По информации СМИ, Никита Кучеров отказался продлевать контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сообщил о намерении покинуть клуб. Почему «молнии» не могут договориться со своим лучшим игроком и где он может продолжить карьеру — в материале LiveSport.Ru.

Ничто не вечно под луной

24 октября случилось историческое событие для «Тампа-Бэй Лайтнинг». Сделав голевую передачу в гостевом матче против «Юты» (4:5 ОТ), Никита Кучеров набрал 1138-е (405+733) очко в составе «молний» в регулярных чемпионатах НХЛ. Тем самым, россиянин обогнал Стивена Стэмкоса, у которого в активе было 1137 (555+582) баллов, и единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории клуба.

Через пять дней перед началом игры, которая стала для «Тампы» первой домашней после этого достижения, состоялась церемония поздравления 33-летнего форварда. Собравшиеся на «Бенчмарк Интернейшнл-арене» устроили продолжительную овацию Кучерову, который, в свою очередь, поприветствовал трибуны. Всё это сопровождалось подготовленным «Лайтнинг» видеороликом с лучшими моментами карьеры Никиты.

Никита Кучеров apnews.com

Со стороны выглядело, что такой идиллии между игроком, клубом и болельщиками ничто помешать не может. Но спустя всего сутки всё изменилось.

По сведениям нескольких авторитетных инсайдеров, Кучеров вместе со своим агентом Дэном Мильштейном встретился с генеральным менеджером «Тампы» Жюльеном Брисбуа и сообщил ему, что не собирается продлевать соглашение, а также выразил желание, чтобы его обменяли. Кроме того, хоккеист не стал скрывать эту информацию от сокомандников и всё рассказал им в самолёте по пути в Нэшвилл на следующий матч.

Сказать, что данная новость привела в шок — ничего не сказать. Кучеров проводит за «Тампу» всю свою заокеанскую карьеру, а в нынешний сезон стал уже 14-м совместным для игрока и клуба. За это время «молнии» дважды завоёвывали Кубок Стэнли, а правый вингер дважды получал «Харт Мемориал Трофи» и трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Казалось, что Кучеров и «Тампа» — это такой же нерушимый союз, как Александр Овечкин и «Вашингтон» или Сидни Кросби и «Питтсбург». Однако реальность оказалась куда более прагматичной.

Не оценили по заслугам

Как всегда, вся история упирается в деньги. Для Кучерова текущий сезон — последний по 8-летнему контракту с кэпхитом 9,5 млн долларов. «Тампа» известна очень прижимистым менеджментом, который зачастую умудрялся переподписывать звёзд за относительно скромные деньги. Вот и сейчас «Лайтнинг» хотели провернуть такой же трюк, предложив россиянину 4-летнее соглашение с годовой зарплатой 15 млн долларов (причём первоначальное оффер вообще составлял всего 13 млн).

Честно говоря, непонятно, на что рассчитывали в «Тампе». Предлагать такие условия одному из лучших хоккеистов лиги, который прямо сейчас находится на пике своей формы (последние четыре сезона за регулярный чемпионат Кучеров набирает 113 очков) и уже имеет право называться живой легендой клуба, просто неприлично. Особенно на фоне того, что за последний год в НХЛ произошёл взрывной рост зарплат. 17 млн — Кириллу Капризову, 18 млн — Лео Карлссону, 18,8 млн — Макклину Селебрини, 20,4 млн — Кейлу Макару.

Кирилл Капризов apnews.com

Отсюда запрос Никиты на 5-6-летнее соглашение с кэпхитом 20 млн долларов понятен. Более того, он точно сможет получить подобный контракт — в лиге точно найдутся желающие. Поэтому сторона игрока логично пошла на следующий шаг — запрос на обмен. Эта история, кстати, стала типичной для нынешнего года — таким же путём пошли три ведущих игрока:

вратарь Коннор Хеллибайк, который добился обмена из «Виннипега» в «Нью-Джерси»;

защитник Александр Никишин, который хотел покинуть «Каролину», но всё-таки остался в Роли на один год;

нападающий Дилан Ларкин, который в ожидании сделки отказывается от выступления за «Детройт».

Кучеров не хочет поступать так же, как и экс-капитан «Ред Уингс», и устраивать забастовку из-за ситуации с запросом на обмен из «Тампы» не собирается. Это показала его выступление в матче с «Нэшвиллом», где ему удалось оформить ассистентский хет-трик. Хотя потенциальная сделка вообще-то может застопориться. По крайней мере, комментарий Брисбуа о том, что «Лайтнинг» «совершенно точно не планируют обменивать Никиту», звучит однозначно.

Никита Кучеров apnews.com

В то же время «молнии» не могут игнорировать объективную реальность: 1 июля Кучеров выйдет на рынок, и «Тампа» останется ни с чем. В этом случае обмен (может не сразу, а ближе к дедлайну, но тем не менее) выглядит наиболее рациональным для клуба решением, чтобы выйти из ситуации с хоть какими-нибудь активами на руках.

Действующий контракт потребует считаться с мнением нападающего: он содержит пункт об ограниченном запрете на обмен, в соответствии с которым хоккеист может определить 10 команд, доступных «Тампе» для переговоров.

Выбирай не хочу

По информации ESPN, Кучеров хотел бы выступать в одной команде с некой другой суперзвездой НХЛ. На основе этого инсайда некоторые болельщики уже представляют Никиту в форме «Вашингтона», где появится возможность поиграть вместе с Овечкиным в его последний сезон. Да и потенциальная судьба преемника Александра Великого в «Кэпиталз» звучит неплохо.

Согласно другим данным, Кучеров может рассмотреть обмен в «Торонто Мейпл Лифс» или «Монреаль Канадиенс». Так-то переезд из Флориды в Канаду — не самый привлекательный вариант с бытовой точки зрения. Но Кучеров первые полтора года в Северной Америке перед тем, как оказаться в системе «Тампы», провёл именно в стране кленового листа, поэтому проблем с адаптацией у россиянина возникнуть не должно.

Прямо сейчас более предпочтительно выглядит переход в «Монреаль». Эта команда — финалист Восточной конференции прошлого сезона, в составе которого под руководством бывшего партнера Кучерова Мартена Сан-Луи играет много молодых талантливых хоккеистов. «Торонто» же прошлый сезон завершил на предпоследнем месте Востока. Но может Никита имел в виду кого-то из следующей троицы — Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Сергей Бобровский?

Инсайдеры также сообщили, что ещё до появления новостей о предстоящем расставании с Кучеровым «Тампа» обсуждала с «Детройтом» возможный обмен Дилана Ларкина. Обмен этих двух форвардов мог бы стать одним из самых громких за многие годы. Тем более, поспособствовать ему может Стив Айзерман, который в 2010-2018 гг. был генеральным менеджером «Лайтнинг». 61-летнего менеджера летом, конечно, понизили до роли старшего советника президента, но его влияние в «Ред Уингз» вряд ли обнулилось.

Стив Айзерман globallookpress.com

По возможности «Тампа» наверняка попытается обменять Кучерова в команду из Западной конференции — усиливать соперников по Востоку им ни к чему. Так что вполне можно допустить вариант с переходом 33-летнего форварда, например, в «Сан-Хосе».

«Акулы», которые уже имеют в своём составе суперзвезду в лице Маклина Селебрини, завершают многолетнюю перестройку. Для них подходит время серьёзно побороться не просто за выход в плей-офф, а за победу в чемпионате. Подписание Кучерова как раз может стать последним недостающим пазлом.

Согласно другой интересной теории, Кучерова подталкивает к обмену Михаил Сергачёв. Российский защитник, который вместе с Никитой в «Тампе» завоевал два Кубка Стэнли, а сейчас взял на себя бремя лидерства в «Юте», якобы склоняет соотечественников к переходу в клуб из Солт-Лейк-Сити. «Мамонты» второй год подряд показывают себя крепкой командой с серьёзными амбициями, а приход Кучерова сделает их реальным контендером.

Однако болельщикам пока остаётся только гадать, когда Никита покинет «Тампу» и состав какой команды он пополнит. Зато новостным службам в ближайшее время будет чем заняться.