Goal.com называет нескольких игроков сборной США, которые могут последовать за Маурисио Почеттино после его назначения рулевым «Манчестер Юнайтед».

Ещё до того, как чернила на контракте Маурисио Почеттино успели высохнуть, таблоиды уже начали связывать «Манчестер Юнайтед» с некоторыми игроками, которые вскоре должны были перестать быть его подопечными.

В сборной США есть футболисты, способные помочь «Красным Дьяволам», и практически сразу СМИ начали обсуждать эту возможность, рассуждая о том, на кого аргентинец мог бы и должен обратить внимание.

В последние дни перед уходом тренера у ведущих американских футболистов спрашивали об этой перспективе. Самого специалиста тоже спросили, считает ли он, что кто-нибудь из постоянных исполнителей сборной в ближайшее время может последовать за ним на «Олд Траффорд».

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«Все хорошие игроки мечтают добраться до самого высокого уровня, — сказал он. — И я считаю, что "Юнайтед" входит в число клубов этого уровня. Для многих футболистов это мечта, но сейчас, думаю, им нужно сосредоточиться на своих задачах...

Теперь я знаю их очень хорошо — мы работаем вместе уже больше двух лет. Считаю, что все они обладают невероятным талантом.

Конечно, когда в будущем такая возможность появится, мы обратим на неё внимание, если будем принимать какие-либо решения. И, разумеется, будем рассматривать исполнителей, которых очень хорошо знаем».

Итак, на фоне множества слухов: какие американские футболисты могли бы помочь «МЮ» Почеттино?

Фоларин Балогун

Ну и поворот судьбы для Фоларина Балогуна! От хаоса вокруг «Эвертона» летом — к возможному переходу в «Манчестер Юнайтед»? Это стало бы достойной наградой за его терпение, не так ли?

Манкунианцам прямо сейчас нужен нападающий, однако их финансовое положение ограничивает сумму, которую они могут потратить.

Цены на форвардов в последние годы резко выросли, а значит, клубу, скорее всего, придётся отказаться от вариантов как среди игроков, уже доказавших свою состоятельность в АПЛ, так и среди представителей элиты европейского футбола.

При этом Балогун был близок к переходу в «Эвертон» за 45 млн евро — по нынешним меркам это практически выгодная сделка. Кроме того, он воспитанник английского футбола, знаком с АПЛ и показывал свой лучший футбол под руководством Почеттино на максимально высоком уровне.

«Я кое-что видел [о возможном интересе ко мне], — сказал американец в эти выходные. — Но, думаю, подобное вполне естественно, учитывая наши отношения и его уход. Это совершенно закономерно».

Если тренер достаточно высоко оценивает игровые качества нападающего «Монако», такой переход вполне может состояться.

Тайлер Адамс

Почеттино очень ценил Тайлера Адамса. Именно поэтому уже на первом сборе нового цикла он назначил его капитаном сборной США. В то же время «МЮ» не хватает мобильности в центре поля, а хавбек как раз способен её обеспечить.

27-летний полузащитник великолепно справляется со своей главной задачей — разрушает атаки соперника. Он энергичен, обладает хорошим футбольным интеллектом и невероятно терзает оппонентов.

Тайлер Адамс globallookpress.com

В недавнем матче между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед», завершившемся победой первого со счётом 3:0, американец пробежал больше всех на поле. А в игре с «Миланом» он спровоцировал его вратаря Майка Меньяна на необдуманное действие, стоившее тому прямого удаления.

Как капитану сборной США, Адамсу жаль, что Почеттино уходит. Но как профессионал и соперник он понимает его решение.

«От такого предложения в этой жизни невозможно отказаться, понимаете, о чём я? — сказал он, когда его спросили о важном решении тренера. — У игрока за карьеру бывает лишь один такой шанс, и, разумеется, у наставника тоже. Поэтому нужно использовать его по максимуму».

История травм игрока и нехватка голов не позволили ему закрепиться на элитном уровне, однако нынешние «Красные Дьяволы» до него очень далеки. Больше всего им сейчас нужен исполнитель, способный поднять общий уровень команды и задать правильную культуру.

Адамс именно такой футболист. По крайней мере, Почеттино смотрит на него именно так. Поэтому в январе он мог бы стать хорошим вариантом для стабилизации игры коллектива.

Уэстон Маккенни

Раз уж речь зашла о полузащитниках, на этой неделе Уэстона Маккенни напрямую спросили, что он думает о слухах, связывающих игроков сборной США с «Манчестер Юнайтед» Почеттино.

«Думаю, такой вариант вполне возможен, — ответил он. — В нашей команде много футболистов, которым, вероятно, предстоит сменить клуб в ближайшее время или в течение следующего года. Так что да, думаю, это своего рода неизбежность.

Уэстон Маккенни globallookpress.com

В конечном счёте никогда не знаешь, что происходит в голове у тренера и каких именно новичков он ищет. Но, думаю, вполне возможно, что некоторых из наших ребят начнут связывать с переходом в "МЮ", и что такой переход действительно состоится».

Переход Маккенни имел бы смысл. Однажды Почеттино назвал «Ювентус» «Уэстоном Маккенни и ещё 10-ю игроками», тем самым наглядно показав, насколько высоко он оценивает влияние полузащитника на игру команды.

Как минимум американец способен усилить состав сразу на нескольких позициях, хотя аргентинец предпочитал использовать его в свободной атакующей роли. Недавнее продление контракта со «Старой Синьорой» может стать препятствием, однако, несмотря на финансовое положение клуба, речь всё-таки идёт о «Манчестер Юнайтед».

Если манкунианцы захотят заполучить хавбека, они найдут способ это сделать — особенно если учесть, что отношение туринцев к полузащитнику на протяжении нескольких лет было весьма непостоянным.

Энтони Робинсон

«МЮ», скорее всего, понадобится левый защитник. Так почему бы не обратить внимание на футболиста, которого уже не первый год связывают с переходом в этот коллектив?

Энтони Робинсон давно входит в списки желанных приобретений ведущих клубов, однако по тем или иным причинам его уход из «Фулхэма» так и не состоялся.

Энтони Робинсон globallookpress.com

В 29 лет время для крупного трансфера, вероятно, уже прошло, но «Красные Дьяволы» сейчас и не нуждаются в дорогом приобретении. Им нужен левый фулбек, на которого действительно можно положиться.

Это временное решение? Да. Но прямо сейчас Почеттино и его штабу необходимо срочно залатать дыры на позиции крайних защитников.

Робинсон способен на протяжении нескольких лет выходить в стартовом составе или быть высококлассным игроком ротации. При этом ему не придётся привыкать к темпу АПЛ. Это временная мера, но на данном этапе вполне разумная.

Алекс Фримен

Ещё до того, как сделка с Почеттино попала на страницы газет, Алекса Фримена уже связывали с переездом в АПЛ. С точки зрения атлетизма он находится на элитном уровне, а его игра становится всё более разносторонней благодаря выступлениям в Ла Лиге за «Вильярреал».

Если он ещё немного освоится с техническим стилем испанского футбола, то сможет превратиться в защитника мирового класса.

Вопрос лишь в том, считает ли аргентинец, что американец уже достиг этого уровня. На ЧМ-2026 он ничем не уступал соперникам, а с тех пор великолепно выступает за сборную США, став одним из лиц нового поколения команды.

Алекс Фримен globallookpress.com

Кажется, его потенциал практически безграничен, и рано или поздно клубы АПЛ обратят на него внимание. Но подходящий ли сейчас момент для перехода, или пока ещё слишком рано?

Команда, которая правильно выберет момент, получит фулбека, уже обладающего высоким уровнем мастерства, но способного стать гораздо сильнее. «Манчестер Юнайтед» — клуб, которому такой игрок определённо пригодился бы.