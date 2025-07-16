«Это может быть важнее Лиги чемпионов». «Челси» выигрывает КЧМ, в успех которого никто не верил

Финал подтвердил: задействительно стоит бороться. Трудно сказать, кто именно и что сказал после финального свистка в воскресенье, но страсти вспыхнули именно тогда, когда футболистыпраздновали победу.

В центре конфликта оказались Джанлуиджи Доннарумма и Луис Энрике со стороны «ПСЖ» и Жуан Педро — от «Челси». Пара пощечин, толчок, обмен резкими словами — и, на первый взгляд, какой-то вялый спектакль на закуску. Педро оказался на газоне, никто не выглядел особенно довольным. На табло — 3:0 в пользу «Челси», а долгий, жаркий Клубный чемпионат мира в США подошел к концу.

Луис Энрике не смог сдержаться после финального свистка globallookpress.com

И все же эта стычка, возможно, была необходима — как щепотка перца в пресном блюде. Турниру явно не хватало остроты, и хотя конфликт был скорее символическим, он добавил живости мероприятию, которое проходило слишком уж вяло.

Клубный чемпионат мира 2025 года надолго проваливался в спячку. Безусловно, были яркие моменты, в основном — благодаря фанатам команд, давно вылетевших с турнира. Но в целом этот раскрученный, расширенный до 32 команд формат казался надуманным, малопродуктивным и проходил на аренах по всей Америке, которые оказались не совсем готовы к приему футбольного турнира.

И все же, чтобы стать значимыми, соревнованиям нужно время. Нужно вырасти, обрести свою идентичность. Пусть эта «бета-версия» политического проекта тщеславия Джанни Инфантино и потенциальной машины по зарабатыванию денег с треском не сработала — в ней все равно нашлось достаточно обнадеживающих элементов. Стало ясно: при должной доработке у этого турнира есть все шансы стать успешным на долгие годы вперед.

«Клубы не будут участвовать в новом Клубном чемпионате мира»

Всего год назад атмосфера вокруг турнира была скорее апокалиптической. Серьезно обсуждался вопрос: состоится ли вообще Клубный чемпионат мира? У ФИФА не было соглашений на телетрансляции или стриминг, не были объявлены города-хозяева, система отбора участников оставалась туманной.

Даже «Интер Майами» — а точнее, Лионель Месси — еще не проходил в список участников. А тогдашний тренер «Реала» Карло Анчелотти и вовсе допускал, что его команда может бойкотировать турнир.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«ФИФА забывает, что игроки и клубы не обязаны участвовать в новом Клубном чемпионате мира. Один матч с участием "Реала" стоит €20 миллионов, а ФИФА предлагает столько за весь турнир. Мы отказываемся. Как и мы, другие клубы тоже не примут приглашение», — заявил Анчелотти в июне 2024 года.

И с этой точки зрения сам факт того, что турнир все-таки состоялся, — уже достижение. По сути, это маленькое футбольное чудо. Несмотря на кажущуюся поспешность и сырую организацию, Джанни Инфантино, при всей критике в его адрес, был непреклонен: Клубный чемпионат мира состоится и будет успешным.

Его стратегия — говорить о турнире как о свершившемся факте, создавать уверенность в успехе «на коленке» собранного проекта — сработала. Он с самого начала утверждал, что перезапущенный турнир станет грандиозным событием для мирового футбола.

Прав он или нет — покажет время. Посмотрите в зеркало заднего вида. Турнир состоялся, зрители смотрели его бесплатно, и обошлось без катастроф. Да, это минимальные победы в масштабах глобального футбольного соревнования. Но именно с таких основ и начинается любое большое дело.

«Профессиональный уровень должен соблюдаться»

Главным вопросом перед стартом турнира было: насколько серьезно команды отнесутся к Клубному чемпионату мира. И это было вполне резонное сомнение. Футбол по-прежнему во многом воспринимается через европейскую призму, а все 12 клубов от УЕФА прибыли в США после изнурительных сезонов. Календарь и без того перегружен, и многие опасались, что команды воспримут турнир как легкую летнюю прогулку.

Однако с самого начала стало ясно: все иначе. Тон задали финалисты турнира — и, как подчеркивал Луис Энрике, не проигравшие, а именно финалисты — «ПСЖ». Победив в Лиге Чемпионов, они не сбавили обороты и уже в первом матче разгромили «Атлетико» со счетом 4:0.

Фрагмент матча «Бавария» — «Окленд Сити» globallookpress.com

«Бавария» последовала их примеру, отправив десять безответных мячей в ворота «Окленд Сити» — полупрофессиональной команды, чье участие стало одной из самых трогательных сюжетных линий турнира. При этом сами новозеландцы не сочли поражение унизительным.

«Это профессиональный турнир, и стандарт должен быть соответствующим», — отметил защитник Натан Лобо. — «И, по сути, такой счет — это даже проявление уважения».

Остальные команды быстро подхватили этот подход. «Бока Хуниорс» 90 минут прессинговала «Бенфику» и выцарапала ничью — 2:2. «Реал» выставил основной состав и с трудом свел вничью матч с будущей сенсацией турнира — «Аль-Хилялем». «Ривер Плейт» не пожалел «Ураву Редс». Даже «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы— который обычно первые месяцы каждого сезона тратит на переизобретение футбола, прежде чем находит идеальную формулу — вышел на матч с «Видадом» в боевом составе.

Стадия плей-офф получилась по-настоящему жаркой. «ПСЖ» без шансов разобрался с «Интер Майами». «Флуминенсе» выбил миланский «Интер». А матч между «Аль-Хилялем» и «Манчестер Сити» и вовсе стал одной из самых впечатляющих встреч турнира — саудовский клуб победил 4:3 в дополнительное время и вынудил Гвардиолу признать: он, возможно, недооценил соперника.

И это было очень важным сигналом. Турниры не становятся значимыми просто по факту своего существования. Ни фанаты, ни игроки не могут в одночасье решить, что новый турнир вдруг стал престижным. Вовлеченность и интерес рождаются из прецедентов. А у любого соревнования когда-то был первый раз.

Кубок европейских чемпионов появился потому, что французская газета L'Équipe решила, что он должен быть. Чемпионат мира по футболу возник, потому что ФИФА в то время была недовольна тем, как футбол представлен на Олимпийских играх.

«Кто знает, может быть, когда пройдет пятый розыгрыш Клубного чемпионата мира, мы все будем вспоминать самый первый», — сказал Тейлор Твеллман в интервью GOAL накануне турнира.

«Мы можем конкурировать»

Возможно, одна из причин привлекательности турнира в том, что ФИФА задействовала все свои конфедерации. Да, представительство Европы было солидным, но и Африка, Азия, а тем более Южная Америка были представлены достойно. Даже КОНКАКАФ привезла на турнир команды с хорошим уровнем футбола.

Именно это и создало ту самую интригу. Обычно у этих команд нет возможности встретиться — разве что в скучных товарищеских матчах перед сезоном, цель которых, как правило, сугубо коммерческая. Здесь же у них появилась редкая возможность сразиться друг с другом в действительно соревновательной обстановке.

Каждая команда приехала с чем-то, что хотелось доказать. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике с первых дней дал понять: его команда приехала, чтобы стать лучшей в мире. Южноамериканские клубы не скрывали своего желания обыграть европейцев. А остальные? Они тоже верили, что способны на большее.

«Думаю, мы станем главной неожиданностью турнира», — заявил представитель египетского «Аль-Ахли» в интервью GOAL накануне встречи с «Интер Майами».

«Аль-Ахли» и «Интер Майами» в стартовом матче КЧМ-2025 globallookpress.com

Это породило множество по-настоящему захватывающих матчей. Проблема современного футбола в том, что он стал предсказуемым. Европейские команды хорошо изучили друг друга. Южноамериканцы отлично знают, чего ожидать от соседей по континенту. Лига Чемпионов, Кубок Либертадорес и другие межконтинентальные турниры стирают эффект неожиданности — ты почти всегда знаешь, что получишь.

И вот в этом Клубный чемпионат мира выиграл — хотя бы на уровне самой игры. Матч «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия Дортмунд» 21 июня стал идеальной иллюстрацией. Дортмундцы оказались совершенно не готовы к стремительной, резкой манере игры южноафриканцев. «Сандаунз» забили три великолепных мяча и, по-хорошему, заслуживали как минимум ничью, уступив лишь в драматичной концовке — 3:4.

«Для наших игроков это был невероятный опыт. Мы многому научились в этом матче. Мы можем конкурировать. Мы показали, что не боимся выходить на поле против таких соперников. Мы сыграли смело и довели "Боруссию" до предела. Сегодня весь мир увидел, кто мы такие. Мне уже сказали, что в Дортмунде этот матч запомнят надолго — и для меня это невероятно приятно», — сказал после матча тренер «Сандаунз» Мигел Кардозу.

То же самое можно сказать и про «Бавария» — «Бока», «ПСЖ» — «Ботафого», «Майами» — «Порту». Эти встречи подарили настоящую футбольную драму — во многом потому, что команды практически не знали друг друга. И именно в этом был главный вкус турнира.

Пустые трибуны повсюду

Но, конечно, не обошлось и без неприятных моментов. Динамическое ценообразование — это рискованная вещь. По сути, это агрессивная схема извлечения прибыли: цены на билеты меняются в режиме реального времени в зависимости от спроса — буквально от минуты к минуте.

И именно билетная политика стала, пожалуй, главной ошибкой ФИФА на этом турнире. Цены на матчи группового этапа оказались слишком высокими, и уже в стартовой игре между «Аль-Ахли» и «Интер Майами» зрители увидели пустые кресла. Многие болельщики просто отказывались платить такие деньги. ФИФА, впрочем, настаивала, что все в порядке — мол, ничего подозрительного, турнир идет прекрасно.

Уже через несколько дней от начала соревнований организация отчиталась о продаже 1,5 миллиона билетов, назвав происходящее «уникальной мультикультурной атмосферой». Однако визуальные впечатления и сухие цифры говорили об обратном.

«Лос-Анджелес» — «Челси» globallookpress.com

Пустые места встречались повсеместно — и на групповом этапе, и даже в плей-офф. Матч «Лос-Анджелес» — «Челси» в Атланте начался днем и собрал всего 22 тысячи зрителей. Встречу «Мамелоди Сандаунз» и «Ульсан Хёндэ» в Орландо посмотрели лишь 3 412 человек.

Ни один матч 1/8 финала не прошел при аншлаге. Ближе всех к этому подобралось противостояние «Реала» и «Ювентуса» — 95% заполненных мест. Матч «Флуминенсе» — «Интер» собрал 20 030 зрителей — вроде бы неплохой показатель, если не учитывать, что встреча проходила на вместительном стадионе «Банк оф Америка», заполненном лишь на 27%.

Когда ФИФА поняла масштаб проблемы, начала экспериментировать со снижением цен — особенно перед ключевыми матчами. К примеру, билеты на четвертьфинал можно было купить всего за $11 — колоссальный спад по сравнению с первоначальными $500 в январе, когда только началась продажа.

Один из болельщиков «Челси» рассказал GOAL, что отдал $200 за билет на матч с «Фламенго» в Филадельфии, рассчитывая, что стадион будет забит до отказа. Позже он купил билет на полуфинал против «Флуминенсе» всего за $106 — по его словам, «поразительно выгодно». Другой фанат, ехавший на финал, отметил, что $240 за место на втором ярусе «Метлайф-стэдиум» — «вполне приемлемая цена».

Их истории — далеко не единичные. По мере того как цены падали, трибуны начали постепенно заполняться. Кульминацией стал финал на «Метлайф-стэдиум» в воскресенье, где «Челси» встретился с «ПСЖ».

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За несколько дней до матча ФИФА снова снизила цены: минимальная стоимость билета упала с $312 до $250. Примерно в это же время губернатор Нью-Джерси Фил Мёрфи пообещал, что финал соберет полный стадион. В итоге — 81 тысяча зрителей и ни одного свободного места на бетонной арене на востоке Нью-Джерси.

«У нас все хорошо в Южной Америке»

Проблемы с посещаемостью ни в коем случае не обвиняют тех, кто все-таки пришел на стадион. Наоборот — именно болельщики на трибунах вдохнули жизнь в этот турнир. Мировой футбол часто воспринимает Южную Америку через призму романтизма: «Ла Бомбонера», асадо, чурраско, самба-футбол и страстные фанаты.

Реальность, конечно, более сложная. Не каждый матч — это Суперкласико, и далеко не каждая игра бразильской Серии A проходит на легендарной «Маракане». Но на этом турнире южноамериканские болельщики показали себя во всей красе.

Болельщики «Палмейраса» globallookpress.com

Не было сомнений: их команды приехали сюда с желанием победить Европу. Тренеры говорили об этом прямо. Игроки признавались открыто. Южная Америка давно остается регионом с отличным футболом, который в остальном мире зачастую воспринимают лишь как «фабрику талантов».

А болельщики хотели доказать, что они — настоящая сила. Фанаты «Палмейраса» захватили Таймс-сквер в Нью-Йорке, пели в вагонах метро и не умолкали на трибунах все 90 минут. Десятки тысяч болельщиков «Ривер Плейт» устроили шествие на Венис-Бич. А бывшего тренера «Боки Хуниорс» приветствовали песнями прямо в Атлантическом океане во время встречи поклонников клуба в Майами.

«Иногда мы просто хотим внимания. Хотим показать остальному миру наш футбол», — сказал фанат «Флуминенсе» Рикардо Эштевес в интервью GOAL. — «И когда в начале турнира наши команды шли без поражений, когда приносили с собой праздник и атмосферу — у всех возникло ощущение: О, да у нас все хорошо в Южной Америке».

«Если бы мы играли на таком поле, как в Европе»

Жаль, что многим болельщикам — особенно из Южной Америки — пришлось преодолевать тысячи километров ради матчей на стадионах, которые попросту не предназначены (а порой даже не адаптированы) для футбола.

Это старая проблема США: большинство арен построены для НФЛ или университетского футбола. Футбольные поля здесь — в лучшем случае временная переделка. На многих стадионах, включая «Метлайф-стэдиум», использовался рулонный натуральный газон, уложенный поверх искусственного покрытия.

И все это, безусловно, сказалось. Игроки и тренеры на протяжении всего турнира жаловались на качество полей. Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отмечал, что мяч отскакивает непредсказуемо, а футболисты буквально ощущают неровности под ногами. Где-то поле было пересушено, а на следующий день уже превращалось в болото.

Капитан «Челси» Рис Джеймс после финала и вовсе заявил, что такие поля небезопасны.

«Это не лучшая нагрузка для тела, суставов и мышц», — сказал он. — «Мы бы увидели совсем другой уровень игры и качества футбола, если бы играли на таких же полях, как в Европе».

«Матч явно проходил под влиянием жары»

Проблемы на этом не заканчивались. Как оказалось — к удивлению разве что ФИФА — лето в США бывает жарким. Температура стабильно поднималась выше 32 градусов по Цельсию во время матчей, особенно при дневных стартовых свистках. Европейские клубы были особенно недовольны. Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте признался, что у него болели ступни от раскаленного поля.

Луис Энрике globallookpress.com

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прямо заявил, что жаркая погода повлияла на разгромную победу его команды над «Атлетико» в групповом этапе: «Матч явно проходил под влиянием температуры. Время проведения удобно для европейской аудитории, но командам приходится страдать. Подобный уровень жары просто не позволяет поддерживать высокий темп все 90 минут».

Игрок «Челси» Энцо Фернандес также раскритиковал условия, отметив, что почувствовал головокружение в полуфинале, пытаясь бегать под палящим солнцем на «Метлайф-стэдиум». Погода в целом серьезно сказалась на расписании турнира. В перерывах матчей регулярно устраивались паузы для охлаждения, но некоторые игры были и вовсе перенесены из-за жары или летних гроз.

Встреча «Челси» с «Бенфикой» прервалась на два часа. В общей сложности шесть матчей турнира были задержаны суммарно на 8 часов и 29 минут. Позже профсоюз футболистов FIFPRO выступил с заявлением, что «по крайней мере три игры следовало приостановить или вовсе перенести — погодные условия превысили допустимый порог».

Даже финал не избежал влияния жары. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска признался, что изначально просил свою команду активно прессинговать в первые минуты — понимая, что позже игроки уже не смогут выдержать ту же интенсивность. Это сработало: «Челси» победил 3:0, и Мареска потом отметил, что «именно первые 10 минут и стали залогом победы».

«Станет важнее Лиги чемпионов»

Тем не менее, остается главный факт: за этим турниром действительно было интересно следить. Людям он оказался небезразличен. В США телеканал TNT Sports, купивший права на часть матчей у глобального стриминга DAZN, в среднем собирал по 418 тысяч зрителей на игру — немного больше, чем средний матч АПЛ. Шесть встреч превысили отметку в полмиллиона зрителей, а четвертьфинал «Реал» — «Боруссия» посмотрели почти миллион человек.

Если не случится ничего экстраординарного, турнир вернется в 2029 году. Уже ходят слухи, что ФИФА может запустить полноценный процесс подачи заявок на проведение — аналогичный тому, как выбираются хозяева чемпионатов мира. Обсуждается и вариант проведения нового розыгрыша вновь в США. Многие футбольные деятели уже признали турнир успешным.

Арсен Венгер globallookpress.com

«Клубный чемпионат мира необходим», — заявил бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер. — «Если вы спросите все клубы, которые здесь были, уверен: 100 процентов ответят, что хотят сыграть снова. Это лучшее подтверждение отношения клубов к турниру».

Комиссар MLS Дон Гарбер — несмотря на то, что три американские команды («Интер Майами», «Лос-Анджелес» и «Сиэтл Саундерс») в сумме одержали лишь одну победу при трех ничьих и шести поражениях в десяти матчах — тоже оценил турнир крайне положительно.

«Клубный чемпионат мира стал невероятным успехом и поводом для гордости всех, кто причастен к футболу в Северной Америке. У Джанни Инфантино была смелая идея, и ФИФА реализовала ее на высочайшем уровне. Это был поворотный момент для всего спорта», — сказал он.

Впрочем, были и критики. Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал турнир «худшей идеей в истории футбола», а аналитик ESPN FC Шака Хислоп признался, что «его сложно было чем-то удивить».

Но сам Джанни Инфантино, судя по всему, остался более чем доволен своим проектом. Он сообщил, что доход от турнира превысил $2,1 миллиарда — то есть примерно $33 миллиона за матч — и с уверенностью заявил: «Сегодня в мире нет клубного турнира, который приближается к этому по масштабу. Это уже самый успешный клубный турнир по всем ключевым показателям».

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И, пожалуй, лучше всех итоги подвел главный тренер «Челси» Энцо Мареска, который после неожиданной победы своей команды в финале над «ПСЖ» сказал: «Я сказал своим игрокам, что этот турнир может стать таким же важным, а может даже и важнее Лиги Чемпионов».

И, возможно, в этом и есть суть. Турнир — явно еще в стадии становления. Но для победителей он уже стал значимым. А для организаторов весь этот месяц стал доказательством: Клубный чемпионат мира в расширенном формате может стать постоянной частью футбольного календаря.

И, нравится это кому-то или нет, но, похоже, так и будет.