В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «VOLGA Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» в 20 матчах заработало 27 очков, с которыми занимает 4-е место на Западе, на 1 зачетный балл отставая от «Спартака».
Последние матчи: После крупного поражения от «Северстали» (1:4) «Торпедо» выиграло в Казани у «Ак Барса» по буллитам (2:1), а дома уступило минскому «Динамо» в овертайме (1:2).
В дальнейшем команда Алексея Исакова взяла верх на выезде над СКА (4:3), но продолжить серию не сумела. В Екатеринбурге нижегородцы проиграли «Автомобилисту» по буллитам (2:3).
Не сыграют: Михаил Воробьев.
Состояние команды: В турнирном ключе «Торпедо» закрепилось среди лидеров Запада. Игровая же составляющая команды Алексея Исакова периодически вызывает вопросы.
На дистанции торпедовцы лучше выглядят в гостях, чем на новой домашней площадке, где перед встречей со «Спартаком» было допущено четыре поражения в пяти матчах.
«Спартак»
Турнирное положение: «Спартак» закрепился в тройке лидеров Западной конференции с 28 очками после 21 матча. Отставание красно-белых от «Локомотива» и ЦСКА составляет 2 балла.
Последние матчи: Предыдущую домашнюю серию «Спартак» начал с побед над ЦСКА (2:0) и «Северсталью» (3:1), после чего уступил «Шанхайским Драконам» по буллитам (3:4).
В Череповце команда Алексея Жамнова дважды встретилась с «Северсталью». Первая игра завершилась поражением москвичей по буллитам (2:3), а во второй красно-белые разгромили хозяев (5:1).
Не сыграют: Потери отсутствуют.
Состояние команды: После неубедительного начала сезона «Спартак», как кажется, вовремя взялся выправлять ситуацию. Красно-белые наладили игру в защите и вернулись в группу лидеров Запада.
В девяти последних матчах «Спартак» набрал 16 очков из 18 возможных. В пяти играх из шести в рамках недавней серии побед команда Жамнова не пропускала больше одного гола.
Статистика для ставок
- «Торпедо» победило в пяти из шести последних личных встреч
- В двух последних личных встречах «Торпедо» выиграло со счетом 1:0
- «Торпедо» забивало 3 и более голов в трех последних домашних встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.51, ничья — в 4.30, победа «Спартака» — в 2.51.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.59.
Прогноз: «Спартак» сейчас увереннее действует без шайбы и заметно надежнее нижегородцев в обороне. Москвичи могут воспользоваться ошибками хозяев и заработать очередные «+2».
Ставка: «Спартак» победит в матче за 1.90.
Прогноз: «Спартак» на текущем отрезке улучшил организацию обороны, тогда как «Торпедо» не всегда удается поддерживать высокий темп позиционных атак. Нижегородцам будет непросто продавить защиту москвичей.
Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2.5 за 1.77.