В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Белл-центре» 1 ноября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
«Монреаль»
Турнирное положение: «Монреаль» в 13 матчах заработал 18 очков, с которыми занимает 3-е место на Востоке. От лидирующей «Каролины» канадцев отделяют 6 зачетных баллов.
Последние матчи: Домашнее поражение от «Сан-Хосе» (3:4, ОТ) стало для «Монреаля» последней осечкой в октябре. Затем канадцы выиграли на площадках «Чикаго» (4:1) и «Виннипега» (2:1).
Победную серию команда Мартена Сен-Луи продолжила в Сент-Луисе, где оставила «Блюз» без заброшенных шайб (2:0). Следом «Канадиенс» разгромили «Даллас» (5:2).
Не сыграют: Иван Демидов, Самуэль Монтембо, Ник Сузуки, Майкл Мэтсон.
Состояние команды: После успешного прошлого сезона «Монреаль» надеется провести не менее уверенную кампанию. На фоне кадровых потерь «Канадиенс» смогли наладить игру и закрепиться среди лидеров Востока.
В шести недавних встречах команда Сан-Луи набрала 11 очков из 12 возможных. В трех из четырех последних матчей «Монреаль» не пропускал больше одной шайбы.
«Питтсбург»
Турнирное положение: На счету «Питтсбурга» — 12 очков после 13 матчей. В Восточной конференции «Пингвинз» занимают 14-ю строчку, на 4 пункта отставая от зоны плей-офф.
Последние матчи: Недавняя выездная серия «Питтсбурга» обернулась четырьмя поражениями подряд — от «Чикаго» (3:5), «Колорадо» (2:5), «Вегаса» (2:6) и «Юты» (4:5).
Вернувшись домой, команда Дэна Мьюза разгромила «Флориду» (4:0), а затем в овертайме одолела «Нэшвилл» (3:2). Последняя встреча с «Ютой» завершилась поражением в дополнительное время (3:4).
Не сыграют: Райан Грейвс, Брайан Раст, Элмер Седерблум, Джастин Брэзо, Тревор Ван Римсдайк, Самюэль Жирар.
Состояние команды: После возвращения в плей-офф в прошлом сезоне «Питтсбург» рассчитывал развить успех, но обилие травм и уязвимая оборона сделали «Пингвинз» менее конкурентоспособными на дистанции.
До выезда во Флориду 23 октября команда Дэна Мьюза потерпела четыре поражения кряду, а на дистанции в семь матчей одержала только две победы. В пяти из семи недавних встреч «Питтсбург» пропускал три и более голов.
Статистика для ставок
- «Питтсбург» победил «Монреаль» в двух последних матчах
- В трех из пяти предыдущих личных встреч была установлена ничья в основное время
- В трех из четырех последних личных встреч было забито 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 1.98, ничья — в 4.40, победа «Питтсбурга» — в 3.35.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.
Прогноз: Кадровые потери «Питтсбурга» ограничивают вариативность его игры, тогда как «Монреаль» сейчас дисциплинированнее действует на всех участках льда, включая оборонительные фазы. Поддержка же домашних трибун дополнительно укрепляет позиции канадцев.
Ставка: «Монреаль» победит за 1.98.
Прогноз: «Питтсбург» испытывает проблемы с надежностью обороны, особенно под давлением взрывных соперников. «Монреаль» дома любит темповой хоккей, поэтому обмен результативными атаками в данной встрече выглядит закономерным.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.89.