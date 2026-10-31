прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «VOLGA Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» в 20 матчах заработало 27 очков, с которыми занимает 4-е место на Западе, на 1 зачетный балл отставая от «Спартака».

Последние матчи: После крупного поражения от «Северстали» (1:4) «Торпедо» выиграло в Казани у «Ак Барса» по буллитам (2:1), а дома уступило минскому «Динамо» в овертайме (1:2).

В дальнейшем команда Алексея Исакова взяла верх на выезде над СКА (4:3), но продолжить серию не сумела. В Екатеринбурге нижегородцы проиграли «Автомобилисту» по буллитам (2:3).

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Не сыграют: Михаил Воробьев.

Состояние команды: В турнирном ключе «Торпедо» закрепилось среди лидеров Запада. Игровая же составляющая команды Алексея Исакова периодически вызывает вопросы.

На дистанции торпедовцы лучше выглядят в гостях, чем на новой домашней площадке, где перед встречей со «Спартаком» было допущено четыре поражения в пяти матчах.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» закрепился в тройке лидеров Западной конференции с 28 очками после 21 матча. Отставание красно-белых от «Локомотива» и ЦСКА составляет 2 балла.

Последние матчи: Предыдущую домашнюю серию «Спартак» начал с побед над ЦСКА (2:0) и «Северсталью» (3:1), после чего уступил «Шанхайским Драконам» по буллитам (3:4).

В Череповце команда Алексея Жамнова дважды встретилась с «Северсталью». Первая игра завершилась поражением москвичей по буллитам (2:3), а во второй красно-белые разгромили хозяев (5:1).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: После неубедительного начала сезона «Спартак», как кажется, вовремя взялся выправлять ситуацию. Красно-белые наладили игру в защите и вернулись в группу лидеров Запада.

В девяти последних матчах «Спартак» набрал 16 очков из 18 возможных. В пяти играх из шести в рамках недавней серии побед команда Жамнова не пропускала больше одного гола.

На что ставят в матче Торпедо — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Торпедо — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Торпедо» победило в пяти из шести последних личных встреч

В двух последних личных встречах «Торпедо» выиграло со счетом 1:0

«Торпедо» забивало 3 и более голов в трех последних домашних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.51, ничья — в 4.30, победа «Спартака» — в 2.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.59.

Прогноз: «Спартак» сейчас увереннее действует без шайбы и заметно надежнее нижегородцев в обороне. Москвичи могут воспользоваться ошибками хозяев и заработать очередные «+2».

1.90 «Спартак» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Торпедо — Спартак принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Спартак» победит в матче за 1.90.

Прогноз: «Спартак» на текущем отрезке улучшил организацию обороны, тогда как «Торпедо» не всегда удается поддерживать высокий темп позиционных атак. Нижегородцам будет непросто продавить защиту москвичей.

1.77 Индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Торпедо — Спартак принесёт чистый выигрыш 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2.5 за 1.77.