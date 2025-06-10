Франко Мастантуоно: почему «Реал» готов заплатить 40 млн евро за 17-летнего пацана

«Реал» вновь охотится за юным талантом из Южной Америки. В последние годы «Королевский клуб» едва заметно изменили свою трансферную политику: вместо прежней галактической модели они делают ставку на молодых и перспективных игроков из Южной Америки.

И Франко Мастантуоно, похоже, станет очередным латиноамериканским новичком «Реала». 17-летний атакующий полузащитник уже успел стать главным действующим лицом в составе «Ривер Плейт» и самым молодым автором гола в истории клуба. Он постоянно привлекает внимание своей техникой и потрясающим умением обращаться с мячом.

Но достаточно ли он хорош, чтобы блистать и на уровне испанской Ла Лиги?

Начало карьеры

В детстве Мастантуоно долго не мог определиться с видом спорта. Родившийся в городе Асуль, в 300 километрах к югу от Буэнос-Айреса, он с ранних лет совмещал два направления — теннис и футбол, при этом везде демонстрируя выдающиеся способности.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

На самом деле всё могло пойти совсем по-другому. В возрасте 10 лет «Ривер Плейт» предложил ему место в своей академии, но Мастантуоно отказался — семья хотела, чтобы он сосредоточился на теннисе. Вместо этого он на год остался играть в футбол на уровне местного клуба.

Однако в 2019 году, когда «Ривер» снова постучался в дверь, отказаться было уже невозможно. Несмотря на то, что пандемия нарушила ход его юношеской карьеры, после возобновления соревнований в Аргентине он добился стремительного прогресса. Франко стал лучшим бомбардиром на различных молодежных уровнях и в 15 лет получил вызов в команду U-17 «Ривер Плейт».

Прорыв

Мастантуоно сразу назвали одним из самых талантливых воспитанников клуба за долгое время. Как и полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри, Франко стабильно играл против ребят старшего возраста, развиваясь с опережением графика.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

В августе 2023 года Мастантуоно подписал двухлетний контракт с «Ривер Плейт», в котором была указана клаусула в размере 45 миллионов долларов — на тот момент шокирующе высокая сумма для 16-летнего игрока, ни разу не выходившего на поле в составе первой команды.

Однако вскоре он получил награду за терпение. Главный тренер Мартин Демичелис пригласил Мастантуоно тренироваться с основной командой и включил его в состав на предсезонку. Франко дебютировал в товарищеском матче против мексиканского «Монтеррея», а затем сыграл и против «Пачуки». В январе 2024 года состоялся его официальный дебют — он вышел во втором тайме кубкового матча против «Архентинос Хуниорс».

Текущая ситуация

С тех пор Мастантуоно только прибавляет. В феврале 2024 года он забил свой первый гол за основную команду, который принес «Риверу» победу над «Экскурсионистас» в Кубке Аргентины. Этот мяч сделал его самым молодым автором гола в истории клуба. Рекорд ранее принадлежал Хавьеру Савиоле.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Однако после впечатляющего старта наступил несколько странный период: Демичелис не спешил регулярно выпускать Мастантуоно на поле, что вызвало волну недовольства среди болельщиков, особенно на фоне нестабильных результатов «Ривера» в чемпионате Аргентины. По итогам сезона-2024 клуб занял лишь пятое место, после чего Демичелиса уволили, а на его место вернулся легендарный тренер Марсело Гальярдо. Мастантуоно как раз в это время получил новый контракт, рассчитанный до 2026 года.

Сезон 2025-го года складывается для юного таланта куда успешнее. Он закрепился в стартовом составе и стал соответствовать высоким ожиданиям. В апреле он буквально «взорвал интернет», забив потрясающий гол со штрафного в стиле Пола Гаскойна в матче против «Бока Хуниорс» (2:1).

Вскоре после этого Мастантуоно впервые получил вызов в основную сборную Аргентины. Там он вошел в историю, став самым молодым игроком мужской сборной, выйдя на замену в матче с Чили (1:0) .

Этим летом борьба за Мастантуоно вышла на новый уровень. Только что ставший победителем Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» считал, что сумел заполучить игрока, но с «Реалом» нельзя быть уверенным, пока не поставлена подпись под контрактом. Похоже, все идет к тому, что Франко отправится не во Францию, а в столицу Испании. «Реал» готов заплатить 40 миллионов евро.

Сильные стороны

Талант Мастантуоно не вызывает сомнений — его можно увидеть невооруженным глазом. Игра аргентинца с мячом порой просто завораживает. Кроме того, он умеет смещаться с правого фланга в центр и наносить удары с левой ноги.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

У него отличное чувство дриблинга и быстрые ноги, а еще он умеет находить минимальные пространства и острые углы для разрезающих передач. Это делает его настоящей креативной угрозой, особенно против команд, играющих в глубокой обороне.

Если соперники оставляют ему свободу, он может создать массу проблем, особенно благодаря своему потрясающему удару, в том числе с дальней дистанции.

Если Мастантуоно со временем добавит к своему арсеналу регулярное исполнение штрафных, вроде того, что он забил в Суперклассико, то в финальной трети поля остановить его будет практически невозможно.

Над чем стоит поработать

Несмотря на огромный потенциал, Мастантуоно пока несколько однообразен в своей игре. Он слишком часто стремится сместиться под левую ногу и пока чувствует себя заметно менее уверенно, играя правой. Это делает его действия предсказуемыми: защитники просто «закрывают» ему сильную сторону.

Как и многим молодым футболистам, ему не помешало бы немного прибавить в физике. При росте 1,82 м он пока не выглядит мощным игроком и может проигрывать силовую борьбу, особенно в воздухе. В Ла Лиге, где игра строится на контроле мяча, это не критично, но для комплексного развития важно стать более физически зрелым.

Мастантуоно — новый Фил Фоден?

Есть несколько игроков, с которыми можно сравнить Мастантуоно. В какой-то степени он напоминает молодого Доминика Собослаи — тот же стиль игры, умение врываться в свободные зоны, смещаться под рабочую ногу и наносить удары по воротам. Хотя есть важное отличие: Франко — левша. К тому же игрок «Ливерпуля» сейчас гораздо более универсален и активен в оборонительных действиях.

Фил Фоден globallookpress.com

Более уместным (и амбициозным) может быть сравнение с Филом Фоденом. Оба обладают схожей ловкостью в обращении с мячом и футбольным интеллектом, позволяющим создавать моменты даже в стесненных зонах. Их техника удара тоже очень похожа.

И хотя сам Мастантуоно утверждает, что его кумирами с детства были исключительно аргентинские футболисты, у него действительно поразительное сходство с Фоденом.

Что дальше?

В «Реале» Мастантуоно последует по стопам многих талантливых игроков, покинувших Южную Америку ради великой сцены «Сантьяго Бернабеу». «Мадрид» выложил немалую сумму за юного аргентинца и провел «очаровательную атаку», чтобы опередить «ПСЖ» в борьбе за талантливого игрока.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Однако испанская пресса не склонна к терпимости — от него будут ждать результатов с первых же матчей, несмотря на юный возраст.

История, впрочем, подсказывает, что путь, скорее всего, будет тернистым. Винисиус Жуниор и Родриго в первые сезоны в Европе испытывали серьезные трудности, несмотря на солидный южноамериканский опыт. А Эндрик, приехавший прошлым летом, до сих пор не смог заявить о себе в полной мере, из-за чего с некоторых пор он регулярно подвергается критике.

Прогнозы и ставки на футбол

Если всё пойдет по плану «Реала», Мастантуоно сможет дебютировать уже этим летом. Однако «Ривер Плейт» не намерен отпускать его без борьбы и рассчитывает сохранить игрока хотя бы до окончания своей кампании — не исключено, что клубы встретятся между собой в плей-офф клубного чемпионата мира. Такое развитие событий стало бы очередной яркой главой в и без того сказочном начале карьеры очередного аргентинского таланта.