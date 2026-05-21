Завершился очередной сезон Российской Премьер-Лиги: «Зенит» после годичного перерыва вернул золотые медали в Санкт-Петербург, а «Пари НН» и «Сочи» покидают элитный дивизион. LiveSport.Ru подводит итоги этой кампании.

«Зенит»: теперь лучший в истории

В сезоне 2024/25 прервалось 6-летнее доминирование «Зенита» и золото чемпионата России отправилось в Краснодар. В Санкт-Петербурге проигрывать не любят, а поражение в год 100-летия клуба восприняли особенно болезненно. На этом фоне слухи об отставке Сергея Семака, несмотря на действующий контракт до 2030 г., выглядели правдоподобными. Но сине-бело-голубые сохранили выдержку и дали тренеру шанс взять реванш, а смазанный праздник решили переиграть, назвав сезон 2025/26 для «Зенита» 100-м, юбилейным.

Однако поверить в то, что он завершится хэппи-эндом на «Ростов-Арене», было сложно. Первая треть чемпионата в исполнении «Зенита» оказалась худшей за 12 лет: 17 очков за 10 туров. Так плохо не начинали с сезона 2011/12, когда за этот же период заработали 16 очков. Добавим к этому явный трансферный провал в виде Жерсона за 25 млн евро и смену председателя правления с Александра Медведева на Константина Зырянова. Складывалась неблагоприятная картина, но петербуржцам удалось, как и в 2012-м, довести дело до чемпионства.

Еще до перерыва «Зенит» выправил ситуацию. В частности, в начале сезона в воротах поменяли Евгения Латышонка на Дениса Адамова, который оформил 15 «сухарей». Два из них были добыты в победных матчах против «Краснодара» и «Локомотива», и «Зенит» ушел на зимний перерыв в одном очке от «быков».

В зимнее трансферное окно петербуржцы укрепили оборону, выменяв у ЦСКА Игоря Дивеева. А расставшись с Лусиано Гонду и Матео Кассьеррой, раскрыли потенциал Александра Соболева, которому конкуренция в составе явно не по душе (весной забил 7 голов). Конечно, в команде еще был Джон Дуран, но еще перед оформлением его полугодичной аренды было понятно, что колумбиец вряд ли принесет много пользы.

На протяжении почти всего сезона «Зенит» был в роли догоняющего. Только в 25-м туре команда Сергея Семака впервые поднялась на первое место и то из-за ничьи с «Локомотивом» не удержала его. Тем не менее, сине-бело-голубые дождались осечки «быков» в 29-м туре и в последнем туре сами выступили безошибочно.

Теперь «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России и вырвался в единоличные лидеры по этому показателю, обойдя «Спартак» с его 10 титулами. Если учитывать советский период, то петербуржцам еще далеко: 12 против 22. Но с такими возможностями и рвением этот разрыв в ближайшие годы может стремительно сократиться.

«Краснодар»: повторить прошлогодний трюк не удалось

«Краснодар» в этом году на своей шкуре ощутил правдивость поговорки, что защитить титул сложнее, чем его выиграть. Хотя обвинить «быков» в чемпионском похмелье не поворачивается язык. Прошлым летом клуб сохранил лидера команды Эдуарда Сперцяна и усилил состав опорником Дугласом Аугусто и плеймейкером Гаэтаном Перреном.

Первую часть чемпионата подопечные Мурада Мусаева провели стабильно и набрали 40 очков, что на балл больше, чем в чемпионский сезон. Однако весной «быкам», как и год назад, пришлось выступать с короткой скамейкой. Состав, конечно, пополнил купленный у «Пари НН» нападающий Хуан Боселли. При этом «Краснодар» по семейным обстоятельствам покинул Перрен, в ЦСКА продали Данилу Козлова, травму получили Сергей Петров и Виктор Са.

Но несмотря на все преграды и параллельное выступление в Кубке России, у «Краснодара» из матча в матч находились силы добиваться положительного результата. Но их, видимо, не хватило на концовку матча с московским «Динамо». Хотя если бы Боселли реализовал выход 1 на 1 с вратарем, то мы бы сейчас поздравляли клуб Сергея Галицкого со вторым чемпионством.

Тем не менее, «Краснодар» провел достойный сезон: третий год подряд боролся за золото до самых последних минут, забил больше всех в лиге (60), а Кордоба (17) и Сперцян (13) заняли две первые строчки в списке лучших бомбардиров. Теперь наступает очередь «быков» брать реванш.

«Локомотив»: первый и последний успех Галактионова?

«Локомотив», используя в последние годы в сравнении с другими топ-клубами РПЛ наименьшее количество легионеров, привлек симпатии большого числа нейтральных болельщиков. В этом сезоне «железнодорожники» продолжили готовить кандидатов в сборную России: на новый уровень вышел Дмитрий Воробьев, выбивший 10+4, к месту пришлись пришедшие из «Химок» Александр Руденко и Зелимхан Бакаев, а также арендованный у «Спартака» Данил Пруцев. Кроме того, Алексей Батраков, набравший 13+9, избежал синдрома второго сезона. Так что завершение «Локомотивом» первой части в 3 очках от первого места было справедливым результатом.

А вот весну «железнодорожники» провели куда слабее. За этот отрезок они набрали всего 16 очков, что, например, меньше, чем «Оренбург» (17). Что повлияло больше — неудачная попытка заменить Дмитрия Баринова Лукасом Верой или ошибки в подготовке команды на зимних сборах — сказать сложно. Но красно-зеленым все же повезло, что по итогам последнего тура они взяли бронзу: их поражением от ЦСКА (1:3) не воспользовался «Спартак», который не выиграл у махачкалинского «Динамо». Таким образом, завершившийся сезон оказался лучшим с 2021 года, когда «Локомотив» тоже занял третье место.

Скорее всего, команде предстоит большая перестройка. Галактионов может уйти в ЦСКА, Батраковым интересуются в Европе, на Воробьева нацелились топ-команды РПЛ, Лукас Фассон и Артем Карпукас не хотят продлить контракты.

С учетом ограниченных финансовых возможностей «железнодорожники» могут выпасть из числа претендентов на медали. Впрочем, за последние годы они приучили, что выступают лучше ожиданий.

«Спартак»: на помощь пришел старый знакомый

Еще в конце прошлого сезона руководители «Спартака» удивили продлением контракта Деяна Станковича. Кажется, тогда им стоило поступить наоборот, потому что в первом круге нового сезона у красно-белых ничего не поменялось: эксперименты с составом и тактикой, регулярные срывы главного тренера на судей и журналистов, что в конечном итоге завершилось месячной дисквалификацией.

Хотя клубные менеджеры чудили не меньше: дотянули с отставкой Станковича до ноября, а нового наставника искали два месяца. В конце концов они договорились с главным тренером «Пафоса» Хуаном Карседо, который уже знает, что такое «Спартак», потому что он ранее работал в клубе помощником Унаи Эмери.

Весеннее выступление «Спартака» стоит оценивать со сдержанным оптимизмом: результаты красно-белых однозначно возросли (за первые 18 туров набрали 29 очков, а за последние 12 туров — 23 очка), но решающий шаг в виде победы над махачкалинским «Динамо» и завоевания бронзы им сделать не удалось. А так — четвертое место и подготовка к суперфиналу Кубка России против «Краснодара».

ЦСКА: вопросов больше, чем ответов

Для «армейского» клуба этот сезон явно прошел под знаменем несбывшихся ожиданий. Все началось с неожиданной отставки Марко Николича, который за неделю до этого готовился бороться за чемпионство, и экстренными поисками нового главного тренера. Менеджмент ЦСКА нашёл в Швейцарии Фабио Челестини. Ждать, что этот специалист в незнакомой для себя лиге сразу даст результат, было наивно. Тем более, столп обороны Виллиан Роша сорвался на Ближний Восток.

Однако результаты красно-синих говорили об обратном: красно-синие ушли на перерыв всего в 4 очках от лидирующего «Краснодара». А их зимние трансферы говорили о чемпионских амбициях: Лусиано Гонду из «Зенита» закрыл позицию нападающего, Дмитрий Баринов из «Локомотива» усилил центр поля.

Какое же разочарование ждало «армейских» болельщиков зимой: внутренние конфликты и резкий спад результатов (лишь 4 победы и 5 поражений в 12 матчах). Ошибки штаба Челестини при подготовке к рестарту сезона стоила ему поста главного тренера, а клубу — места в призовой тройке. И для ЦСКА становится привычным делом в мае-июне искать нового главного тренера.

«Балтика» и «Динамо» Москва: две противоположности

Приятной неожиданностью для футбольной России стало выступление «Балтики». Калининградцы вернулись в РПЛ спустя год после вылета. И хотя желание решить задачу по сохранению прописки в Премьер-Лиге никуда не делось, масштабной перестройки состава перед началом сезона не произошло. В «Балтике» оставили большинство футболистов, которые добились победы в Первой лиге (Бориско, Саусь, Петров, Андраде, Хиль), и самое главное — никуда не ушел главный тренер Андрей Талалаев.

Он привил команде вертикальный футбол с акцентом на быстрые атаки. И это принесло результат. Например, меньше «Балтики» (21) в сезоне пропустил только «Зенит» (19). Важнее — итоговое шестое место, которое на самом деле могло быть еще выше. Травмы ведущих игроков притормозили клуб, который в последних 8 матчах набрал лишь 4 очка.

С противоположной стороны себя в этом сезоне проявило московское «Динамо». Бело-голубые подходили к началу сезона в качестве одних из главных фаворитов. Когда клуб назначает главного тренера сборной и подписывает под него целую группу качественных футболистов (Сергеев, Осипенко, Ан. Миранчук, Зайнутдинов, Рубенс), по-другому быть не может.

Но что-то в союзе Карпина и «Динамо» пошло не так. За 15 матчей у москвичей внятной игры что в атаке, что в обороне поставлено не было, и команда завершила первый круг с 17-ю очками на десятом месте. Это, кстати, хуже, чем в сезоне, завершившимся вылетом в Первую лигу. Исправлять ситуацию принялся Ролан Гусев. Чуда он не совершил, но 28 очков за вторые 15 матчей набрал, чем обозначил свои претензии на продление контракта с «Динамо».

Средний класс: без особых изменений

Наравне с «Зенитом» и «Краснодаром» самым стабильным клубом РПЛ последних трех лет является «Рубин». Правда, если петербуржцы и краснодарцы делят друг с другом первые два места, то казанцы не покидают среднюю зону (в 2024-м — восьмое место, в 2025-м — седьмое место, в 2026-м — восьмое место).

Руководители «Рубина» малым довольствоваться не хотели, поэтому перед началом сезона улучшили условия контракта с Мирлиндом Даку, который был одной ногой в «Зените». Албанец свой уровень подтвердил: забил 10 голов. Но чтобы совершить скачок в результатах, требовалось большее. Например, смена тренера: вместо Рашида Рахимова пригласили Франка Артигу. При нем результаты улучшились (20 очков за 12 матчей против 23 очков за 18 матчей), но более показательным станет следующий сезон.

Вообще, в этом сезоне аж 11 клубов сменили главного тренера. И одним из тех, кому это решение явно пошло на пользу стал «Ахмат». Грозненцы под руководством Александра Сторожука начали сезон с трех поражений, поэтому клуб экстренно спустя 10 лет вернул в РПЛ Станислава Черчесова. И опытный тренер, с которым подписали контракт до лета 2028 г., привел команду в чувства после невразумительного старта.

«Ростов» на протяжении всего сезона окружали тревожные слухи о долгах, возможной продаже клуба, расставании с лидерами команды. Однако самые негативные прогнозы не оправдались, и ростовчане в этом сезоне добились удовлетворительного результата, что особенно важно для Джонатана Альбы, для которого он стал первым полноценным в роли главного тренера.

Судьба сезона для «Крыльев Советов» решилась в последнем туре: самарцы встречались с «Акроном» и в случае поражения отправлялись в зону стыковых матчей. Но «крылышки» собрались на решающий матч и выдали, наверное, лучший матч сезона — победили 4:1. А с учетом предшествующих ему победам над «Локомотивом» и «Спартаком» Сергей Булатов, заменивший весной Магомеда Адиева, заслужил продолжение работы в клубе.

Менеджмент «Оренбурга» стоит похвалить за то, что в октябре рискнули и пригласили из КАМАЗа Ильдара Ахметзянова. До зимнего перерыва серьезно повлиять на ситуацию тренер не смог. Но проведя полноценные зимние сборы, «Оренбург» весной выдал отличный отрезок: 17 очков за 12 туров и итоговое 12-е место. Ощутимый шаг вперед для команды, которая прошлый сезон завершила на 15-й строчке.

«Акрон» и «Динамо» Махачкала: сезон еще не закончен

На фоне «Оренбурга» контрастом выглядит «Акрон». Тольяттинцы успешно провели дебютный сезон (9-е место), сохранили в своем составе Артема Дзюбу, продлили главного тренера Заура Тедеева. И первая часть текущего сезона стала логичным продолжением: 21 очко и девятое место после 18 туров позволяли строить благоприятные прогнозы на завершение сезона.

Но после зимнего перерыва тольяттинцев будто подменили: команда в 12 турах набрала лишь 6 очков. Хотя накопленный очковый запас позволял до последнего тура надеяться на сохранение в топ-12 РПЛ. Но «Акрон» не воспользовался имеющимися шансами и отправился готовиться к стыкам против «Ротора». Правда, уже без Тедеева, которого руководство отправило в отставку. Правильно ли оно это сделало? Узнаем после окончания переходных матчей.

Махачкалинское «Динамо» осталось той же командой, что и в прошлом сезоне. Закрытый футбол, низовые матчи (в матчах с их участием было забито меньше всего голов — 56, а само «Динамо» стало наименее забивающей командой — 19), большое количество ничьих (11 — больше только у «Балтики» с 13 ничьими). Но если в прошлом сезоне этого хватило, чтобы завершить сезон 11-м, то сейчас даже замена Хасанби Биджиева на Вадима Евсеева не спасла. Хотя шансы «Динамо» на положительный исход двухматчевого противостояния с «Уралом» видятся как неплохие.

«Пари НН» и «Сочи»: неудачники сезона

После 4 сезонов в РПЛ «Пари НН» все-таки доигралось до вылета в Первую лигу. Волжане два года назад выиграли в стыках, а в прошлом году проиграли, но их вернули в Премьер-Лигу благодаря банкротству «Химок». Нижегородцы не раз публично заявляли, что и задача — закрепиться в десятке. Поэтому после одного именитого белорусского тренера (Виктора Гончаренко) они перед началом сезона пригласили другого.

Алексей Шпилевский выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, ставил своим командам атакующий футбол. То же самое он пытался повторить и в Нижнем Новгороде, но многочисленные привозы в обороне топили команду на дно таблицы. В клубе долго созревали для отставки — до 27-го тура. И удивили преемником — им стал Вадим Гаранин, работавший последние годы в медиафутболе. За три матча команду он не спас.

Долгое время «Сочи» шел на включение в число худших команд в истории РПЛ: за 23 тура команда набрала 9 очков. Этому предшествовали возвращение Роберта Морено после увольнения во время стыков и трансферная кампания по приглашению «сбитых летчиков» (Зиньковский, Мухин, Игнатов, Ильин, Коваленко и др.). Даже приглашение Игоря Осинькина, который знаком со многими игроками, ситуацию не исправило.

Надежды на чудо возродились в апреле, когда «Сочи» одержал 3 победы подряд (этим, например, в этом сезоне не может похвастаться «Спартак»). В итоге за 7 последних туров южане набрали 13 очков, и сезон уже не кажется таким катастрофическим, каким казался в марте.