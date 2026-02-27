GOAL разбирает, как Джанни Инфантино за десятилетие превратил ФИФА в самую противоречивую организацию в мире спорта.

Спустя десятилетие президентства Джанни Инфантино ФИФА заметно расширила свое глобальное влияние, но одновременно стала более противоречивой организацией — ее путь определяли рост, скандалы и постоянные изменения.

Инфантино руководит мировым футболом уже десять лет. Если в это трудно поверить — это неудивительно. Когда его предшественник, Йозеф Блаттер, был отстранен от должности в декабре 2015 года на фоне масштабного коррупционного скандала, ФИФА выглядела серьезно подорванной.

Некогда могущественная структура оказалась публично запятнана незаконной деятельностью — той самой, о существовании которой многие давно догадывались, но которая прежде оставалась за кулисами.

Таким образом, Инфантино унаследовал далеко не идеальное положение дел. Он был избран президентом ФИФА в начале 2016 года, и 26 февраля отмечает десятилетие во главе организации.

Джанни Инфантино globallookpress.com

За это время футбол, без сомнения, изменился кардинально. Игра стала доступнее, чем когда-либо — как на массовом уровне, так и в крупнейших международных соревнованиях. Все больше людей получают возможность играть в футбол и выступать на максимально высоком уровне. Это, безусловно, позитивный итог.

Однако его пребывание у власти не обошлось без споров. Имя Инфантино неизбежно связывают с неоднозначными политическими альянсами, защитой стран-хозяек турниров, обвиняемых в нарушениях прав человека, а также с ростом цен на билеты, из-за которого посещение матчей вживую стало менее доступным для обычных болельщиков.

В десятую годовщину его президентства GOAL анализирует ключевые решения, масштабные реформы и главные противоречия первого десятилетия Инфантино во главе мирового футбола.

Новый клубный чемпионат мира

Важно уточнить: клубный чемпионат мира ФИФА существовал и до прихода Джанни Инфантино. Однако это был сравнительно небольшой турнир, к которому традиционные европейские гранды относились без особого уважения. Он считался соревнованием, которое будто бы ничего не значит — пока ты его не выиграешь.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп с трофеем клубного ЧМ globallookpress.com

Инфантино же активно продвигал идею реформирования турнира. Уже в конце 2016 года он предложил рассмотреть расширенный формат, напоминающий структуру классического чемпионата мира.

К 2019 году решение было принято: клубный чемпионат мира должен был по масштабам приблизиться к чемпионату мира среди сборных. Изначально новый турнир планировали запустить в 2021 году, однако пандемия COVID-19 заставила отказаться от этих планов. В итоге дебют обновленного соревнования перенесли на 2025 год — отчасти как разогрев перед ЧМ‑2026 в США.

Насколько успешным оказался турнир 2025 года — вопрос дискуссионный. Безусловно, он дал клубам со всего мира возможность напрямую конкурировать друг с другом. Финал, в котором встретились «Челси» и «Пари Сен-Жермен», стал масштабным событием.

Однако звучала и критика: на трибунах оставались пустые места, а политический контекст турнира, кульминацией которого стало появление Дональда Трампа во время церемонии вручения трофея, вызвал у части аудитории явный дискомфорт. Тем не менее, турнир вернется в 2029 году.

Поддержка женского футбола

Предшественник Инфантино, Йозеф Блаттер, однажды на вопрос о том, как привлечь внимание к женскому футболу, скандально заявил, что игрокам стоит «носить более обтягивающие шорты».

Йозеф Блаттер globallookpress.com

Это было в 2004 году, и мир с тех пор сильно изменился. Женский футбол сегодня популярнее, чем когда-либо. Это уже полноценное движение, опирающееся на массовый уровень и поддерживаемое культурой болельщиков.

При этом ФИФА под руководством Инфантино, безусловно, предоставила женскому футболу мощную платформу для дальнейшего роста. На чемпионат мира 2023 года было распределено рекордные 152 миллиона долларов призовых — в десять раз больше, чем в 2015 году.

За последние пять лет по всему миру появились тысячи программ развития, направленных на поддержку женского футбола. Тот факт, что в отборе к ЧМ-2027 участвуют 179 сборных, возможно, лучше всего отражает масштаб прогресса — и показывает, какой путь прошел женский футбол.

Шанс для небольших стран заявить о себе

Кабо-Верде — яркий пример подобной истории успеха. Небольшое островное государство долгие годы находилось рядом с попаданием на чемпионат мира и постепенно превращалось в одну из восходящих сил африканского футбола.

Сборная Кабо-Верде globallookpress.com

Когда сборная вывела домашний стадион из себя от восторга, завоевав путевку на ЧМ-2026, это было полностью заслуженно. Их успех стал результатом грамотного управления и продуманной работы с ресурсами, включая привлечение игроков с двойным гражданством.

Однако без поддержки обойтись было невозможно. Главное препятствие для любой страны, стремящейся закрепиться в мировом футболе, — это деньги. Талант есть повсюду, но экипировка, поля, арбитры — все то, что формирует базовую инфраструктуру игры, зачастую оказывается недоступным.

Программа FIFA Forward, если и не решила проблему полностью, то заметно помогла ее смягчить. За последнее десятилетие один миллиард долларов был направлен Африканской конфедерации футбола и ее 54 национальным ассоциациям.

И Кабо‑Верде — далеко не единственный пример. Теперь на чемпионате мира выступят сразу десять африканских сборных. И не только в Африке заметен прогресс.

Кюрасао, Гаити и Узбекистан также примут участие в турнире 2026 года. Их относительные успехи могут показаться скромными, даже если они едут не просто «для количества». Но символическое значение подобных достижений трудно переоценить.

Связи с политическими лидерами

Пост президента ФИФА по своей сути является политической должностью — этого не избежать. Это глобальная роль, и Инфантино не только самый влиятельный человек в мировом футболе, но и один из ключевых администраторов международного спортивного пространства.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино globallookpress.com

Неудивительно, что он последовательно стремится находиться в тех же кабинетах, что и самые влиятельные люди планеты. Однако масштаб его контактов с некоторыми из них вызвал заметный дискомфорт по всему миру.

У Инфантино сложились близкие отношения с Дональдом Трампом. Глава ФИФА присутствовал на его инаугурации, неоднократно встречался с ним в Овальном кабинете и даже вручил ему первый в истории приз FIFA Peace Prize — решение, вызвавшее споры. Инфантино также обвиняли в возможном нарушении этических норм ФИФА из-за его публичных высказываний, связанных с президентом США.

И Трамп — далеко не единственный пример. Инфантино играл в футбол вместе с Владимиром Путиным и посещал боксерский поединок с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Он не первый президент ФИФА, активно взаимодействующий с мировой политикой — и точно не последний. Однако его близость к лидерам, регулярно подвергающимся критике за решения и взгляды, осложняющие жизнь многим людям, по меньшей мере остается источником дискомфорта для значительной части международного сообщества.

Споры вокруг чемпионата мира в Катаре

Право провести чемпионат мира по футболу 2022 года было присуждено Катару еще до того, как Джанни Инфантино занял пост президента ФИФА. Подготовка к крайне противоречивому турниру началась задолго до того, как он оказался у руля мирового футбола. Поэтому возлагать на него ответственность за само решение о проведении чемпионата в этой стране было бы фактически неверно.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Однако часть проблем, мягко говоря, возникших на этапе подготовки турнира, навсегда останется связанной именно с эпохой Инфантино. В преддверии чемпионата звучали серьезные опасения, что рабочие, занятые на строительстве стадионов, жилья и инфраструктуры, не получат справедливой оплаты и надлежащих условий труда.

Многие СМИ сообщали о случаях травм, эксплуатации и гибели людей, задействованных в подготовке турнира. По данным The Guardian, при строительстве объектов и инфраструктуры погибли не менее 6500 рабочих.

В ноябре 2024 года независимый доклад официально подтвердил серьезность проблемы. Хотя ФИФА «предпринимала шаги» для соблюдения прав человека, за 12-летний период с 2010 по 2022 год последствия для работников оказались тяжелыми.

Позднее организация направила миллионы долларов через специальный фонд на международные программы развития и начала сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения. Однако гибель людей и подтвержденные случаи невыплаченной зарплаты невозможно компенсировать финансовыми программами.

Цены на билеты и ЧМ‑2026

В идеальном мире любой желающий, где бы он ни жил, должен иметь возможность купить билет на матч чемпионата мира по разумной цене. Однако стоимость билетов на турнир этого года явно выходит за пределы возможностей среднего футбольного болельщика.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Самый дорогой билет на матчи предстоящего лета стоит в пять раз больше, чем аналогичный на турнире 2022 года. Система динамического ценообразования, широко применяемая на крупных мероприятиях в США и по всему миру, взвинтила стоимость до рекордных уровней. Парковочное место на финале обойдется в 175 долларов, а доходы от проведения турнира не будут облагаться налогами.

Хотя ФИФА постепенно добавляет дополнительные билеты для тех, кто не смог выиграть их в многочисленных первоначальных лотереях, многие болельщики по-прежнему остаются за бортом — цены остаются неподъемными.

Озадачившая многих речь накануне ЧМ-2022

Накануне ЧМ-2022 Джанни Инфантино решил лично ответить на волну критики, обрушившейся на турнир. Многих тревожили жесткие и зачастую радикальные нормы, действующие в Катаре, включая открытую дискриминацию женщин и представителей меньшинств.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Пытаясь выразить солидарность с Катаром и представить политический курс страны как обоснованный, Инфантино выступил с речью, которая вызвала недоумение у широкой аудитории.

Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя человеком с инвалидностью. Сегодня я чувствую себя трудовым мигрантом. Я чувствую себя ими, потому что знаю, что значит… подвергаться травле. В школе меня травили из-за рыжих волос и веснушек. К тому же я был итальянцем. Представьте себе. Джанни Инфантино президент ФИФА

Эти слова не помогли снизить уровень критики. Напротив, Инфантино столкнулся с мощной общественной реакцией: его высказывания сочли бестактными и пренебрежительными — и уж точно не воспринимали как убедительную защиту принимающей страны.

Влияние VAR и технологий

Технологии в футболе неизменно остаются предметом споров. Инфантино активно продвигал использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на протяжении всего своего правления, несмотря на многочисленные дискуссии вокруг ее применения.

VAR globallookpress.com

Впервые система была задействована на ЧМ-2018, а затем распространилась по всему миру, охватив большинство уровней игры. То, что VAR используется даже в студенческом футболе, наглядно демонстрирует масштаб ее внедрения.

При этом критика технологии никуда не исчезла, но сама система продолжает совершенствоваться. Полуавтоматическое определение офсайда ускорило процесс просмотра эпизодов, более современные камеры и лучше подготовленные арбитры помогли устранить ряд серьезных ошибок прошлых лет. Кроме того, камеры на форме судей дали болельщикам больше понимания того, как принимаются решения в реальном времени.

Международный совет футбольных ассоциаций (отдельная от ФИФА структура) регулярно голосует по изменениям правил, предлагаемых как независимыми ассоциациями, так и представителями мирового футбола. Сам Инфантино при этом настаивает, что новые технологии «не наносят ущерба игре». Впрочем, этот спор, похоже, не исчезнет никогда.

Расширение турниров

Джанни Инфантино сделал расширение соревновательного футбола одним из ключевых приоритетов. Товарищеские и выставочные матчи, безусловно, важны, но именно полноценные турниры не только ускоряют развитие игры, но и привлекают к ней гораздо больше внимания зрителей.

Джанни Инфантино и Кристиан Карамбё globallookpress.com

Самый наглядный пример — чемпионат мира с участием 48 сборных, который пройдет этим летом. Инфантино назвал его «104 Супербоула за один месяц», отсылая к масштабу и зрелищности. И это далеко не единственный пример расширения.

Появляются слухи, что клубный чемпионат мира также может увеличиться до 48 команд уже к 2029 году. Кроме того, чемпионат мира по футболу среди игроков до 17 лет теперь проводится ежегодно, что, безусловно, создает дополнительные возможности для развития молодых игроков.

Однако у расширения есть и обратная сторона — растущие опасения за здоровье футболистов. Большее количество команд и турниров означает дополнительную нагрузку на профессиональных игроков.

В мужском футболе некоторые могут провести до 80 матчей за сезон 2025/26, если их клубы будут успешно выступать во всех соревнованиях. Никогда прежде футболистов не заставляли испытывать столь серьезные физические нагрузки.

Создание программы развития талантов

Параллельно с расширением турниров усилился акцент на развитии молодых игроков. Доступ к футболу по всему миру по-прежнему неравномерен, и, без сомнения, тысячи одаренных футболистов остаются незамеченными там, где им просто не хватает условий для раскрытия потенциала.

Арсен Венгер и Джанни Инфантино globallookpress.com

Однако программа развития талантов ФИФА, продвигаемая бывшим главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, помогла сократить этот разрыв.

В 2022 году ФИФА официально представила свою Программу развития талантов (Talent Development Scheme), предусматривающую индивидуальную поддержку национальных ассоциаций, которые не могут в полной мере обеспечить условия для прогресса самых перспективных молодых футболистов.

С тех пор по всему миру открыто 60 академий ФИФА, и, по данным организации, к 2027 году их число должно вырасти до 75.