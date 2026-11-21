22 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 11.60.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 4-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Ливерпуль» всего на четыре зачетных балла отстает от второй позиции. Команда забила 14 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, сумев переиграть «Кристал Пэлас» — 3:1.
До того «Ливерпуль» в Лиге чемпионов был бит «Фенербахче» — 2:3, а вот чуть раньше уступил «Арсеналу» — 0:1. «Красные» до последней виктории не побеждали в трех матчах кряду.
Состояние команды: «Ливерпуль» нынче не преуспевает в плане результатов, да и от лидера отстал весьма прилично.
При этом «Ливерпуль» в пяти матчах в родных стенах победил лишь однажды. Команда твердо намерена попасть в Лигу чемпионов, а вот полноценная чемпионская гонка ей не светит. Хотя Александер Исак успел забить семь мячей в чемпионате, реализация у «красных» хромает на обе ноги.
Наверняка команда будет действовать максимально сконцентрировано. Вот только «красные» уже два года не обыгрывают манкунианцев.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» переживает крайне сложные времена. Команда на текущий момент находится на 18-м месте турнирной таблицы.
При этом «Манчестер Юнайтед» добыл всего 8 очков в чемпионате. Команда забила 14 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала боевую мировую с «Астон Виллой» — 4:4.
До того «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов нанес поражение «Роме» — 3:2, а вот чуть раньше вчистую уступил «Челси» — 0:2. «Красные дьяволы» в пяти выездных поединках АПЛ добыли лишь три очка.
Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» пытается выбраться из опасной зоны, для чего и был приглашен Маурисио Почеттино.
При этом «Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» в двух последних очных поединках. Да и приход нового наставника должен встряхнуть манкунианцев. Почеттино должен наладить дисциплину, да и подбор игроков у него довольно качественный. Один Бруну Фернандеш чего стоит!
И уж точно команда будет действовать максимально активно. Манкунианцы постараются как можно скорее выбраться из подвала турнирной таблицы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.70. Ничья — в 4.20, выигрыш «Манчестер Юнайтед» — в 4.33.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.50, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.63.
Прогноз: «Красные дьяволы» намерены выбраться из опасной зоны, тогда как «Ливерпуль» не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5 за 11.60.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 6.50.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Ливерпуль» дома победил всего в одном матче из пяти
- «Манчестер Юнайтед» одолел «красных» в двух последних очных поединках
- «Ливерпуль» уже два года не обыгрывает манкунианцев
- «Ливерпуль» до последней победы не выигрывал в трех матчах кряду
- «Манчестер Юнайтед» в нынешнем чемпионате еще не побеждал на выезде
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