прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.98

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Белл-центре» 1 ноября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

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«Монреаль»

Турнирное положение: «Монреаль» в 13 матчах заработал 18 очков, с которыми занимает 3-е место на Востоке. От лидирующей «Каролины» канадцев отделяют 6 зачетных баллов.

Последние матчи: Домашнее поражение от «Сан-Хосе» (3:4, ОТ) стало для «Монреаля» последней осечкой в октябре. Затем канадцы выиграли на площадках «Чикаго» (4:1) и «Виннипега» (2:1).

Победную серию команда Мартена Сен-Луи продолжила в Сент-Луисе, где оставила «Блюз» без заброшенных шайб (2:0). Следом «Канадиенс» разгромили «Даллас» (5:2).

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Не сыграют: Иван Демидов, Самуэль Монтембо, Ник Сузуки, Майкл Мэтсон.

Состояние команды: После успешного прошлого сезона «Монреаль» надеется провести не менее уверенную кампанию. На фоне кадровых потерь «Канадиенс» смогли наладить игру и закрепиться среди лидеров Востока.

В шести недавних встречах команда Сан-Луи набрала 11 очков из 12 возможных. В трех из четырех последних матчей «Монреаль» не пропускал больше одной шайбы.

«Питтсбург»

Турнирное положение: На счету «Питтсбурга» — 12 очков после 13 матчей. В Восточной конференции «Пингвинз» занимают 14-ю строчку, на 4 пункта отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Недавняя выездная серия «Питтсбурга» обернулась четырьмя поражениями подряд — от «Чикаго» (3:5), «Колорадо» (2:5), «Вегаса» (2:6) и «Юты» (4:5).

Вернувшись домой, команда Дэна Мьюза разгромила «Флориду» (4:0), а затем в овертайме одолела «Нэшвилл» (3:2). Последняя встреча с «Ютой» завершилась поражением в дополнительное время (3:4).

Не сыграют: Райан Грейвс, Брайан Раст, Элмер Седерблум, Джастин Брэзо, Тревор Ван Римсдайк, Самюэль Жирар.

Состояние команды: После возвращения в плей-офф в прошлом сезоне «Питтсбург» рассчитывал развить успех, но обилие травм и уязвимая оборона сделали «Пингвинз» менее конкурентоспособными на дистанции.

До выезда во Флориду 23 октября команда Дэна Мьюза потерпела четыре поражения кряду, а на дистанции в семь матчей одержала только две победы. В пяти из семи недавних встреч «Питтсбург» пропускал три и более голов.

Статистика для ставок

«Питтсбург» победил «Монреаль» в двух последних матчах

В трех из пяти предыдущих личных встреч была установлена ничья в основное время

В трех из четырех последних личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 1.98, ничья — в 4.40, победа «Питтсбурга» — в 3.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: Кадровые потери «Питтсбурга» ограничивают вариативность его игры, тогда как «Монреаль» сейчас дисциплинированнее действует на всех участках льда, включая оборонительные фазы. Поддержка же домашних трибун дополнительно укрепляет позиции канадцев.

1.98 «Монреаль» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Монреаль — Питтсбург принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: «Монреаль» победит за 1.98.

Прогноз: «Питтсбург» испытывает проблемы с надежностью обороны, особенно под давлением взрывных соперников. «Монреаль» дома любит темповой хоккей, поэтому обмен результативными атаками в данной встрече выглядит закономерным.

1.89 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Монреаль — Питтсбург принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.89.