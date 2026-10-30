От новичка «Реала», затмевающего Винисиуса, до талантливых представительниц Северной Америки — в Red Bull нашли эффективные решения, способные дать усиление почти любому атакующему составу в UT.

Ян Диоманде (ПВ, «Реал» — рейтинг: 84)

В августе 2026 года Ян Диоманде перебрался из «Лейпцига» в мадридский «Реал». В сезоне Бундеслиги 2025/26 вингер отметился 12 голами и восемью результативными передачами в 33 матчах, заслужив звание лучшего новичка чемпионата.

Его базовая карточка в FC 27 вполне отражает столь впечатляющие выступления: скорость на отметке в 93 и дриблинг 87 дополняются игровым стилем+ «Скороход», а также обычными стилями «Резвость» и «Техничность». Вдобавок футболист располагает четырьмя звездами финтов и таким же показателем слабой ноги.

Ян Диоманде в FC 27 EA

При рейтинге ударов в 77 Диоманде пока уступает лучшим карточкам в эффективности завершения атак, однако остается весьма привлекательным вариантом для стремительных рывков по правому флангу в расстановке 4-2-1-3.

Эмилиано Мартинес (ВРТ, «Челси» — рейтинг: 85)

В августе 2026 года Эмилиано Мартинес перешел из «Астон Виллы» в «Челси». В FC 27 аргентинский голкипер получил общий рейтинг 85, а его сильнейшими характеристиками стали реакция и выбор позиции — обе на отметке в 85.

Важнейшую роль в игре Мартинеса играет игровой стиль+ «Широкий охват», позволяющий совершать эффектные сейвы дальними прыжками и нейтрализовать удары с дистанции. Вдобавок благодаря показателям игры ногами при выносе мяча и длинных передач на уровне 82 аргентинец способен быстро начинать контратаки своей команды.

Абдукодир Хусанов (ЦЗ, «Манчестер Сити» — рейтинг: 82)

Абдукодир обладает самым низким общим рейтингом в представленном списке, однако остается быстрым и доступным по цене вариантом укрепления центра обороны. Благодаря скорости на уровне 88 узбекский защитник способен догнать практически любого нападающего, тогда как солидные показатели защиты (83) и физической подготовки (80) позволяют уверенно действовать в единоборствах один на один.

Абдукодир Хусанов в FC 27 EA

Главная слабость Хусанова заключается в развитии атак: рейтинг передач — 64 — и всего две звезды финтов вынуждают ограничиваться простыми передачами в адрес центральных полузащитников.

Она Батлье (ПЗ, «Арсенал» — рейтинг: 87)

Летом 2026 года Она Батлье сменила барселонскую прописку на «Арсенал» на правах свободного агента. На позиции правого защитника испанка воплощает практически все качества, которые FC 27 требует от современных фланговых игроков обороны.

Она Батлье в FC 27 EA

Скорость на отметке в 88 и рейтинг защиты 82 позволяют уверенно противостоять быстрым вингерам, тогда как дриблинг 82 и передачи 80 делают Батлье весьма полезной при развитии атак. Располагаясь позади Диоманде, испанка страхует его во время рывков вперед и при этом сама активно подключается к наступательным действиям.

Роуз Лавелль (ЦАП, «Готэм» — рейтинг: 87)

Роуз Лавелль занимает позицию атакующего полузащитника под нападающими в расстановке 4-2-1-3. Американка располагает дриблингом на уровне 87, передачами 84 и скоростью 85, а также четырьмя звездами финтов и таким же показателем слабой ноги.

В карточке Лавелль в качестве рабочей указана левая нога, что позволяет находить нестандартные направления для передач, зачастую недоступные правоногим футболистам на этой позиции. Выступление в Национальной женской футбольной лиге способствует высокой сыгранности с Чавингой и Дебиньей, в результате чего трое из четырех игроков атакующей линии представляют один чемпионат.

Темва Чавинга (ЛФА, «Канзас-Сити Каррент» — рейтинг: 89)

Темва Чавинга обладает самым высоким общим рейтингом среди всех футболистов в представленном списке. Скорость на отметке в 91, удары 83, дриблинг 86 и физическая подготовка 84 делают представительницу Малави одним из наиболее универсальных фланговых игроков атаки в FC 27.

Благодаря впечатляющим выступлениям за «Канзас-Сити» Чавинга уже удостоилась карточки команды недели (TOTW) с рейтингом 90. Вдобавок она представляет один клуб с Дебиньей, что заметно упрощает достижение высокой сыгранности для обеих футболисток.

Дебинья (ЦАП, «Канзас-Сити Каррент» — рейтинг: 87)

Общий рейтинг Дебиньи равен 87, что на два пункта ниже показателя ее одноклубницы Чавинги. Пять звезд финтов и столько же у слабой ноги делают бразильянку самой непредсказуемой футболисткой в представленной расстановке.

Вдобавок Дебинья располагает дриблингом на отметке в 89, передачами 85 и скоростью 85, а также игровым стилем+ «Трюкачество» и обычными стилями «Акробатика», «Новаторство» и «Изобретательность».

Дебинья в FC 27 EA

При росте всего 155 см и рейтинге физической подготовки 57 бразильянка предпочитает избегать верховых единоборств, поскольку ее главная сила заключается в умении действовать на ограниченном пространстве. Успешная игровая неделя в составе «Канзас-Сити» уже принесла Дебинье карточку команды недели с рейтингом 88.