прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.75

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 23:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.75.

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«Вашингтон»

Турнирное положение: «Вашингтон» после 12 матчей удерживает 6-е место в Восточной конференции с 16 очками. Столько же баллов набрали четыре ближайших преследователя столичного клуба.

Последние матчи: Домашние победы над «Монреалем» (5:4) и «Нью-Джерси» (4:2) сменились для «Вашингтона» поражением от «Лос-Анджелеса» (2:5). Следом столичный клуб одолел «Баффало» в овертайме (4:3).

В двух последних встречах команда Спенсера Карбери также добилась очередных успехов. Сначала столичные хоккеисты разобрались дома с «Филадельфией» (5:2), а затем переиграли на выезде «Нэшвилл» (4:3).

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Не сыграют: Венсан Деарне, Расмус Сандин.

Состояние команды: «Вашингтон» переживает непростой период смены поколений. Прежняя зависимость «Кэпс» от ветеранов постепенно ослабевает, но обновленной команде только предстоит доказать свою состоятельность.

В шести последних матчах коллектив Спенсера Карбери зафиксировал пять побед. На этом же отрезке «Вашингтон» четырежды забрасывал в ворота соперников четыре шайбы и более.

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» возглавляет таблицу Западной конференции с 21 очком после 15 матчей. На 1 зачетный балл «Уайлд» опережают идущий следом «Эдмонтон».

Последние матчи: Предыдущая выездная серия «Миннесоты» началась с двух поражений — от «Эдмонтона» (3:4, ОТ) и «Калгари» (1:2). Зато в Сиэтле гости разгромили «Кракен» (5:1).

Следом команда Джона Хайнса выиграла на площадках «Ванкувера» (4:2) и «Юты» (3:1). Вернувшись домой, «Уайлд» уступили «Айлендерс» в овертайме (3:4).

Не сыграют: Брок Фабер, Маркус Фолиньо, Ник Фолиньо, Филип Густавссон, Джаред Сперджен.

Состояние команды: Кадровые проблемы — а их на текущий момент достаточно много — не сбили «Миннесоту» с намеченного курса. Команда проводит сильный отрезок, подтверждая высокий класс.

В четырех последних матчах «Уайлд» заработали 7 очков из 8 возможных. Три недавних победных результата команда Хайнса подкрепила надежной игрой в обороне, ни разу не пропустив больше двух голов.

Статистика для ставок

«Миннесота» победила в четырех из пяти последних личных встреч

«Миннесота» не проигрывает в гостях на протяжении трех матчей кряду

В четырех из пяти последних личных встреч на льду «Вашингтона» было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.36, победа «Миннесоты» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: Обе команды регулярно вовлекаются в открытый хоккей, а «Вашингтон» в домашних стенах будет более охотно взвинчивать темп. «Миннесота» со своей стороны также не склонна отсиживаться в защите.

1.75 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч Вашингтон — Миннесота принесёт чистый выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.75.

Прогноз: «Вашингтон» в последних матчах наладил игру впереди, тогда как «Миннесота» сейчас убедительнее выглядит в плане игровой стабильности. При таком соотношении сил ничейный исход в рамках основного времени видится вероятным.

4.36 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.36 на матч Вашингтон — Миннесота принесёт чистый выигрыш 3360₽, общая выплата — 4360₽

Ставка: Ничья за 4.36.