлев («Металлург Мг») раньше времени ворвался в зону соперника и судьи зафиксировали офсайд.

08' Дерек Барак («Металлург Мг») поборолся за воротами и прострелил на пятак, но никто из партнеров не замкнул эту передачу.

07' Г-ООООООООО-Л! «Металлург Мг» — 1:1! Валерий Орехов! Владимир Ткачёв объехал ворота и отдал передачу в зону перед воротами, а Валерий Орехов с кистей точно бросил в угол.

05' А вот и первое удаление в матче: Илья Сафонов («Ак Барс») за задержку соперника получил 2 минуты.

04' Г-ООООООООО-Л! «Ак Барс» — 0:1! Алексей Пустозёров! Илья Набоков ошибся за воротами, Дмитрий Кателевский перехватил шайбу и выдал на пятак, откуда Алексей Пустозёров отправил ее в пустые ворота.

04' Никита Лямкин («Ак Барс») набросил на ворота от синей линии — Илья Набоков («Металлург Мг») плечом отбил шайбу в угол площадки.

03' Никита Коротков («Металлург Мг») бросил с с левого круга вбрасывания, но Тимур Билялов («Ак Барс») отбил щитками.

02' Александр Петунин («Металлург Мг») накатил на ворота соперника, но с неудобной руки не попал в створ ворот.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Металлург Мг» — «Ак Барс» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

13:58 Главные действующие лица появляются на льду «Арены Металлург». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

13:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

13:45 Судейская бригада матча «Металлург Мг» — «Ак Барс»: главные судьи — Белов Алексей и Оскирко Юрий, линейные судьи — Садовников Александр и Сивов Дмитрий.

13:40 Сегодняшний матч пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург».

13:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию пятого матча в серии «Металлург Мг» — «Ак Барс» в рамках 1/2 финала Кубка Гагарина. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Металлург Мг»: Набоков Илья, Пресс Робин, Орехов Валерий, Фёдоров Михаил, Канцеров Роман, Ткачёв Владимир, Минулин Артём, Маклюков Алексей, Толчинский Сергей, Барак Дерек, Вовченко Даниил, Жуков Кирилл, Паливко Данила, Петунин Александр, Исхаков Руслан, Михайлис Никита, Мухранов Ярослав, Коробкин Егор, Джонсон Люк, Коротков Никита.

«Ак Барс»: Билялов Тимур, Лямкин Никита, Миллер Митчелл, Галимов Артём, Сафонов Илья, Барабанов Александр, Карпухин Илья, Фальковский Степан, Семёнов Кирилл, Хмелевский Александр, Тодд Нэйтан, Марченко Алексей, Терехов Степан, Яшкин Дмитрий, Денисенко Григорий, Фисенко Михаил, Пустозёров Алексей, Кателевский Дмитрий, Дыняк Никита.

«Металлург Мг»

«Металлург» провел регулярный чемпионат на сумасшедшей волне и выиграл Кубок Континента. После таких успехов, естественно, что магнитогорский клуб являлся одним из главных фаворитов Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф была обыграна «Сибирь» (4:1), во втором — нижегородское «Торпедо» с таким же счетом в серии.

С «Ак Барсом» у «магнитки» не заладилось с самого начала — поражение (2:5) в стартовом матче уже немного насторожило болельщиков. Дальше была победа (4:2) и два гостевых поражения с одинаковым счетом (1:4), которые многое определили в этом противостоянии.

«Ак Барс»

«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Восточной конференции. Команда уверенно вышла в плей-офф, где в первом раунде обыграла со счетом 4:1 в серии челябинский «Трактор». дальше в соперниках было минское «Динамо», занявшее в регулярке второе место на Западе. Ни одного матча казанский клуб не отдал «зубрам» (4:0).

В великолепном настроении и с огромным запасом сил (был большой отдых) «Ак Барс» подошел к полуфинальной серии с «Металлургом». Удалось выиграть одну гостевую встречу, а затем забрать две домашние -- классика плей-офф, которая до сих пор работает.

Личные встречи

Между собой эти команды провели уже четыре встречи в этой серии плей-офф. Букмекеры считали фаворитом данного противостояния магнитогорский клуб, но после сейчас счет 3:1 в пользу «Ак Барса».

