Решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных к международным соревнованиям вызвало мощную волну неприятия со стороны большинства хоккейных стран мира. LiveSport.Ru рассказывает о том, как канадцы, финны и другие пытаются не допустить возвращения России на мировую арену.

На бумаге всё неплохо

С вынесения Спортивным арбитражным судом (CAS) решения об удовлетворении апелляции Федерации хоккея России (ФХР) и допуске российских сборных к чемпионатам мира сезона-2026/27 прошло две недели. Международная федерация хоккея (IIHF) заявила о несогласии с вынесенным вердиктом и о недооценке его глобальных последствий (речь идёт о безопасности, логистике, формате соревнований и др.). Но тем не менее она запустила процесс возвращения россиян на мировую арену, начав с молодёжного чемпионата мира, который с 26 декабря по 5 января должен пройти в Канаде.

В частности, IIHF уведомила Федерацию хоккея Норвегии о необходимости возвращения России на турнир в соответствии с решением CAS. Спортивный арбитраж является высшей инстанцией разрешения споров в мировом спорте, чьи решения обязательны для всех. Даже Международный олимпийский комитет не рискует игнорировать принятые CAS постановления.

Поэтому IIHF никуда деться не может — она вынуждена предоставить России место скандинавской страны, которая в прошлом году на уровне U20 стала победителем первого дивизиона. В Норвегии это решение, естественно, считают несправедливым, но механизм обратного включения России был известен заранее: после её отстранения в 2022 г. в высший дивизион волевым решением чиновников подняли Латвию. Пришло время всё поставить на свои места.

Владислав Третьяк и Андрей Травников vk.ru/fhr

Казалось бы, сейчас можно заняться приятными хлопотами — выбором главного тренера, подбором игроков для вызова в сборную, изучением соперников. Но как раз именно последние решили встать стеной на пути российской молодёжки в Эдмонтон.

Против целого мира

Сначала национальные федерации Финляндии, Швеции, Швейцарии, Чехии, Латвии публично заявили, что не выпустят свои команды на матч против сборной России. Позднее появилась информация, что минимум 7 стран отказались принимать обновленный календарь молодёжного чемпионата мира, где Россия заменила Норвегию. Скорее всего, помимо вышеназванной пятёрки, принципиальную позицию заняли в Германии и в Канаде.

Страна кленового листа как хозяйка предстоящего первенства в борьбе против России включила административный ресурс. Как сообщил журналист Горд Миллер, правительство Канады официально уведомило Федерацию хоккея Канады и IIHF, что не будет выдавать визы российским хоккеистам для участия в предстоящем молодежном чемпионате мира. Более того, утверждается, что игроки, которые уже имеют на руках действующие канадские визы, тоже не смогут принять участие — даже под нейтральным флагом.

Согласно неизменной позиции Канады, в международных спортивных соревнованиях, проходящих на её территории, смогут участвовать только отдельные спортсмены, выступающие в нейтральном статусе. Позиция Канады однозначна: до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине, возвращение к привычному положению дел невозможно. Адам ван Куверден министр спорта Канады

Не совсем понятно, как эта мера будет реализована. Если с отказом в выдаче визы всё понятно (наглядный пример — кейс с отказом властей Нидерландов Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой), то в вопрос допуска к соревнованиям спортсменов, которым уже разрешён въезд в страну, канадское правительство не может вмешиваться. Если только оно, конечно, не решится на аннулирование виз.

А так у ФХР есть «план Б». Благо, сейчас в юниорских лигах и лигах развития в Северной Америке играет достаточное количество российских хоккеистов, Игорь Ларионов и Сергей Фёдоров имеют гражданство США, а Илья Воробьёв — немецкий паспорт. Правда, конкурентоспособность подобного состава, где самыми известными будут нападающие из АХЛ Иван Рябкин и Даниил Прохоров, вызовет вопросы.

IIHF стоит перед тяжёлым выбором

Российская сторона сидеть сложа руки в этой ситуации не намерена. Тем более что министр спорта России Михаил Дегтярёв утверждал, что мы располагаем всеми юридическими, дипломатическими и политическими инструментами для того, чтобы лишить страны, мешающие участию россиян в международных соревнованиях, права проведения крупных турниров на многие годы.

Михаил Дегтярёв globallookpress.com

И вот, по информации «Матч ТВ», ФХР потребовала от IIHF либо обеспечить участие сборной России в молодёжном чемпионате мира на территории Канады, либо перенести турнир в другую страну, где российские спортсмены смогут выступить. Поскольку Международная федерация обязана исполнить решение CAS, возможность переноса чемпионата действительно может быть рассмотрена. Но насколько реально принятие подобного решения с учётом того, что оно принимается Советом IIHF, который последовательно придерживается антироссийской позиции, а до начала чемпионата осталось чуть больше месяца? Вопрос — риторический.

На данный момент стоит прислушаться к бывшему президенту IIHF Рене Фазелю, который высказался предельно ясно: «В конце концов, если они [Международная федерация] не найдут решение, им придётся отменить турнир». Этот ход приведёт к крупным репутационным и финансовым потерям. Однако штраф из-за игнорирования судебного вердикта может оказаться многократно больше — бывший арбитр CAS Конни Йорнеклинт предположил, что он может достичь миллиарда долларов.

Джек Берглунд globallookpress.com

Тем более что не так давно IIHF уже отменяла чемпионаты мира — во время пандемии COVID-19 — и довольно легко пережила это. А пока совет по этике рассмотрит запрос ФХР, которая требует разобраться и наказать национальные федерации, заявившие об отказе выходить на матчи против сборной России. В этом случае им грозит техническое поражение со счётом 0:5. Если чемпионат всё же состоится, но никто не захочет играть с россиянами, то случится абсурдная ситуация, когда сборная станет чемпионом мира техническим путём.

Неудивительно, что глава Федерации хоккея Швеции и член Совета IIHF Андерс Ларссон выразил надежду, что Россия сама откажется от участия в молодёжном и во взрослом чемпионатах мира. Но, видимо, он не знает, что русские не сдаются.