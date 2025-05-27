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    Стремительный взлет. Почему «Реал» выбрал Хаби Алонсо

    В игре «Реала» намечаются серьезные изменения

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    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо
    ESPN рассуждает о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера мадридского «Реала».
    Мало кто из футболистов может похвастаться таким послужным списком, как у Хаби Алонсо. Он выигрывал трофеи с тремя величайшими клубами Европы — «Ливерпулем», «Реалом» и «Баварией», — а также был ключевым игроком центра поля в золотую эпоху сборной Испании.

    Хаби работал под руководством лучших тренеров 21-го века — Пепа Гвардиолы, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и Рафы Бенитеса. Кроме того, всем нравилось играть рядом с Алонсо: бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард называл его «футбольной аристократией» и «лучшим центральным полузащитником, с которым мне довелось играть».

    Теперь, спустя менее трех лет после начала своей тренерской карьеры на высшем уровне, Алонсо покидает «Байер» и возвращается в мадридский «Реал» — на самую напряженную и требовательную должность в мировом футболе.

    Но это не просто аванс. Алонсо заслужил это назначение своей работой. В прошлом году его «Байер» впервые в своей истории стал чемпионом Бундеслиги, при этом пройдя всю дистанцию без единого поражения.

    «Хаби — один из лучших тренеров, с которыми я работал,» — сказал нападающий сборной Испании Борха Иглесиас, входивший в состав чемпионского «Байера». Это мнение разделяют все, с кем ESPN говорил о работе с Алонсо: его стремительный подъём в категорию топ-тренеров мира вызывает искреннее восхищение.

    Начало тренерской карьеры

    Когда Рафа Бенитес летом 2004 года возглавил «Ливерпуль» после второго чемпионства в Ла Лиге с «Валенсией», одним из первых его трансферов стал Хаби Алонсо, которого он привел из «Реал Сосьедада» за 10,5 миллиона фунтов.

    Уже спустя девять месяцев Алонсо забил в финале Лиги чемпионов, внеся ключевой вклад в победу «Ливерпуля» в турнире.

    «В каждой команде есть игроки, в которых уже виден будущий тренер — по их мышлению и подходу. Хаби был умным футболистом, и ты думал: "Да, он точно станет тренером". А вот насколько хорошим — этого предсказать невозможно», — признался Бенитес.

    Луис Гарсия, ныне аналитик ESPN, пришел в «Ливерпуль» в тот же день, что и Алонсо, став частью «испанской революции» Бенитеса.

    Хаби Алонсо
    globallookpress.com

    «Он уже тогда вел себя как тренер. Раздавал указания, расставлял игроков по позициям, говорил, что и как делать. Он был продолжением тренера — и у Луиса Арагонеса в сборной, и у Бенитеса в клубе. Всегда занимал правильную позицию, понимал, что нужно сделать. Ты сразу понимал: если он пойдет в тренеры, у него точно получится. У него правильный характер для управления, плюс огромный игровой опыт. Он учился у лучших тренеров мира», — вспоминает Гарсия.

    После завершения карьеры в 2017 году Алонсо почти сразу же занялся тренерской деятельностью. В апреле 2018 года он начал обучение в центре Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Тогда же там учились будущий тренер «Барселоны» Хави Эрнандес и наставник второй команды «Реала» Рауль Гонсалес.

    Позднее в том же году Алонсо получил первую работу. Многие бывшие звездные игроки сразу получают посты в топ-клубах. Стоит признать, часто преждевременно и без должной подготовки. Но это не случай Алонсо. Он начал с «Инфантиль А» — команды игроков до 14 лет в академии «Реала». Двое его подопечных в сезоне-2018/19 — Хакобо Рамон и Чема Андрес — в этом году дебютировали за основную команду «Мадрида». Более того, Рамон в мае забил победный гол в концовке матча с «Мальоркой». Ещё один игрок, Алекс Хименес, сегодня подает большие надежды в составе «Милана».

    «Он просто делал всё последовательно. Это часть его характера. Он никогда не спешил — ни как игрок, ни как тренер. 

    Это же Хаби Алонсо. Уверен, у него было полно предложений, но он сам выбрал путь: сначала академия "Реала", затем "Реал Сосьедад" — клубы, которые он знает, где может контролировать процесс, принимать решения, и даже совершать ошибки», — считает Гарсия.

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    • Алонсо родом из Толосы, городка в Стране Басков, неподалеку от Сан-Себастьяна. Там же, в составе «Реал Сосьедада», он начал свою футбольную карьеру, помог команде занять второе место в Ла Лиге, а затем в 2004 году перешел в «Ливерпуль». Когда настало время сделать первый шаг в тренерской карьере за пределами академии мадридского «Реала» в Вальдебебасе, он возглавил резервную команду «Сосьедада» — «Сансе».

    На тот момент в команде уже играл Алекс Печарроман, правый защитник, также родом из Сан-Себастьяна.

    «Он всегда был моим кумиром в "Реал Сосьедаде". Моей первой реакцией было: "Ух ты!". Чемпион мира, чемпион всего на свете — и теперь он приходит тебя тренировать. Немного волновались, было любопытно, каким он будет. Но всё оказалось очень просто», — рассказал Печарроман, ныне выступающий за «Депортиво».

    Хаби Алонсо
    globallookpress.com

    В Испании резервные команды участвуют в общей лиге с основными клубами, но не могут быть повышены до уровня основной команды. В первый сезон под руководством Алонсо «Сансе» заняли пятое место в своей группе третьего дивизиона — Сегунды B. А уже в следующем сезоне, 2020/21, стали чемпионами и вышли во вторую лигу — впервые за 60 лет и всего во второй раз в истории клуба.

    Печарроман в том сезоне был капитаном команды и сыграл важную роль в успехе.

    «Он близок к игрокам. Легко находит с ними контакт. Во всех клубах, где он был, о нём говорят только хорошее.

    Помню, как мы праздновали выход во второй дивизион. Это был очень эмоциональный момент. Годом ранее я перенес тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок. А Хаби тот тренер, который смог раскрыть во мне максимум. Он знал, как выжать из меня лучшее. Наш разговор на поле после того матча до сих пор у меня в памяти», — признался Печарроман.

    Сейчас основной состав «Реал Сосьедада» переполнен воспитанниками клуба, и несколько игроков, с которыми работал Алонсо, уже выступают в первой команде. Например, полузащитники Хон Оласагасти (21 матч в Ла Лиге в этом сезоне), Беньят Турриентес (19 матчей), и защитник Хон Пачеко (13 матчей).

    Печарроман говорит, что еще тогда Алонсо ясно доносил свои тренерские принципы: «Его команды хотят владеть мячом, но при этом они играют прямо и быстро. Главное — это первый прессинг после потери: он должен быть очень интенсивным. Именно это он больше всего старался нам передать. У него в голове огромное количество тактических идей и вариантов, но эти принципы — фундаментальные».

    Это неудивительно, учитывая, что он ученик Гвардиолы, Моуринью и Анчелотти. Ему удалось взять понемного от каждого: тактическая гибкость, высокая требовательность, скрупулезность в деталях, но при этом интеллигентность и психологическая чуткость в общении с игроками.

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    • «Помню, как однажды он подошел ко мне и сказал, что я не на полную выкладываюсь на тренировках. Он объяснил, что если я хочу выйти на высокий уровень, я должен каждый день работать на 100%. Он сказал, что у меня есть большой потенциал, но то, как я тренируюсь, этому мешает. Этот разговор часто вспоминаю. С тех пор я перестал быть расслабленным — стал вкладываться по-настоящему», — вспоминает Печарроман.

    Несмотря на то, что «Сансе» вылетел из второго дивизиона в сезоне 2021/22, никакой критики в адрес Алонсо не было. Уже тогда стало понятно, что он становится тренером, который, как и в бытность игроком, делает акцент на техничность, зрелищность и тактическую глубину — а это редкость среди бывших звезд. После трех лет работы в Сан-Себастьяне, пришло время для следующего шага.

    Трансформация «Байера»

    На протяжении большей части своей истории «Байер» был классическим примером клуба, которому постоянно чего-то не хватает. Он воспитывал талантливых игроков, проводил достойные сезоны, но всегда оставался в стороне от настоящей славы — за что и получил печально известное прозвище «Neverkusen». Однако после двух с половиной лет и трех трофеев Алонсо покинул клуб, который стал совершенно другим.

    Когда Алонсо пришел в октябре 2022 года, он спокойно вывел команду из зоны вылета, а затем начал строить свой собственный проект. Основную часть сложных идей он отложил до своей первой полноценной предсезонки — именно тогда началась настоящая тактическая работа, с особым акцентом на упражнения для построения игры через контроль мяча.

    Хаби Алонсо
    globallookpress.com

    И уже в сезоне 2023/24 — первом полном сезоне Алонсо в роли главного тренера взрослой команды — «Байер» наконец-то выиграл титул чемпиона Бундеслиги, впервые за 45 лет выступлений в высшем дивизионе, а также завоевал Кубок Германии. Команда оформила этот дубль, не проиграв ни одного матча на внутренней арене. Единственное поражение за весь сезон случилось в финале Лиги Европы.

    В нынешнем сезоне им не удалось удержать такую планку: «Байер» финишировал вторыми в Бундеслиге, уступив «Баварии», и проиграл мюнхенскому клубу в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но сам факт, что Алонсо остался еще на один сезон после прошлогоднего прорыва, несмотря на предложения и явный интерес от двух бывших клубов («Баварии» и «Ливерпуля»), подтвердил новый статус «Байера» как второй силы в немецком футболе.

    Хотя некоторые принципы Алонсо были непоколебимы (например, вы почти никогда не увидели бы от его команды бездумные забросы вперед), его подход в целом отличался гибкостью. В 20% матчей при Алонсо «Байер» завершал игры с владением мячом ниже 50%, а в 32% — выше 65%. Тем не менее, команда набирала в среднем 2,19 очка за матч при владении ниже 50% и 2,15 — при более высоком. Они могли играть на контратаках, но не были к этому привязаны. Они умели включать высокий прессинг и поднимать линию обороны, но делали это только тогда, когда того требовала ситуация.

    Иногда эта гибкость давала сбои: Алонсо не был застрахован от чрезмерных экспериментов с составом. Переход от схемы с тремя защитниками на расстановку с четверкой в обороне в матчах с «Баварией» и в еврокубках давал неоднозначные результаты.

    Но даже если план А не срабатывал, «Байер» почти всегда находил спасение за счет решающих и волевых действий. Под его руководством у команды была разница мячей «+32» с 80-й минуты и до финального свистка — в том числе невероятные 34:5 во всех турнирах в сезоне-2023/24. Они спасали серию без поражений в добавленное время так часто, что это стало фирменной фишкой «Байера». И хотя в этом огромную роль сыграла физическая подготовка, решающим фактором стала непоколебимая уверенность тренера и вера игроков в него, которые раз за разом вели команду к победам в критические моменты.

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    • Разумеется, состав тоже помог. В 2023 году Алонсо подписал Гранита Джаку, на которого была возложена роль генерала в центре поля. Опыт экс-капитана «Арсенала», вкупе с надежными центральными защитниками Джонатаном Та и Эдмоном Тапсоба, позволил расцвести таким игрокам, как Виктор Бонифейс, Джереми Фримпонг и Флориан Вирц. Алонсо нашел идеальных игроков под свой стиль, но именно он сделал их идеальными. До его прихода ни Фримпонг, ни Алехандро Гримальдо не показывали столь яркой статистики в атаке. А развитие Вирца при Алонсо и вовсе перешло в режим ускорения.

    Сейчас в это сложно поверить, но изначально его назначение казалось довольно рискованным шагом. У Алонсо не было опыта работы в топ-лигах, и хотя «Байер» в сезоне-2022/23 вряд ли всерьез рассматривался как кандидат на вылет, команда всё же находилась на 17-м месте, когда он пришел.

    Однако управляющий директор Симон Рольфес, похоже, с самого начала почувствовал, что нашел родственную душу.

    «У нас уже была хорошая информация — анализ того, как он играет, чего можно ожидать, как это подойдет нашим игрокам, его личностные качества, какой он человек — и личная беседа с ним только подтвердила это.

    Он мог получить опыт у нас, а мы, как клуб, могли его поддержать. Думаю, это тоже важно: у нас стабильный клуб, у нас хороший тренерский штаб, который может ему помочь, отличные ребята. Ну и я должен был поддерживать его», — рассказывал Рольфес еще в прошлом году.

    Хаби Алонсо
    globallookpress.com

    В «Байере» верили, что харизма Алонсо и его опыт в качестве игрока, особенно как умного и тактически грамотного полузащитника, могут сделать его идеальным выбором, несмотря на то, что для испанца это был серьезный скачок в карьере.

    «Симон и Хаби смотрят на футбол одинаково — они хотят контролировать игру. Они оба были полузащитниками, играли на одной и той же позиции.

    Меня убедили аналитические способности Хаби: как он разбирает ситуацию, что, по его мнению, нужно, чему он научился у разных тренеров. У меня сложилось впечатление, что он всегда стремится учиться. Он умеет использовать свой игровой опыт в тренерской работе. Он умен, спокоен, амбициозен», — сказал исполнительный директор «Байера» Фернандо Карро.

    В Леверкузене Алонсо нашел клуб, который соответствовал его амбициям. «Есть клубы и побольше. Мы хотим делать всё правильно. Мы заботимся друг о друге, и мы заботимся о клубе — мы хотим делать всё так, как надо.

    И с таким настроем, с таким мышлением здесь чувствуешь себя хорошо. Это отличный клуб — он стал отличным для меня, он был отличным для многих игроков. И он будет продолжать таким быть», — добавил Алонсо.

    Чего ждать от Алонсо в «Реале»

    «В "Байере" ключом для меня были игроки. Я чувствовал их уверенность, их веру. Они дали мне привилегию, когда сказали: "Да, мы хотим идти за тобой". Они верили: "Да, это может сработать", и старались следовать тому, что мы делаем», — отметил Алонсо.

    Имея за плечами опыт игры в Мадриде, Алонсо прекрасно понимает, во что он ввязывается. Его уверенность и уже впечатляющая тренерская биография говорят о высоком потенциале.

    Но добиться такого же уровня доверия от игроков и гибкости в тактике будет сложно — особенно в клубе, где сразу три футболиста (Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем) имеют амбиции выиграть «Золотой мяч».

    Хаби Алонсо
    globallookpress.com

    Задачу также осложняет состав «Мадрида». Ожидаемое пополнение в лице правого защитника Трента Александера-Арнольда (еще одного игрока, мечтающего о «Золотом мяче») должно частично компенсировать уход Тони Крооса. Клуб не подписал прямую замену Кроосу, и его отсутствие сказывалось в течение всего сезона — в переходах в атаку и общей стабильности игры в нападении.

    Александер-Арнольд тоже не является прямой заменой, но он лучший в мире распасовщик среди фулбеков. Его приход позволит Алонсо не так сильно нагружать 33-летнего Дани Карвахаля.

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    • Да, «Реал» будет играть красиво в атаке, но их оборонительная структура остается туманной. Хотя Антонио Рюдигеру уже 32, он всё еще способен провести 4000 минут за сезон. Однако защита «Реала» в сезоне-2024/25 просто не справлялась с нагрузкой. Анчелотти приходилось рассчитывать на Рюдигера, 22-летнего Рауля Асенсио, полузащитника Орельена Чуамени и постоянно травмированных Эдера Милитао и Давида Алабу.

    В Лиге чемпионов — турнире, по которому оценивают «Реал» — команда заняла лишь 29-е место из 36 по количеству ударов, допущенных на одно владение (0,145), и 18-е по ожидаемым голам за удар (0,16). В шести матчах плей-офф они пропустили 10 мячей, включая пять от «Арсенала» в четвертьфинале.

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    Тем не менее, игра в построении атак у «Мадрида» была относительно надежной — и Алонсо сможет это развивать. Если соперникам не удавалось нарушить темп передач «Байера» под руководством Алонсо — всё остальное не имело значения. В 45% матчей «Байер» делал в среднем не менее 7,5 передач за одно владение, и команда набирала в этих матчах в среднем 2,57 очка (проиграв всего дважды за почти три сезона). Когда показатель был ниже 7,5 передач, результат падал до 1,82 очка за игру.

    Цифры ясно показывают атакующие предпочтения Алонсо:

    в 57% матчей при Алонсо «Байер» создавал минимум три позиционные атаки (последовательности из 10+ передач, завершившиеся ударом или касанием в штрафной) — в этих матчах команда набирала в среднем 2,38 очка (против 1,85, когда не удавалось достичь этого показателя);

    в 28% матчей создавали 6 и более таких атак — и набирали в среднем 2,69 очка;

    когда в среднем было 4,1+ передачи за владение (в 67% игр) — 2,38 очка за игру, против 1,69 при меньшем количестве;

    в матчах с менее чем 90 владениями (60% игр) — 2,37 очка за матч, против 1,84 в других случаях;

    противники позволяли «Байеру» совершать более 11 передач до активной обороны в 88% матчей — 2,21 очка за матч, против 1,69 в остальных.

    Чтобы победить команду Алонсо, нужно форсировать темп и разрушить структуру, но даже без Крооса это будет крайне непросто: когда Алонсо внедрит свои игровые модели, попытки сбить «Реал» с ритма станут большим вызовом.

    «Он любит владение мячом, и "Реал" тоже привык контролировать мяч. У него будут хорошие игроки, техничные, и они смогут делать то, чего он от них ждет. Команда будет доминировать. Он уже показывал это с "Байером" на протяжении нескольких лет», — уверен Бенитес.

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    Однако ему всё равно придется решать, как заставлять свою команду прессинговать, даже несмотря на то, что, возможно, у него одни из самых неподходящих для этого нападающих в футболе. Среди всех участников Лиги чемпионов в этом сезоне «Реал» занял 31-е место по отборам мяча за матч (38,0) и 27-е по числу высоких перехватов (8,8). В Леверкузене у Алонсо было множество тактических опций, и несмотря на звездный состав, в «Реале» он может не найти такой же гибкости. Хотя, возможно, ему это и не понадобится, если сработает план А.

    Что ждет Алонсо в «Реале»

    В «Байере» Алонсо досталась команда, жаждущая успеха, тогда как в «Реале» перед командой всегда стоят только максимальные цели. Если ты не выигрываешь — ты вылетаешь, кем бы ты ни был. Алонсо станет седьмым бывшим игроком «Реала», который возглавит клуб; из всех предшественников только Зинедин Зидан продержался на посту больше полутора лет.

    «От тебя все ждут побед. Второе место ничего не значит. Ты знаешь, что нужно побеждать, и что придется справляться с давлением каждый день, потому что это единственный путь. Хаби играл за "Ливерпуль", затем за "Реал" и "Баварию". Он знает, что такое давление на этом уровне», — говорит Бенитес, который провел почти два десятилетия в «Реале» в качестве игрока академии и тренера на различных должностях.

    Хаби Алонсо и Флорентино Перес
    globallookpress.com

    Тем не менее во многом Алонсо приходит в «Реал» в удачное время. Все признают, что команда не показала должного уровня. Именно поэтому Анчелотти уходит за год до окончания контракта.

    «Реал» впервые с 2021 года завершил сезон без единого крупного трофея. Клуб проиграл в Лиге чемпионов, Ла Лиге и Кубке Испании. «Мадрид» потерпел четыре поражения от «Барселоны» — 0:4 и 3:4 в Ла Лиге, 2:3 в финале Кубка и 2:5 в Суперкубке Испании. Также они уступили «Атлетику», «Эспаньолу», «Бетису» и «Валенсии» в чемпионате и проиграли «Лиллю», «Милану», «Ливерпулю» и «Арсеналу» в Европе. Резервы для улучшения результатов очевидны.

    Анчелотти сам признал, что не сумел сделать из этой группы игроков единое целое. «Проблема была в балансе», — сказал итальянец незадолго до ухода из команды.

    Он так и не нашел способа органично встроить Мбаппе в команду, где уже были Винисиус, Беллингем и Родриго, не нарушив при этом оборонительный баланс.

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    • Анчелотти экспериментировал весь сезон, в том числе с моделью 4-4-2 без мяча, где Беллингем и Родриго помогали в центре поля, но без устойчивого успеха. Это отличный шанс для тренера с четким видением и сильным характером.

    Поговаривают, что Алонсо хотел возглавить команду еще до Клубного чемпионата мира, чтобы получить больше времени на внедрение своих идей перед сезоном-2025/26. Между финалом турнира 13 июля и стартом Ла Лиги будет чуть больше месяца.

    Проблем немало. Мбаппе и Винисиус (оба предпочитают играть слева) должны стать результативным дуэтом. Признаки взаимодействия можно было заметить в матче против «Барселоны» (3:4) 11 мая, когда Мбаппе сделал хет-трик, дважды забив с передач Винисиуса. Но в игре без мяча эти двое — главные «гуляющие» игроки Ла Лиги, и это нужно исправлять.

    Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор
    globallookpress.com

    Ситуация с Беллингемом тоже требует внимания. После мощного дебюта он провел менее яркий второй сезон: 19 голов в Ла Лиге в 2023/24 и лишь восемь в 2024/25. Он до сих пор играет с защитной повязкой на плече, которое вывихнул в ноябре 2023 года. Вскоре придется решать, требуется ли ему операция.

    Также есть Родриго, который, похоже, устал быть «затычкой» в атаке и хочет играть на левом фланге, где чувствует себя эффективнее. Его окружение уже донесло это до президента клуба Флорентино Переса. Прежде чем принимать решение о будущем Родриго, клуб хочет узнать мнение Алонсо.

    В полузащите тоже предстоит работа, хотя неизвестно, приведет ли это к новым трансферам. В клубе верят в потенциал Чуамени и Камавинга, хотя ни один из них не стал безусловным игроком основы, а команда всё еща зависела от 39-летнего Луки Модрича, который провал 25 матчей в стартовом составе.

    Оборона — еще одна больная тема. В сезоне «Реал» пропустил 38 голов в Ла Лиге — это худший результат с 2019 года. В клубе понимают, что нужно и качество, и глубина состава в защите. Осталось лишь утвердить сроки приезда Александера-Арнольда, в то время как сделка по переходу центрбека сборной Испании Дина Хейсена из «Борнмута» уже закрыта. Известно, что «Реал» планирует приобрести левого защитника, и рассматривает вариант с Альваро Каррерасом из «Бенфики».

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    • У Алонсо будет более сильный состав, чем у Анчелотти. Карло просил усиление прошлым летом и зимой, но так и не дождался действий клуба. А вот Алонсо может рассчитывать на входящие трансферы. Клубный чемпионат мира даст ему шанс продемонстрировать результаты в конкурентной, но менее требовательной среде.

    «Реал» — уникальный вызов: нигде не предъявляют таких ожиданий, и сезон-2024/25 показал, что в команде есть глубокие структурные проблемы. «Работы — невпроворот. Очень тяжёлый год. Кто восстановится после травм? У Милитао два разрыва крестообразных связок, Карвахаль уже не молод. Это два столпа команды, два лидера. Смогут ли "Реал" и Перес позволить Алонсо построить команду, как в "Байере", выбрав игроков и игровую модель?», — рассуждает Гарсия.

    Но те, кто работал с Алонсо, считают, что у него есть все данные для успеха. «Он умеет анализировать и готовить команду, но главное — умеет достучаться до игроков. У него огромная харизма... Главное — он помогает почувствовать себя собой. Думаю, он один из лучших тренеров, с кем я работал», — признался Иглесиас.

    И, пожалуй, главное: его прошлое в «Реале» означает, что он прекрасно понимает, куда попал. «Он знает атмосферу, знает прессу, знает спортивного директора и президента. Этот опыт поможет ему грамотно управлять командой», — уверен Бенитес.

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