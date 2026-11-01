прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.92

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене-2000 Локомотив» 2 ноября, начало — в 19:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции, набрав 30 очков после 20 сыгранных матчей.

Последние матчи: ярославский клуб на домашнем льду нанёс поражение «Сочи» (6:2). В составе «Локомотива» по дублю оформили Матвей Котков и Кирилл Емельянов, ещё по одной шайбе в сетку ворот новосибирцев забросили Джованни Фьоре и Алексей Береглазов.

Не сыграют: В составе команды потери отсутствуют.

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Состояние команды: «Локомотив» одержал победу в третьем матче подряд, помимо успешной игры против «Сочи» ярославский коллектив нанёс поражения «Северстали» (1:0) и московскому «Динамо» (2:1 ОТ).

«Лада»

Турнирное положение: «Лада» занимает в Западной конференции 11-е место, набрав 11 очков.

Последние матчи: Тольяттинская команда одержала победу над командой «Авангард» (3:2 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил Никита Сетдиков.

Не сыграют: В составе команды потери отсутствуют.

Состояние команды: прервалась четырёхматчевая проигрышная серия «Лады», ранее тольяттинские хоккеисты проиграли «Адмиралу» (1:3), «Сочи» (3:4), «Шанхайским Драконам» (0:2) и московскому «Динамо» (1:2 Б).

Статистика для ставок

«Локомотив» лидирует в Западной конференции

«Лада» занимает 11-е место в Западной конференции

«Локомотив» обыграл «Ладу» в восьми матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» букмекерами оценивается в 1.30, ничья — в 6.00, а победа «Барыса» — в 8.50.

На тотал больше 5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5 — за 1.75.

Прогноз: «Локомотив» одержал победу над «Ладой» в восьми матчах подряд, не исключаем, что лидер Западной конференции сможет в очередной раз нанести поражение аутсайдеру.

1.92 Фора «Локомотива» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Локомотив» — «Лада» принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Фора «Локомотива» (-2) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.02 ТБ 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Локомотив» — «Лада» принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: ТБ 5 с коэффициентом 2.02.