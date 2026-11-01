прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 2 ноября, начало — в 19:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» занимает 4-е место в Восточной конференции, набрав 24 очка после 22 сыгранных матчах.

Последние матчи: клуб из Казани одержал победу над «Амуром» (3:1). В составе победителей по шайбе забросили Равиль Якупов, Денис Зернов, Григорий Денисенко.

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

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Состояние команды: в последних матчах «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) и проиграл «Авангарду» (0:4), «Трактору» (1:3), «Торпедо» (1:2 Б).

СКА

Турнирное положение: СКА занимает девятое место в Западной конференции, армейцы в 19 матчах набрали 19 очков.

Последние матчи: Команда из Санкт-Петербурга на домашнем льду проиграла нижегородскому «Торпедо» (3:4).

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: в последних матчах СКА одержал победу над «Сибирью» (6:3), а также проиграл ЦСКА (1:3), «Автомобилисту» (1:3) и «Ладе» (0:1).

На что ставят в матче Ак Барс — СКА Букмекерские коэффициенты на матч Ак Барс — СКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ак Барс» занимает четвёртое место в Восточной конференции

СКА занимает девятое место в Западной конференции

В этом сезоне «Ак Барс» и СКА ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» букмекерами оценивается в 2.35, ничья — в 4.20, а победа СКА — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.58.

Прогноз: В среднем за матч хоккеисты «Ак Барса» и СКА забрасывают друг другу от пяти до восьми шайб. Ожидаем, что обе команды покажут результативный хоккей.

2.30 ТБ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Ак Барс» — СКА позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники снова поразят ворота друг друга и не раз.

1.80 Обе забьют больше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Ак Барс» — СКА принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют больше 1.5 с коэффициентом 1.80.