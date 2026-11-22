22 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» пока ходит в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы.

При этом «Хетафе» лишь на два очка оторвался от опасной зоны. Команда отличилась восемью забитыми мячами при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Вильярреалу» — 0:2.

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До того «Хетафе» в Лиге конференций был бит «Брайтоном» — 0:1, зато поединок с «Севильей» завершился успехом — 3:1. Команда уступила в двух последних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Хетафе» привычно имеет огромные проблемы с реализацией, к тому же уступил ровно в половине своих матчей.

При этом «Хетафе» ныне выглядит бледновато. Команда победила всего в трех матчах Ла Лиги, причем все три победы были добыты в родных стенах. К тому же «городские» минимально уступили «Атлетико» в двух последних очных встречах.

Команда уж точно будет действовать вторым номером. «Городские» постараются извлечь максимальные дивиденды из контратак.

«Атлетико»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Атлетико» на пять очков отстает от лидера. А вот забить удалось 23 мяча при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была бита «Барселоной» — 1:2.

До того «Атлетико» в Лиге чемпионов уступил «Баварии» — 0:2, а вот чуть раньше уверенно переиграл «Леванте» — 2:0. Команда уступила в двух последних поединках.

Состояние команды: «Атлетико» в шести гостевых поединках чемпионата добыл пять побед, да и в плане реализации команда относительно преуспевает.

При этом «Атлетико» в кадровом плане смотрится достаточно выгодно. Вот только Алекс Баэна пока забил всего пять мячей в чемпионате. Зато набирает форму Хулиан Альварес, трижды отличившийся в двух последних матчах за сборную Аргентины. В чемпионате же он забил пока лишь один мяч.

И уж точно команда будет максимально активно действовать в атаке. «Атлетико» не собирается отставать от «Барсы» и «Реала».

На что ставят в матче Хетафе — Атлетико Букмекерские коэффициенты на матч Хетафе — Атлетико: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Атлетико» фаворитом с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.90, а победа «Хетафе» — в 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Матрасники» намерены вернуться на победный путь, к тому же оппонент имеет огромные проблемы в плане реализации.

2.10 Победа «Атлетико» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Хетафе» — «Атлетико» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Атлетико» в 1-м тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.00 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Хетафе» — «Атлетико» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт