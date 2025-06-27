Прощай, Аргентина. КЧМ будет скучать по твоим болельщикам — но не по твоему футболу

93-я минута. Один из итальянских журналистов на трибуне прессы стадиона «Люмен Филд» перестал следить за игрой и перевел взгляд вниз — на фанатов. Их команда уступала 0:2 и прощалась с. Но, глядя на трибуны, этого было не сказать. Они снова и снова, во весь голос, кричали о своей любви к клубу.

— «Bellissima, meraviglioso», — покачал головой итальянец. — «Красота. Великолепно. Никогда такого не видел».

Через несколько мгновений остатки этой игры полыхнули напоследок. «Ривер», которому для спасения нужно было не одно, а сразу три чуда, решил больше за ними не гоняться — и пошел вразнос. Гонсало Монтиэль схлопотал прямую красную за потерю самообладания. По-честному, там на его месте мог оказаться любой из шести игроков аргентинского клуба. А с финальным свистком Маркос Акунья попытался догнать Дензела Дюмфриса прямо в подтрибунном помещении.

Маркос Акунья не сдержал эмоции после финального свистка globallookpress.com

Красота? Великолепно? Скорее — некрасиво и недостойно. Вот вам и сжатая, словно в диораме, итоговая картина этого Клубного чемпионата мира — не только для «Ривера», но и для всех аргентинцев.

По болельщикам этот турнир будет скучать. По футболу «Ривера» и «Боки», увы, нет. Большая часть их выступлений — бесконечная борьба, с редкими всплесками осмысленного футбола — забудется уже к утру.

Ну что ж, выпьем за дорогу. Особенно фанаты «Боки» вдохнули жизнь в первую неделю этого блестящего, но все же слегка бездушного турнира. Даже те, кто смотрел на все это с недоверием и держал дистанцию — опасаясь, что значит провести месяц внутри эго-мечты Джанни Инфантино, — временами сдались. Хоть и ненадолго.

На западном побережье США болельщики «Ривера» не стали большой новостью — их присутствие растворилось в бескрайних просторах Лос-Анджелеса. Зато в Сиэтле все было иначе. Здесь ощущение было такое, будто ты стал свидетелем настоящего футбольного паломничества.

Если в США и есть город, который может называться по-настоящему футбольным, то это он. И фанаты «Ривера» отработали свою миссию на отлично, превратив каждый городской пейзаж в яркое красно-белое полотно.

Перед стартовым свистком казалось, что все еще возможно. Судьба путевки в плей-офф по-прежнему была в руках «Ривера». К тому же свежа была память о вчерашней осечке «Боки». Заклятые враги вылетели первыми — и не просто вылетели, а не смогли обыграть «Окленд Сити », команду полупрофессионалов. Подарок судьбы, который был готов навсегда вписаться в злорадную историю Суперкласико.

Что ж... Судьба дарит насмешки — судьба и отнимает. Проиграть «Интеру» не стыдно, особенно когда бразильцы выдают такую игру, как сегодня. Но итог один — «Ривер» присоединяется к «Боке» в утреннем рейсе на Буэнос-Айрес.

Фанаты «Бока Хуниорс» globallookpress.com

Обе команды ждет тяжелый разбор полетов. Для «Боки» Клубный чемпионат мира лишь усилил ощущение стагнации, которая витает над клубом уже много месяцев, если не лет. Президент клуба Хуан Роман Рикельме снова окажется под огнем критики. Его решение вернуть ветерана Мигеля Анхеля Руссо накануне турнира теперь выглядит как акт ностальгии и дешевого популизма.

С «Ривером» все немного иначе. Это команда более высокого уровня, чем «Бока». Они вполне могли обыграть «Монтеррей» во втором матче и оказались заложниками травмы нападающего Себастьяна Дриусси в игре против «Уравы». У них есть Марсело Гальярдо — действительно умный тренер, который уже однажды полностью перезагрузил клуб — и на поле, и за его пределами.

Все же вопросов хватает. Как «Ривер» собирается заменить Франко Мастантуоно, который уже пакует чемоданы в Мадрид? Не хватило ли команде элементарной дисциплины — ведь весь основной центр поля пропускал матч с «Интером» из-за дисквалификаций? И есть ли у Гальярдо та самая прежняя жажда побед?

Неизбежно возникнут и более глобальные размышления: что все это значит для аргентинского футбола? Вряд ли аргентинская пресса упустит тот факт, что все четыре бразильских клуба пробились в плей-офф, — равно как и бразильская. Причем ни «Ривер», ни «Бока» не могут оправдаться неудачей или невезением.

Все это вписывается в более широкую картину — картину смены власти в южноамериканском футболе. Последние шесть розыгрышей Кубка Либертадорес, аналога Лиги Чемпионов в Южной Америке, выиграли исключительно бразильские клубы. Причем четыре из этих финалов были чисто бразильскими. Да, на счету «Боки» и «Ривера» суммарно десять титулов — ни у одного бразильского клуба нет даже четырех. Но история — это хорошо, пока ее хватает, чтобы кормить амбиции.

«Ривер Плейт» — победитель Кубка Либертадорес 2018 года globallookpress.com

Фан-базы у «Боки» и «Ривера» по-прежнему колоссальные. Но экономический кризис, который годами не отпускает Аргентину, больно бьет по клубам. Их доходы — особенно от спонсоров и коммерции — значительно уступают тем, что получают гранды из Бразилии. А это значит больше денег на игроков, лучше состав и глубже скамейка. При этом в Бразилии за последние годы произошла настоящая революция в управлении футболом — серьезная профессионализация клубов. Аргентина до этого пока не доросла. Здесь во многих клубах ключевые решения все еще зависят от влиятельных фанатских группировок.

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Впрочем, говорить о какой-то масштабной катастрофе было бы преувеличением. Даже клубы поскромнее все еще способны боксировать в более тяжелой весовой категории. Взять хотя бы прошлогодний успех «Расинга» в Кубке Судамерикана, южноамериканском аналоге Лиги Европы.

И, конечно, нельзя забывать о главном аргументе — сборной Аргентины, которая остается действующим чемпионом мира. Когда у тебя в руках Кубок мира, сложно всерьез впадать в уныние.

Тем не менее выступления двух грандов в США — повод задуматься. Бразильские клубы показали, что разрыв между Южной Америкой и Европой становится меньше. А вот «Бока» и «Ривер», при всей оглушительной страсти на трибунах, напротив, заставили этот разрыв выглядеть как бездонная пропасть.