Матч в Черкизове изначально был невероятно важен для чемпионской гонки, независимо от результата. «Зенит» приехал к «Локомотиву» лидером, с необходимостью брать три очка и не оглядываться на результат «Краснодара». Вместо этого команда Сергея Семака увезла только тяжёлую и очень нервную нулевую ничью. А в последние минуты и вовсе оказалась в шаге от поражения, когда ВАР нашёл пенальти в ворота гостей, а Денис Адамов вытащил удар Комличенко.

Результат матча Локомотив Москва 0:0 Зенит Санкт-Петербург Локомотив: Лукас Фассон, Mitryushkin, Silyanov, Morozov, Montes, Prutsev, Karpukas, Bakaev, Batrakov, Rudenko, Vorobyev Зенит: Нино, Вендел, Луис Энрике, Педриньо, Adamov, Drkusic, Diveev, Santos, Barrios, Glushenkov, Sobolev Жёлтая карточка: Вендел 72' (Зенит)

Дебют матча получился достаточно живым. Уже на первых секундах Соболев мог открывать счёт, продавив защитника и выскочив на удар, но пробил мимо. Ответ «Локомотива» тоже не заставил себя ждать: особенно выделялся Бакаев, который явно вышел на матч с особым настроем против бывшей команды. Он дважды опасно бил издали, а заодно быстро посадил на жёлтую Дугласа Сантоса, что позже тоже сыграло свою роль.

Первые минут двадцать с лишним игра шла на хороших скоростях. «Локомотив» пытался включать фирменные вертикальные выпады, но постепенно матч становился всё привычнее и комфортнее для «Зенита». Петербуржцы взяли мяч под контроль, довели владение почти до 70 процентов и стали всё чаще раскладывать позиционные атаки. Главной фигурой на этом отрезке был Вендел, он много открывался, стягивал на себя оппонентов, двигал мяч в финальную треть и задавал ритм, которого в последние недели «Зениту» часто не хватало.

«Локомотив» — «Зенит» https://t.me/fclokomotiv

Ещё ярче подходов Вендела выглядел момент Дугласа Сантоса, который на дриблинге убрал двоих на входе в штрафную, но в завершении не подстроился под мяч. В целом у «Зенита» было ощущение контроля, но не превосходства по игре, а это важная разница. Команда Семака снова много владела мячом, но до настоящего давления на ворота Митрюшкина дело почти не доходило.

«Локомотив» в это время был лишён своих лучших качеств. Батракову и партнёрам не хватало точности в переходах, Воробьёв за первый тайм коснулся мяча буквально пару раз, а дуэт Нино с Дивеевым довольно аккуратно перекрывал пространство для рывков. В итоге к перерыву матч оставался равным по счёту и довольно бедным на настоящие голевые эпизоды, хотя внутреннее напряжение на стадионе чувствовалось постоянно.

«Локомотив» – «Зенит» https://t.me/fczenit

После перерыва «Локомотив» стал смелее, а Семак начал реагировать заменами

Если до перерыва «Локомотив» в основном терпел и ждал возможности убежать, то после паузы команда Галактионова стала агрессивнее без мяча. Железнодорожники подняли прессинг, стали чаще забирать подборы и ограничили свободу «Зениту». Владели мячом по-прежнему чаще гости, но теперь это уже не выглядело как преимущество, которое может привести к победе.

Семак довольно быстро понял, что матч начал ускользать от его команды. Дуглас Сантос и Глушенков с карточками ушли с поля уже на 58-й минуте. Чуть позже вместо Соболева появился Дуран — очередной матч Джона, после которого к самоотдаче остались вопросы. Колумбиец будто существовал отдельно от общего рисунка, не вошёл в игру и буквально ничего не дал «Зениту» своим выходом на поле.

«Локомотив» – «Зенит» https://t.me/fczenit

У «Локомотива» замены, наоборот, игру освежили. Комличенко добавил борьбы и давления на центральных защитников, а позже на поле появились Вера и Пиняев. Сразу стало заметно, что хозяева в концовке хотят победить чуть сильнее соперника. Это не всегда измеряется моментами, но очень хорошо читается по тому, кто быстрее подбирает мяч и охотнее идёт в единоборства, а кто уже скорее думает, как бы лишний раз не ошибиться.

Именно в этот момент «Зенит» начал откровенно проседать, а за весь второй тайм гости не нанесли ни одного удара в створ. С учётом турнирной ситуации это звучит уж совсем странно и как-то даже беспомощно. Команда приехала в Москву защищать лидерство, а в решающие минуты матча была слишком тяжёлой и надеялась, что кто-то вытащит эпизод за счёт индивидуального качества. Но такого человека в «Зените» не нашлось.

Игорь Дивеев https://t.me/fczenit

Безумие в концовке

Казалось, что матч спокойно доедет до скучных нулей, но в добавленное время всё изменилось. После скидки Комличенко мяч коснулся руки Дивеева, и бригада ВАР позвала Алексея Сухого к монитору. Повторов, которые дали бы полную ясность, в трансляции так и не показали, а весь состав «Зенита» не понимал, как за такой фол можно ставить пенальти. Именно поэтому вокруг эпизода и будет столько шума: арбитр указал на точку после просмотра ВАР, хотя очевидной ошибки в динамике не допустил. С точки зрения судейской логики этот пенальти всё-таки можно объяснить. Рука поднималась вверх, находилась высоко, контакт, по версии ВАР, был. По ощущениям от эпизода — такие решения всегда воспринимаются особенно болезненно, когда они принимаются в компенсированное время и могут решить весь матч.

Денис Адамов https://t.me/fczenit

Комличенко взял мяч сам, но пробил он слишком читаемо, низом в угол, и Адамов угадал. Даже не просто угадал — вытащил очень хладнокровно, не отбил перед собой, будто заранее знал, куда будет бить нападающий «Локо». Этот сейв мы ещё, возможно, вспомним в мае как один из ключевых моментов всей гонки за титул.

После этого поле буквально вспыхнуло. Игроки начали выяснять отношения, «Локомотив» требовал ещё одного пенальти после попадания мяча в руку Веге, скамейки завелись, матч едва не превратился в массовую драку. Арбитр, по ощущениям, к этой развязке оказался не готов. Он весь матч держал игру на грани, а в концовке начал раздавать карточки не глядя, при этом никого не удалил.

Арбитр назначает пенальти https://t.me/fczenit

По содержанию это, наверное, действительно была ничья. «Зенит» лучше выглядел с мячом и контролировал первый тайм, «Локомотив» был острее и живее после перерыва, но после последних минут именно хозяева должны чувствовать себя проигравшими. Когда на 96-й минуте упускаешь возможность выиграть один из главных матчей весны, по-другому быть не может.

Для «Зенита» всё ещё проще — если говорить о чемпионских амбициях, такой матч надо было выигрывать. Петербуржцы не провалились, но этого уже не хватает. В итоге лидер выстоял, но, как и последние пару лет, не убедил. А чемпионская гонка после этой нулевой ничьей только подогрелась, но теперь всё в руках «Краснодара».