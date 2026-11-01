В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене-2000 Локомотив» 2 ноября, начало — в 19:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции, набрав 30 очков после 20 сыгранных матчей.
Последние матчи: ярославский клуб на домашнем льду нанёс поражение «Сочи» (6:2). В составе «Локомотива» по дублю оформили Матвей Котков и Кирилл Емельянов, ещё по одной шайбе в сетку ворот новосибирцев забросили Джованни Фьоре и Алексей Береглазов.
Не сыграют: В составе команды потери отсутствуют.
Состояние команды: «Локомотив» одержал победу в третьем матче подряд, помимо успешной игры против «Сочи» ярославский коллектив нанёс поражения «Северстали» (1:0) и московскому «Динамо» (2:1 ОТ).
«Лада»
Турнирное положение: «Лада» занимает в Западной конференции 11-е место, набрав 11 очков.
Последние матчи: Тольяттинская команда одержала победу над командой «Авангард» (3:2 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил Никита Сетдиков.
Не сыграют: В составе команды потери отсутствуют.
Состояние команды: прервалась четырёхматчевая проигрышная серия «Лады», ранее тольяттинские хоккеисты проиграли «Адмиралу» (1:3), «Сочи» (3:4), «Шанхайским Драконам» (0:2) и московскому «Динамо» (1:2 Б).
Статистика для ставок
- «Локомотив» лидирует в Западной конференции
- «Лада» занимает 11-е место в Западной конференции
- «Локомотив» обыграл «Ладу» в восьми матчах подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» букмекерами оценивается в 1.30, ничья — в 6.00, а победа «Барыса» — в 8.50.
На тотал больше 5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5 — за 1.75.
Прогноз: «Локомотив» одержал победу над «Ладой» в восьми матчах подряд, не исключаем, что лидер Западной конференции сможет в очередной раз нанести поражение аутсайдеру.
Ставка: Фора «Локомотива» (-2) с коэффициентом 1.92.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 5 с коэффициентом 2.02.