В последний раз выражая недовольство своими владельцами, болельщики «Манчестер Юнайтед» бросали теннисные мячи на поле во время матча Лиги чемпионов против «Ромы» в ноябре, пишет автор The Athletic Эдуардо Тэнсли.

Во время акции на 21-й минуте матче, приуроченной к 21-й годовщине владения клуба Глейзерами, полиция арестовала трех человек за то, что они бросали предметы на поле во время победы манкунианцев со счетом 3:2. В четверг клуб запретил четырем болельщикам посещение «Олд Траффорд» за «метание предметов».

Фанаты из группы «Дефайент Юнайтед» скандировали: «Встаньте, если вы ненавидите Глейзеров» и «Продайте "Юнайтед" и пошли к черту домой», направляя свой гнев на семью Глейзеров, а также на миноритарного владельца Джима Рэтклиффа и футбольного директора Джейсона Уилкокса.

Игроки «МЮ» убирают теннисные мячи x.com

Это не первый протест фанатов с использованием теннисных мячей в футболе, так почему же болельщики их используют?

Когда футбольные фанаты впервые начали использовать теннисные мячи в протестах?

Один из первых протестов с теннисными мячами устроили болельщики «Халл Сити» в сентябре 1998 года. Они решили выразить свое недовольство владельцем клуба Дэвидом Ллойдом, бывшим профессиональным теннисистом, известным своими клубами отдыха.

Фанаты скептически отнеслись к планам Ллойда объединить деятельность футбольного клуба с деятельностью регбийного клуба «Халл Шаркс», которой он также владел, и были в ярости из-за того, что он хотел переместить команду с «Бутферри Парк». Болельщики «Халл Сити» в знак протеста бросили на поле сотни теннисных мячей в матче Кубка лиги с «Болтоном», из-за чего начало встречи было отложено. Они проиграли игру со счетом 1:3.

Казалось, это возымело эффект: Ллойд выставил клуб на продажу, и консорциум завершил покупку в течение пары месяцев.

Болельщики «Халла» повторили этот трюк, протестуя против владельцев Асема и Эхаба Аллама в октябре 2017 года перед игрой чемпионата против «Ноттингем Форест». Но этих владельцев не удалось так легко прогнать, и они оставались на своих местах до 2022 года.

Протест болельщиков Халла x.com

В Швейцарии протест также имел прямое отношение к теннису. Домашний матч «Базеля» против «Люцерна» был перенесен из прайм-тайма на 12:45, чтобы избежать столкновения с финалом ATP в Базеле между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем в ноябре 2010 года.

После того как болельщики выбросили на поле две волны теннисных мячей, игроков отправили в раздевалки, и матч был отложен. Игра завершилась со счетом 1:1, и Федерер обыграл Джоковича.

Использование теннисных мячей в протестах среди немецких болельщиков было обычным явлением. Десять лет назад болельщики «Боруссии Дортмунд», недовольные повышением цен на билеты, бросили теннисные мячи на поле во время четвертьфинального матча Кубка Германии на штутгартской MHP Arena. Четверть выездных билетов стоит 70 евро.

Игроки «Боруссии» убирают мячи x.com

В феврале 2024 года несколько игр Бундеслиги были прерваны теннисными мячами и игрушечными машинками, поскольку болельщики выразили недовольство частным инвестиционным предложением Немецкой футбольной ассоциации.

Почему теннисные мячи?

Теннисные мячи относительно мягкие, их легко купить, и они ярко окрашены. Болельщики ограничены в том, что они могут взять с собой на игры, но теннисные мячи достаточно малы, чтобы их можно было пронести тайком и временно нарушить ход игры.

Фанат Дортмунда Марк Квамбуш, член группы кампании, стоящей за протестом в Штутгарте в 2016 году, рассказал BBC Radio 5 Live: «Идея была в том, чтобы дать понять, что с нас хватит». Квамбуш сказал, что это ирония в том, что немцы используют выражение «Das ist ganz Gross Tennis», что примерно переводится как «это отличный теннис», чтобы описать что-то очень хорошее.

Протест фанатов «Чарльстона» x.com

В 2016 году фанаты «Чарльтон Атлетик» использовали надувные пляжные мячи в знак протеста против их владельцев, доказав, что теннисные мячи — не единственный вариант.

Что еще делают фанаты, чтобы выразить недовольство?

Для «Манчестер Юнайтед» это был второй визуальный протест против «Ромы». Когда перед началом матча играл гимн Лиги чемпионов, сотни зеленых и золотых воздушных шаров — цветов, которые носила команда в 1800-х годах, когда она была известна как «Ньютон-Хит», а теперь использовались в знак протеста против владения клубом Глейзерами — были подняты болельщиками вверх и летали над трибунам.

Другие методы протеста болельщиков, помимо собраний возле стадионов, могут включать:

Летающие знаки: примеры включают «Глейзеры уходите» в августе 2019 года перед встречей лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Челси», «Салливан и Брэди на выход» в феврале 2026 года, когда «Вест Хэм Юнайтед» выиграл со счетом 0:1 «Бертон Альбиону» в Кубке Англии, и «Скажи нет Суперлиге» перед матчем «Лидс Юнайтед» против «Ливерпуля» в апреле 2021 года.

Бойкоты: в феврале 2016 года около 10 000 болельщиков «Ливерпуля» вышли после 77 минут домашнего матча с «Сандерлендом», протестуя против предложенной клубом цены на билеты на сезон 2016–17, которая могла достигать 77 фунтов стерлингов. Fenway Sports Group, владелец клуба, отступила и четыре дня спустя объявила о заморозке цен.

Сидячая забастовка: Болельщики «Блэкпула» протестовали против своего бывшего председателя Карла Ойстона в финальном матче сезона 2014–15 против «Хаддерсфилд Таун», вырвавшись на поле на 55-й минуте и сев в центральном круге. Матч пришлось прекратить, а клуб был оштрафован на 50 000 фунтов стерлингов за неспособность контролировать болельщиков.