«Урал» постарается использовать фактор домашнего поля и физическую свежесть, так как в последнем туре Березуцкий дал отдых части основы. Махачкалинцы, напротив, подходят к встрече после тяжёлого матча со «Спартаком» и плотного графика. С высокой вероятностью гости сделают ставку на низкий блок и попытку сохранить интригу до ответной встречи. Статистика также говорит в пользу закрытого сценария: обе команды испытывают проблемы с реализацией, а цена ошибки в первом стыковом матче будет слишком высокой. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

17:30 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

17:28 Команды появились на поле, матч скоро начнётся!

17:15 Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия); Ассистент: Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург, Россия); Ассистент: Андрей Веретёшкин (Санкт-Петербург, Россия); Резервный: Матвей Заика (Ростов-на-Дону, Россия).

17:10 Матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия), вместимостью 35 696 зрителей.

Стартовые составы команд

Урал: Александр Селихов, Артём Мамин, Итало, Силвие Бегич, Владислав Малькевич, Юрий Железнов, Илья Ишков, Леонардо Кордейро, Фаниль Сунгатулин, Егор Богомольский, Мартин Секулич.

Динамо Махачкала: Никита Карабашев, Муталип Алибеков, Ильяс Ахмедов, Темиркан Сундуков, Джемал Табидзе, Мохамед Аззи, Хуссем Мрезиг, Абдулпаша Джабраилов, Мехди Мубарик, Гамид Агаларов, Миро.

Урал

Екатеринбуржцы второй сезон подряд подходят к стыковым матчам с ощущением упущенного шанса. По ходу чемпионата команда Василия Березуцкого долго держалась в двойке лидеров Первой лиги, однако весенний спад отбросил её на третье место. В итоге «Урал» набрал 61 очко за 34 тура при разнице мячей 51:31 и снова вынужден пробиваться в РПЛ через переходные встречи. При этом именно домашние матчи остаются главным козырем «шмелей». С начала апреля они проиграли в Екатеринбурге только однажды, а в пяти последних домашних турах пропустили всего один мяч. В концовке сезона уральцы одержали пять побед в восьми встречах, а перед стыками тренерский штаб сознательно дал отдых части лидеров в игре против «Черноморца». Потеря Романа Акбашева снижает вариативность впереди, однако ставка по-прежнему делается на интенсивный футбол через фланги и давление в стартовые отрезки матчей. Важно и то, что «Урал» регулярно начинает встречи первым номером — в восьми из десяти последних игр команда открывала счёт.

Динамо Махачкала

Махачкалинцы подходят к стыкам в значительно более тяжёлом эмоциональном состоянии. После зимней паузы смена тренера сначала дала эффект — команда Вадима Евсеева взяла несколько важных очков и выбралась из зоны прямого вылета, однако затем последовал затяжной спад. «Динамо» завершило сезон РПЛ на 14-м месте с 26 очками и серией из десяти матчей без побед. За 30 туров дагестанский клуб забил всего 19 мячей — худший показатель среди всех команд лиги. Особенно слабо «бело-синие» выглядят в гостях: весной у них ни одной выездной победы в чемпионате. При Евсееве команда стала действовать осторожнее, делая ставку на компактную оборону и игру вторым номером, что особенно заметно в матчах против более статусных соперников. Нулевая ничья со «Спартаком» в последнем туре стала отражением текущего стиля махачкалинцев — минимум риска и максимальная концентрация на защите своих ворот.

Личные встречи

За шесть очных встреч команды одержали по две победы, ещё два матча завершились вничью. Общая разница мячей — 6:4 в пользу махачкалинцев. Самым результативным матчем остаётся счёт 2:1, а в Екатеринбурге «Урал» однажды победил 2:0 и ещё раз сыграл 0:0.

