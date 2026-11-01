прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.96

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «ТД Гарден» 3 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» в 15 матчах заработал 21 очко, с которым занимает 2-е место на Востоке. От лидирующей «Каролины» «Брюинз» отстают на 3 балла.

Последние матчи: Две домашние победы «Бостона» над «Нэшвиллом» (6:0) и «Сан-Хосе» (6:4) сменились неудачами в гостях у «Каролины» (1:2) и «Сент-Луиса» (1:4).

Вернувшись на свой лед, команда Марко Штурма вновь добилась успеха. В заключительной октябрьской встрече бостонцы одолели «Чикаго» в овертайме (5:4).

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Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: «Бостон» обосновался среди лидеров Востока. Команда Марко Штурма успешно реализует свои моменты, но не всегда действует столь же уверенно у своих ворот.

На дистанции в 11 последних матчей бостонцы одержали восемь побед, но в трех из четырех недавних игр «Брюинз» неизменно пропускали четыре шайбы.

«Вегас»

Турнирное положение: С 19 очками после 15 матчей «Вегас» удерживает 3-ю строчку Западной конференции, на 3 зачетных балла отставая от лидирующего «Эдмонтона».

Последние матчи: В одном из последних матчей октября «Вегас» потерпел поражение от «Тампы-Бэй» (2:6). На выезде же «Голден Найтс» уступили «Сент-Луису» (2:6) и «Коламбусу» (1:2, ОТ).

Вернувшись домой, команда Райана Крейга прибила «Оттаву» (4:1). Однако завершить месяц на положительной ноте коллективу из Невады не удалось ввиду разгромного поражения от «Нью-Джерси» (2:5).

Не сыграют: Алекс Пьетранжело, Паркер Уотерспун.

Состояние команды: Мощное начало сезона позволило «Вегасу» войти в число лидеров Тихоокеанского дивизиона, но в конце октября у команды Райана Крейга наметился спад, особенно заметный по игре в защите.

В пяти последних матчах «Голден Найтс» допустили четыре поражения. При этом три проигранные встречи сопровождались пятью или более пропущенными голами.

Статистика для ставок

«Вегас» победил в трех из четырех последних личных встреч

В пяти последних личных встречах было забито 6 или более голов

«Вегас» забивал 3 и более голов в пяти предыдущих личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.44, ничья — в 4.32, победа «Вегаса» — в 2.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: «Вегас» в последних встречах испытывает заметные трудности с организацией обороны. При этом атакующая группа сохраняет достаточную остроту.

1.96 Индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Бостон — Вегас принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3 за 1.96.

Прогноз: «Бостон» уверенно чувствует себя на домашнем льду, а «Вегас» редко отказывается от встречного хоккея. При таком сочетании интересов соперники могут не уложиться в основное время.

4.32 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.32 на матч Бостон — Вегас позволит вывести на карту выигрыш 3320₽, общая выплата — 4320₽

Ставка: Ничья за 4.32.