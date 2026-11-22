22 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» пока ходит в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы.
При этом «Хетафе» лишь на два очка оторвался от опасной зоны. Команда отличилась восемью забитыми мячами при 18 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Вильярреалу» — 0:2.
До того «Хетафе» в Лиге конференций был бит «Брайтоном» — 0:1, зато поединок с «Севильей» завершился успехом — 3:1. Команда уступила в двух последних матчах.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Хетафе» привычно имеет огромные проблемы с реализацией, к тому же уступил ровно в половине своих матчей.
При этом «Хетафе» ныне выглядит бледновато. Команда победила всего в трех матчах Ла Лиги, причем все три победы были добыты в родных стенах. К тому же «городские» минимально уступили «Атлетико» в двух последних очных встречах.
Команда уж точно будет действовать вторым номером. «Городские» постараются извлечь максимальные дивиденды из контратак.
«Атлетико»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.
При этом «Атлетико» на пять очков отстает от лидера. А вот забить удалось 23 мяча при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была бита «Барселоной» — 1:2.
До того «Атлетико» в Лиге чемпионов уступил «Баварии» — 0:2, а вот чуть раньше уверенно переиграл «Леванте» — 2:0. Команда уступила в двух последних поединках.
Состояние команды: «Атлетико» в шести гостевых поединках чемпионата добыл пять побед, да и в плане реализации команда относительно преуспевает.
При этом «Атлетико» в кадровом плане смотрится достаточно выгодно. Вот только Алекс Баэна пока забил всего пять мячей в чемпионате. Зато набирает форму Хулиан Альварес, трижды отличившийся в двух последних матчах за сборную Аргентины. В чемпионате же он забил пока лишь один мяч.
И уж точно команда будет максимально активно действовать в атаке. «Атлетико» не собирается отставать от «Барсы» и «Реала».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Атлетико» фаворитом с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.90, а победа «Хетафе» — в 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
Прогноз: «Матрасники» намерены вернуться на победный путь, к тому же оппонент имеет огромные проблемы в плане реализации.
Ставка: Победа «Атлетико» в 1-м тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Матрасники» уступили в двух последних матчах
- «Атлетико» переиграл «Хетафе» в двух последних очных поединках
- «Хетафе» в среднем забивает реже одного мяча за матч
- «Атлетико» в среднем забивает два мяча за матч
- «Матрасники» победили в пяти выездных матчах Ла Лиги из шести