20' Первый период окончен! Начался матч в неспешном, осторожном ключе, но постепенно команды разогнались и начали создавать моменты. Успешнее реализовали свои шансы хозяева льда.

20' Мощно с хода стрельнул Хмелевский из центра правого круга, но Набоков надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

20' Минута до конца первого периода.

19' Гооооооол!!!! 2:0. Миллер разогнал атаку, бросил в прорыв Пустозёрова, который промчался вдоль правого борта и выкатил на пятак прекрасную передачу в адрес Дмитрия Кателевского, который не промахнулся с убойной позиции.

17' 3 в 2 выкатились в быструю атаку казанцы, Карпухин её разогнал, отдал в центр на Денисенко, который дотащил шайбу до ворот и сделал передачу налево в адрес Яшкина, который не смог попасть в створ — угодил в штангу.

16' Гоооооол!!!! 1:0. Пустозёров поборолся у лицевого борта, шайба откосился к Дыняку, который выкатил передачу на пятак, где одинокий Дмитрий Кателевский расстрелял ворота гостей.

15' Пресс атаковал ворота «Ак Барса», но надёжно сыграл Билялов и зафиксировал шайбу.

14' Нечаев опасно бросал, но его заблокировал Фисенко.

13' Лямкин набросил из средней зоны, шайба отскочила от лицевого борта на пятак, но Набоков вытянул клюшку и опередил Семёнова.

13' Снова у нас отрезок в матче без пауз — более трёх минут не было остановок.

12' Марченко опасно атаковал от правого борта, но не попал в створ.

11' 3:2 по броскам в створ в пользу гостей.

10' Ответили опасной атакой казанцы, но не смог завершить комбинацию Галимов из выгодной позиции.

09' Хабаров здорово набросил на ворота, неуклюже сыграл Билялов, шайба от него отскочила к штанге, накатывал на неё Ткачёв и каким-то невероятным образом не смог закатить снаряд в ворота.

09' 8 минут без пауз.

08' Лямкин из убойной позиции не попал в створ.

08' Семь минут без пауз игра идёт.

07' Толчинский плотно бросил с вершины правого круга, но парировал Билялов.

06' Пять минут нет остановок в матче.

05' Денисенко слева бросал с нулевого угла, но не попал в створ.

04' Больше трёх минут без пауз играют команды.

03' Орехов и Лямкин обменялись бросками в створ, но не опасные они были, вратари справились.

02' Осторожное начало матча, никто с хода не фосирует события.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости.

До матча

19:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Основные вратари: Тимур Билялов и Илья Набоков.

19:15 Главный судья: Денис Наумов (Тольятти, Россия); Главный судья: Юрий Оскирко (Ярославль, Россия); Линейный: Дмитрий Головлёв (Набережные Челны, Россия); Линейный: Никита Новиков (Москва, Россия).

19:10 Матч пройдёт на «Татнефть-Арене» (Казань, Россия), вместимостью 8 900 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Ак Барса»

Ак Барс: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Степан Фальковский, Степан Терехов, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Алексей Пустозёров, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Кирилл Семёнов, Артём Галимов.

Стартовый состав «Металлурга»

Металлург: Александр Смолин, Илья Набоков, Валерий Орехов, Робин Пресс, Егор Яковлев, Макар Хабаров, Артём Минулин, Алексей Маклюков, Данила Паливко, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Андрей Козлов, Люк Джонсон, Михаил Фёдоров, Игорь Нечаев, Никита Коротков.

Ак Барс

Казанский «Ак Барс» подходит к домашнему матчу при счёте 1:1, сохраняя высокий атакующий темп. Даже при поражении во второй игре команда не уступила по содержанию: 33 броска в створ против 32 у соперника и сопоставимый объём созданных моментов. По ходу плей-офф «барсы» стабильно генерируют около 3,1 ожидаемого гола за матч, что подтверждает системное давление в чужой зоне. Отдельно выделяется способность резко увеличивать интенсивность — третий период второй встречи прошёл под полным контролем казанцев, включая быстрый гол в большинстве уже на 40:04. Важный элемент — активность защитников: Миллер и Лямкин регулярно участвуют в розыгрыше, создавая дополнительную нагрузку на оборону соперника. При этом Билялов остаётся фактором стабильности, удерживая показатель отражённых бросков выше 92%.

Металлург

Магнитогорский «Металлург» Магнитогорск делает акцент не на объёме, а на точности. Во втором матче команда реализовала ключевые моменты — дважды в большинстве и ещё раз после давления на синей линии, что позволило создать решающий задел. При равных показателях по броскам «Металлург» оказался эффективнее в завершении. В текущем плей-офф команда регулярно выходит на отметку минимум три заброшенные шайбы — это произошло в 5 из 7 последних встреч. При этом структура игры строится от обороны: ставка на перехваты, компактность и быстрый переход в атаку. После неудачного старта серии вратарская линия стабилизировалась — Набоков во втором матче уверенно справился с давлением. Однако общий процент реализации остаётся ниже оптимального уровня, что делает команду зависимой от конкретных эпизодов и большинства.

Личные встречи

Серия развивается по сценарию, где разница между командами минимальна, а исход определяют детали. Ак Барс будет стремиться навязать давление через владение и позиционные атаки, тогда как Металлург Магнитогорск продолжит играть от структуры и ловить соперника на ошибках. Уже сейчас видно, что при равных объёмах игры ключевыми остаются спецбригады и реализация. С учётом результативности первых матчей и общего тренда, велика вероятность очередной встречи с большим количеством голевых эпизодов.

