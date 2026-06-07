С завершением сезона у ряда футболистов истекли сроки действия контрактов. Сейчас ими особо интересуются те клубы, которые не очень готовы тратиться на трансферы. LiveSport.Ru решил помочь таким командам и собрал сборную доступных на начало июня свободных агентов РПЛ.

Давид Волк

Позиция: вратарь

Возраст: 25 лет

Рыночная стоимость: 900 тыс. евро

Пару недель назад Илья Помазун добыл для «Спартака» Кубок России. «На его месте мог быть я» — возможно, такие мысли посещали Давида Волка, которым красно-белые, искавшие полтора года назад второго вратаря, интересовались прежде, чем сделать окончательный выбор в пользу «армейца».

Как показало время, первая половина сезона 2024/25 осталась лучшим отрезком в не столь долгой карьере Волка. Более того, он потерял место первого номера в махачкалинском «Динамо», уступив конкуренцию Тимуру Магомедову. Тем не менее, в этом сезоне 25-летний голкипер отыграл 15 матчей в РПЛ и 6 матчей в Кубке России, суммарно пропустив 27 голов.

В это межсезонье дагестанскому клубу предстоят изменения вратарской бригады. И расставание с Волком — реальный вариант. Возможно, смена клубной прописки поможет ему вернуть былую форму, которая помогла получить вызов в сборную России.

Олег Рябчук

Позиция: левый защитник

Возраст: 28 лет

Рыночная стоимость: 2,5 млн евро

Олег Рябчук globallookpress.com

Трансфер трехлетней давности за 6 млн евро Олега Рябчука, который приходил как воспитанник португальского футбола и основной игрок «Олимпиакоса», выглядел многообещающе. Все-таки русскоязычный футболист в праймовом возрасте с опытом игры в еврокубках.

Однако только один из трех сезонов (а именно — второй, при Деяне Станковиче) крайний защитник провёл в статусе игрока основного состава. И это при отсутствии серьезных проблем со здоровьем. Просто тренеры предпочитали ставить на левый фланг обороны других футболистов.

По информации СМИ, Рябчук рассматривает варианты продолжения карьеры в Италии и Франции. Хотя, кажется, что игроком сборной Молдавии заинтересуются команды, борющиеся за выживание. А вот отечественные клубы, наверно, будут непрочь заполучить в свои ряды атлетичного и адаптированного под требования РПЛ защитника.

Никита Чернов

Позиция: центральный защитник

Возраст: 30 лет

Рыночная стоимость: 1,5 млн евро

Никита Чернов globallookpress.com

Этим летом «Спартак» покидает еще один защитник. Но фактически Чернов перестал быть членом команды год назад, когда его отдали «Крыльям Советов» в аренду до конца сезона. Тогда в общем-то и стало понятно, что футболист в московском клубе не останется.

Сезон в Самаре для Никиты сложился неплохо — 16 матчей в РПЛ (из них — 15 в старте). Поэтому интерес к нему сохранился на высоком уровне. В частности, по сообщениям журналистов, в переговоры с защитником уже вступил «Локомотив», для которого с учетом финансовых проблем подписание свободных агентов — самое то.

Кроме того, агент Владимир Кузьмичев утверждает, что заинтересованность к его клиенту еще проявляют и другие клубы. Например, в СМИ просочилась информация о «Балтике» и неназванном клубе из Турции.

Арсен Адамов

Позиция: центральный защитник

Возраст: 26 лет

Рыночная стоимость: 1 млн евро

Арсен Адамов globallookpress.com

Адамов, конечно, больше является правым защитником, но для стройности состава отправим его ближе к центру. Тем более одно из главных качеств Арсена — универсальность и способность закрыть любую позицию в линии обороны.

Однако эти навыки оказались не нужны «Зениту», в составе которого и так серьезная конкуренция. Адамов с ней не справился и в минувшем сезоне принял участие всего в 3 матчах, а на поле провел 52 минуты.

В 26 лет просиживать скамейку запасных Арсен не собирается, поэтому он настроен перейти в другую команду РПЛ, в которой получит достаточное игровое время. По различным данным, актуальными являются варианты с возвращением в родной «Ахмат», с переходом в «Ростов» и московское «Динамо», а также в клубы из Турции и ОАЭ.

Николай Рассказов

Позиция: правый защитник

Возраст: 28 лет

Рыночная стоимость: 1,2 млн евро

Николай Рассказов globallookpress.com

Воспитанник «Спартака» после окончательного ухода из московского клуба зимой 2023 г. нашел себя в «Крыльях Советов», где на протяжении трех с половиной лет отвечал за правый фланг обороны. Самарцы хотели бы продолжить сотрудничество с футболистом, но он готов согласиться на это только при условии повышения зарплаты в полтора раза.

Волжане ограничены в финансовых возможностях, поэтому Рассказов, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов. А вниманием со стороны клубов РПЛ 28-летний защитник обделен не будет. Из последних новостей известно об интересе «Балтики» к Николаю.

Кирилл Кравцов

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 23 года

Рыночная стоимость: 1,2 млн евро

Кирилл Кравцов globallookpress.com

Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита» последние 4 сезона выступал в «Сочи». Поговаривают, что он является любимым игроком президента южного клуба Бориса Ротенберга-старшего. В то же время Кравцов вряд ли настроен на то, чтобы выступать за команду с черноморского побережья в Первой лиге.

Поэтому стороны могли договориться о компромиссе: «Сочи» продлит контракт с полузащитником и отдаст его в аренду «Локомотиву», где должность генерального директора занимает Борис Ротенберг-младший. Однако какие-либо шаги в этом направлении пока не предпринимались.

Что касается сине-бело-голубых, то игрок вроде бы сам не хочет возвращаться в клуб, который его воспитал. Впрочем, при желании можно согласиться на предложения португальских и турецких клубов, которые следят за 23-летним футболистом.

Далер Кузяев

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 33 года

Рыночная стоимость: 3 млн евро

Далер Кузяев globallookpress.com

Приход в «Рубин» Далера Кузяева, которого год назад в последний момент перехватили у «Ахмата», закончился для казанцев разочарованием. Получив одну из самых больших зарплат в клубе (свыше 1 млн евро), полузащитник, страдая от травм, так и не стал лидером команды.

К тому же Рашида Рахимова, который и инициировал подписание Кузяева, в Казани нет с января. А действующий главный тренер Франк Артига особых симпатий к Далеру не испытывает.

Есть мнение, что 33-летний футболист попробует найти себе команду в Европе. Хотя логичнее выглядит вариант, который сорвался год назад — переход в «Ахмат» к Станиславу Черчесову.

Мохаммад Мохеби

Позиция: левый вингер

Возраст: 27 лет

Рыночная стоимость: 2,5 млн евро

Мохаммад Мохеби globallookpress.com

Иранец на протяжении трех сезонов определял игру «Ростова» в атаке. Но дальше радовать болельщиков из Ростова-на-Дону Мохеби не будет.

Весной появился инсайд, что подписание вингера рассматривает чемпиона Польши «Лех». Впрочем, есть подозрение, что 27-летний футболист ожидает большего числа более серьезных предложений — участие на чемпионате мира в составе сборной Ирана должно этому способствовать.

Хотя Мохаммад при определенных раскладах может остаться в РПЛ. По крайней мере, его в свой шорт-лист включил «Локомотив».

Рифат Жемалетдинов

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 29 лет

Рыночная стоимость: 1,2 млн евро

Рифат Жемалетдинов globallookpress.com

Судя по всему, последний год полузащитника в «Ахмате» признан обеими сторонами неудачным опытом сотрудничества. Рифат принял участие в 13 матчах, в которых он только дважды начинал игру в стартовом составе. Так что логичным видится отсутствие у обеих сторон желания продлить контракт.

За Жемалетдинова все еще играет репутация опытного бойца (участника чемпионата Европы и Лиги чемпионов), но травмы серьезно подкосили его уровень. Тем не менее, к техничному хавбеку с хорошим дриблингом есть интерес как от российских клубов, так и от клуба из Турции.

Тео Бонгонда

Позиция: правый вингер

Возраст: 30 лет

Рыночная стоимость: 3 млн евро

Тео Бонгонда globallookpress.com

Бонгонда по выступлениям за «Спартак» оставил о себе противоречивое впечатление. С одной стороны, очевидно, что это качественный футболист. С другой стороны, вызывала серьезные вопросы его самоотдача. При возникновении конкуренции или проблем со здоровьем рассчитывать на конголезца можно было прекращать.

Зато в матчах за сборную Конго вингер по мере возможности выступал исправно, показывая, как он расставил приоритеты между клубом и национальной командой. Между прочим, выступая именно за нее, Бонгонда получил травму, из-за которой его продажа оказалась невозможной. Поэтому красно-белые наказали его большим штрафом и лишением места в составе.

Но почему бы не положиться на 30-летнего футболиста после чемпионата мира? Клубы РПЛ его хорошо знают, как и он знает чемпионат. К тому же Москва как город для проживания ему понравился.

Артем Дзюба

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 37 лет

Рыночная стоимость: 1 млн евро

Артем Дзюба globallookpress.com

Двухлетний роман Артема Дзюбы с «Акроном» подошел к концу. И он оказался довольно-таки плодотворным: форвард за 52 матча записал на свой счет 18 голов и 10 голевых передач, а команда-дебютант сохранила прописку в РПЛ.

Но отставка главного тренера Заура Тедеева стала для нападающего поворотным моментом. Он вряд ли пойдет за 44-летним специалистом, которого сейчас сватают в «Пари НН», вылетевший в Первую лигу.

Но и в РПЛ наверняка найдутся желающие подписать Артема: как минимум, московская «Родина» и «Ахмат» Станислава Черчесова выглядят правдоподобными вариантами. А возвращение в «Спартак» стало бы красивым заключительным аккордом в карьере футболиста.