«Барселона» и «Вильярреал» играют на стадионе «Камп Ноу» в 13-м туре чемпионата Испании. Команда Ханса-Дитера Флика возглавляет турнирную таблицу с 33 очками, опережая мадридский «Реал» на три балла перед началом тура. Гости располагаются на восьмой строчке, набрав 15 очков. Каталонцы выиграли 11 из 12 матчей Примеры, однако «Вильярреал» в последние годы регулярно доставляет им неприятности, особенно на выезде.

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15:35 А это стартовый состав «Вильярреала»: Гулачи, Фриман, Наварро, Вейга, Ромеро, Бьюкенен, Комесанья, Гуйе, Молейро, Олувасейи, Микаутадзе.

15:30 «Барселона» начнёт в таком составе: Жоан Гарсия, Канселу, Мартин, Эрик Гарсия, де Йонг, Берналь, Педри, Фермин Лопес, Ямаль, Адейеми, Рафинья.

15:25 После ухода Марселино руководство «Вильярреала» пригласило Иньиго Переса, который прежде успешно работал с «Райо Вальекано». Новый тренер заметно изменил игру команды, однако результаты пока остаются нестабильными. В 12 матчах Примеры «желтая субмарина» одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений. Причем в последнее время положение постепенно улучшается: за четыре предыдущих тура команда набрала семь очков, почти столько же, сколько за первые восемь встреч чемпионата.

15:20 Перед международной паузой «Вильярреал» обыграл «Хетафе» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в концовке, а героями встречи стали Тейджон Бьюкенен и Карлос Ромеро. Эта победа оказалась особенно своевременной после двух неприятных поражений. Сначала галисийцы уступили «Эспаньолу» в чемпионате (0:1), а затем потерпели разгром от «ПСЖ» в Лиге чемпионов (0:6). В главном еврокубке дела складываются значительно хуже, чем в Примере: после четырех туров у команды всего три очка и 28-е место в общей таблице.

15:15 Перес постепенно отказывается от привычной для «Вильярреала» схемы с двумя компактными линиями по четыре футболиста. Его команда старается выше встречать соперников и чаще контролировать мяч, однако за подобную смелость иногда приходится расплачиваться. Дополнительные сложности создают кадровые проблемы. Алассан Диатта пропускает встречу из-за травмы, а участие Хуана Фойта, Жерара Морено и Ильяса Ахомаша остается под вопросом. В нападении главная надежда — Жорж Микаутадзе, на счету которого три мяча в нынешнем чемпионате. Поддержать его могут Айосе Перес и Бьюкенен.

15:10 После международной паузы Флик получил несколько важных усилений. К полноценным тренировкам вернулись Жюль Кунде и Дани Ольмо, а Френки де Йонг готов играть, несмотря на небольшой дискомфорт, который испытывал в расположении сборной Нидерландов. Зато Андреас Кристенсен повредил икроножную мышцу и пропустит как минимум две встречи. Также недоступны Родри, Хави Эспарт и Руни Бардджи. Пау Кубарси попал в заявку, но из-за проблем с бедром может остаться на скамейке запасных.

15:05 Главное оружие каталонцев по-прежнему находится впереди. За 12 туров «Барселона» забила 48 мячей, в среднем по четыре за игру, и с большим отрывом лидирует по результативности в Примере. Особенно хорошо выглядит Фермин, который за 11 матчей чемпионата отметился семью голами и пятью результативными передачами. С таким показателем полузащитник повторил лучший старт сезона по числу голевых действий среди игроков своего амплуа в XXI веке. Еще один источник постоянной опасности — Ламин Ямаль, который особенно любит встречи с «Вильярреалом». В шести предыдущих матчах Примеры против этого соперника он забил пять мячей.

15:00 Поражение от мадридского «Реала» в конце октября стало для каталонцев единственным в нынешнем чемпионате. Тогда команда Флика уступила на своем поле со счетом 1:2, а несколькими днями ранее проиграла ПСЖ в Лиге чемпионов (2:4). Впрочем, кризис оказался непродолжительным. «Барселона» ответила тремя победами подряд во всех турнирах: разгромила «Алавес» (6:1), уверенно разобралась с «Астон Виллой» (3:0), а перед международной паузой обыграла мадридский «Атлетико» (2:1). В последней встрече оба мяча забил Фермин Лопес, обеспечив команде важнейшие три очка на выезде.