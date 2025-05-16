«Барса» — чемпион Ла Лиги. Как Флик и Ямаль свергли «Реал» и стали королями Испании

В апреле стало известно, что главный тренер «Барселоны» Ханси Флик ответственен за небольшую перестройку на клубной тренировочной базе: стены раздевалки основной команды теперь украшены мотивационными цитатами спортивных легенд, в том числе Майкла Джордана.

Эта новость не стала неожиданностью, учитывая известное внимание Флика к деталям. А появление Джордана в этом контексте особенно уместно, ведь баскетбольная икона во многом воплощает бесстрашную футбольную философию Флика. Джордан никогда не боялся неудач — напротив, он воспринимал их как инструмент для обучения.

Именно он однажды сказал: «Талант выигрывает матчи, но чемпионаты выигрывают командная работа и ум». События этого сезона в Ла Лиге ярко доказали правоту Джордана.

«Плохие новости»

В четверг «Барселона» обыграла «Эспаньол» (2:0) и досрочно стала чемпионом Ла Лиги. Прошлым летом никто не ожидал от каталонской команды такого доминирования. Особенно на фоне очередных успехов «Реала», который в прошлом году выиграл не только Ла Лигу, но и Лигу чемпионов.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Кроме того, «Мадрид» подписал Килиана Мбаппе, усилив и без того мощный состав, который опережил «Барсу» на 10 очков в предыдущем сезоне Ла Лиги.

«Как болельщик "Барсы", могу сказать: это плохие новости», — признался тогда Жоан Лапорта. Однако президент «Барсы» также добавил: «Я предпочитаю нашу стратегию — доверять проекту, построенному на игроках, воспитанных в Ла Масии».

Конечно, эта стратегия отчасти была продиктована необходимостью, учитывая продолжающиеся финансовые проблемы каталонского клуба, но «Барселона» уже не раз добивалась успеха благодаря своим воспитанникам, и новое поколение выглядело особенно многообещающе.

Однако надо было найти тренера, который смог бы раскрыть их потенциал. И в этом смысле Флик стал куда более значимым — и успешным — летним приобретением, чем Мбаппе.

Сержант Флик

Сейчас уже легко забыть, сколько неопределенности окружало «Барселону» перед началом сезона. Лапорта пообещал, что в этот раз не будет повторения хаоса с регистрацией игроков, который омрачал прошлые трансферные окна, — и всё же Дани Ольмо, единственное крупное приобретение клуба, пропустил первые туры Ла Лиги.

Ханси Флик globallookpress.com

«Барсе» вновь пришлось в спешке искать способы сбалансировать бюджет до закрытия трансферного окна. В итоге им сильно помогла своевременная и длительная травма Андреаса Кристенсена, освободившая место в платежной ведомости для Ольмо.

Многие болельщики также продолжали быть возмущены тем, как позорно обошлись с Хави — и до, и во время, и после его увольнения в мае. Тем не менее, Флику понадобилось совсем немного времени, чтобы расположить к себе фанатов: он с уважением отнесся к местной культуре и уверенно выполнял все свои медийные обязанности, сочетая спокойствие с самообладанием.

Но главное — новый тренер быстро завоевал доверие игроков благодаря сочетанию душевного тепла и авторитета.

«У него действительно есть что-то от сержанта», — признался Педри в интервью El Mundo Deportivo. — «Но когда он говорит с игроками — он золото. Он очень близок к команде, любит с нами общаться. И с чувством юмора у него тоже всё в порядке — он не такой серьезный, каким может показаться. Но когда нужно быть серьезным — он таким и становится. И мы относимся к этому с уважением».

«Работаем гораздо усерднее, чем раньше»

Лапорта ясно дал понять Флику еще до назначения, что состав «Барселоны» должен быть физически готов к тому, чтобы выдержать борьбу на четырех фронтах. При Хави команде часто не хватало энергии на весь матч, что регулярно приводило к потере важных очков в Ла Лиге.

Однако благодаря отличной работе самого Флика и его команды специалистов по физподготовке, «Барселона» достигла такого уровня выносливости, который позволил команде активно прессинговать и мешать соперникам до самого финального свистка.

Рональд Араухо, Педри и Гави globallookpress.com

«Мы работаем гораздо усерднее, чем раньше — и это сразу заметно по играм», — отметил Педри, который, как никто другой, выиграл от новой системы подготовки. — «Теперь команда не проседает после 70-й или 80-й минуты — мы сохраняем тот же уровень энергии».

И действительно, в течение всего сезона 2024/25 «Барселона» не раз отыгрывалась и вырывала победы, несмотря на, по справедливому мнению Флика, безумное расписание — особенно в те недели, когда после международной паузы команде приходилось играть дважды за семь дней.

Но «Барса» не сдавалась. Даже после изнурительного — как физически, так и психологически — поражения в овертайме от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов, команда смогла собраться и, уступая 0:2 уже к 15-й минуте недавнего Эль Класико, одолела «Реал» (4:3), фактически обеспечив себе чемпионский титул.

Разницу делает 17-летний пацан

Что особенно важно — игроки «Барселоны» ни разу не усомнились в смелой философии Флика. Он требовал от них играть с невероятно высокой линией обороны, что обычно пугает защитников, но оборонительная четверка «Барсы» приняла этот вызов с энтузиазмом.

Ламин Ямаль и Алехандро Бальде globallookpress.com

Временами такой подход выглядел уязвимым. Например, осенью Флик назвал ноябрь «дерьмовым»: команда тогда потеряла восемь очков в трех матчах Ла Лиги.

Тем не менее, бывший тренер сборной Германии был уверен: риск оправдает себя — и оказался абсолютно прав. «Реал» пытался четырежды, в трех разных турнирах, воспользоваться авантюрным стилем игры «Барсы», но ни разу не сумел победить команду Флика, которая не проигрывала в чемпионате с декабря.

Разумеется, Флику повезло с тем, что у него под рукой оказалась невероятно талантливая группа молодых игроков, готовых беспрекословно следовать его указаниям. Как и предсказывал Лапорта, доступ к самой известной футбольной академии мира стал огромным подспорьем в условиях отсутствия громких трансферов прошлым летом.

Марк Касадо, Фермин Лопес и даже получивший травму Гави — все они провели не менее 10 матчей в чемпионате. Алехандро Бальде и великолепный Пау Кубарси стали постоянными игроками обороны.

Но, безусловно, главным сокровищем Ла Масии остается Ламин Ямаль — самый талантливый тинейджер, которого когда-либо видел футбольный мир.

Ямаль способен творить с мячом поразительные вещи, в том числе в самые важные моменты, и именно это делает его по-настоящему уникальным игроком своего поколения. Он проявляет себя в самых напряженных матчах — будь то невероятный камбэк против «Атлетико» на «Метрополитано» в середине марта или победа над «Эспаньолом» в решающем матче за титул.

«Быть игроком, который делает разницу, в таком возрасте — это просто невероятно», — абсолютно справедливо отметил Флик. — «Его наличие в команде — ключевой фактор не только из-за его таланта. Он еще и прекрасно прессингует. Он сочетает мастерство и давление на соперника — и это очень важно для нас. Это выдающийся игрок».

Разумеется, Ямаль, лучший ассистент сезона в Ла Лиге с 12 результативными передачами, — это лишь часть одного из самых грозных атакующих трио в мировом футболе.

Результативность Левандовского и неудержимый Рафинья

Роберт Левандовский словно переживает вторую молодость — он проводит свой самый результативный сезон с момента прихода в «Барселону». Назначение Флика, конечно, сыграло ключевую роль. «В этом сезоне мы стараемся быстрее доставлять мяч в штрафную, — сказал поляк. — А для нападающего это очень важно». Так «Барса» сменила философию — от терпеливого, одержимого контролем мяча подхода Хави к более прямолинейной и интенсивной манере игры.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Что касается Рафиньи, то он пережил поистине удивительное преображение. Год назад казалось, что бразилец вот-вот покинет клуб, так и не сумев раскрыться после перехода из «Лидса» в 2022 году. Однако теперь он — один из главных претендентов на «Золотой мяч» благодаря невероятному сезону, в котором он побил или повторил ряд рекордов, принадлежавших Лионелю Месси и даже Криштиану Роналду, при этом неизменно показывая пример команде, выводя ее на поле с капитанской повязкой.

Решающую роль в преображении Рафиньи сыграл Флик. «Ничего не получалось, — рассказал бразильский вингер в интервью Globo. — Прошлый сезон был ниже всякой критики, я видел, как болельщики просили меня уйти, говорили, что я не дотягиваю до уровня клуба, и каждый день в новостях писали, что я вот-вот уйду. В какой-то момент я действительно начал это рассматривать».

«Но после Кубка Америки Ханси позвонил мне и сказал: "Приезжай на тренировку, прежде чем принимать какое-либо решение, я хочу поговорить с тобой, я рассчитываю на тебя". Это стало важным фактором в решении остаться. Я сказал жене: если он честный человек и судит по работе на тренировках, я дам ему неделю, чтобы он понял, какой я игрок — и не пожалел. Думаю, у меня получилось». Это еще мягко сказано!

Сочетание справедливости и жесткости

Флик смог раскрыть не только Левандовского и Рафинью. Он также добился прогресса от игроков ротации, и наиболее яркий пример — Ферран Торрес.

«Барселона» globallookpress.com

Испанский форвард мог бы разочароваться, оказавшись в иерархии нападения ниже Ямаля, Левандовского и Рафиньи, но вместо этого он сыграл ключевую роль в чемпионской кампании «Барсы», выходя со скамейки или подменяя недавно травмированного Левандовского. Как и многие его партнеры по команде, Ферран говорит, что честность и чувство справедливости со стороны тренера стали важнейшими факторами в формировании духа «один за всех и все за одного» в раздевалке.

При этом у Флика есть свой предпочтительный стартовый состав, и на пути к титулу ему пришлось принимать сложные решения. Убрать из основы Иньяки Пенью и Касадо было непопулярным шагом, но впоследствии это оказалось полностью оправданным — Войцех Щенсный и Френки де Йонг доказали правильность выбора тренера.

В конечном счете, каждый игрок ценит то, что с Фликом всё прозрачно: каждый знает, на каком он месте и чего от него ждут. Достаточно взглянуть на случай Жюля Кунде, которого трижды в этом сезоне оставляли вне заявки за опоздания, хотя он является основным правым защитником команды.

Прогнозы и ставки на футбол

Флик также никогда не стеснялся снимать с поля Левандовского или Ямаля, а в случае малейших проявлений недовольства сразу напоминал: команда — прежде всего. Именно такой подход, по сути, и объясняет, почему «Барселона» завершила сезон на первом месте в Ла Лиге.

Да, «Реал» мог похвастаться не меньшим уровнем индивидуального мастерства, чем «Барса», но в плане командной игры и тактического мышления Флик и его подопечные были просто вне конкуренции.