Чтобы не потеряться в потоке свежих новостей о GTA 6, в Polygon собрали воедино все, что стало известно в преддверии ноябрьского выхода игры.

Накануне Rockstar презентовала целую россыпь ключевых подробностей о Grand Theft Auto 6. Спустя месяцы ожидания стало известно, сколько будет стоить игра, что представляет из себя Ultimate Edition и какие предусмотрены бонусы за предварительный заказ.

Более того, Rockstar опубликовала свыше 60 новых скриншотов, еще раз убедив в том, что игровая индустрия близится к самому значимому и ожидаемому релизу последних лет.

Цена GTA 6: сколько будет стоить игра?

GTA 6 Rockstar Games

Начать стоит с вопроса, который волновал абсолютно всех: сколько же придется заплатить за Grand Theft Auto 6? После нескольких месяцев бесконечных слухов, спекуляций и громких заголовков Rockstar наконец поставила точку в обсуждениях стоимости. Стандартное издание GTA 6 обойдется в $79,99.

Таким образом, игра составит компанию Mario Kart World в списке крупных релизов с ценником в 80 долларов. Разговоры о том, что стоимость AAA-проектов рано или поздно превысит привычные $70, ведутся уже давно, однако до сих пор подобный сценарий не перерастал в глобальный тренд.

Даже в случае с Mario Kart World есть важная оговорка: игру неоднократно продавали в комплекте с Nintendo Switch 2, поэтому для миллионов игроков ее фактическая стоимость находилась в пределах 50 долларов.

Microsoft со своей стороны попыталась приучить аудиторию к отметке в $80, выпустив The Outer Worlds 2, однако вскоре отказалась от этой идеи после волны недовольства со стороны поклонников.

На фоне того, что дорожает буквально все — и повседневная жизнь, и сами видеоигры — GTA 6 может оказаться тем редким проектом, которому безболезненно сойдет с рук цена в $79,99.

В этих условиях любопытно будет посмотреть, как на этот шаг отреагирует остальная индустрия. Не исключено, что Sony, Microsoft, Nintendo, EA, Ubisoft и другие крупные издатели начнут экспериментировать с ценами своих главных тайтлов.

Ultimate Edition и бонусы за предзаказ

GTA 6 Rockstar Games

Стоимость GTA 6: Ultimate Edition составит $99,99 — именно такую цену многие аналитики и игроки еще недавно прочили стандартному изданию.

По словам топ-руководителей Rockstar, в состав расширенной версии войдет «эксклюзивная коллекция премиальных автомобилей, оружия, одежды и дополнительных активностей, разбросанных по всему игровому миру».

При этом весь бонусный контент не откроется сразу — получать его предстоит постепенно по мере прохождения.

Все, кто оформит предзаказ GTA 6 или приобретет игру до 20 ноября, получат набор Vintage Vice City. В него вошла подборка косметических предметов для Лусии и Джейсона, выполненных в яркой ретро-стилистике.

Игрокам также достанутся автомобиль ’55 Vapie Stainier, несколько вариантов одежды и причесок, а также особая роспись для оружия в тропическом стиле. Вдобавок Rockstar подарит месяц подписки GTA Plus, которая предоставляет различные бонусы в Grand Theft Auto Online.

Официально предзаказы открылись 25 июня. Поскольку набор Vintage Vice City останется доступен вплоть до релиза GTA 6 19 ноября, особых преимуществ у ранней покупки практически нет.

Исключением станет разве что возможность заранее загрузить игру — с 12 ноября — и бесплатный месяц GTA Plus. В остальном же у игроков будет достаточно времени, чтобы дождаться первых обзоров, оценить техническое состояние проекта и только потом принять решение о покупке, не потеряв при этом бонусный набор Vintage Vice City.

У GTA 6 будет физическое издание… но с важной оговоркой

GTA 6 Rockstar Games

Тем, кто до сих пор остается приверженцем физических копий игр, эта новость вряд ли придется по душе. GTA 6 не выйдет на дисках — вместо этого покупатели физического издания получат коробку с кодом для загрузки игры.

Впрочем, есть и небольшой плюс: такая версия появится на прилавках магазинов на неделю раньше релиза, благодаря чему владельцы коробочного издания смогут загрузить игру уже 12 ноября.

Почему Rockstar решила отказаться от выпуска GTA 6 на дисках, пока остается загадкой. Не исключено, что всему виной внушительный размер игры. Диски для PlayStation 5 вмещают до 100 ГБ данных, тогда как носители для Xbox Series X — примерно вдвое меньше.

По мере того как современные игры становятся все масштабнее, даже 100 ГБ перестают быть тем объемом, который ранее считался достаточным. Например, Final Fantasy VII Rebirth и Baldur’s Gate 3 выпускались сразу на нескольких дисках.

Теоретически GTA 6 может занимать свыше 200 ГБ, а значит, для версии на PlayStation 5 потребовалось бы уже три носителя. В таком случае Rockstar вполне могла решить, что полностью цифровой формат станет более практичным решением.

Точный размер GTA 6 станет известен ближе к релизу, когда игроки получат возможность предварительно загрузить проект.

GTA 6 позиционируется как одиночная игра

GTA 6 Rockstar Games

Согласно официальному описанию GTA 6 на страницах PlayStation и Xbox, на старте игра предложит исключительно одиночный опыт. После информации о бонусах за предзаказ в описании прямо говорится: «Grand Theft Auto 6 — это одиночный игровой проект».

На этом фоне возникает закономерный вопрос: что ждет Grand Theft Auto Online? Онлайн-режим создавался параллельно с Grand Theft Auto 5, вышел в октябре 2013 года вскоре после релиза основной игры и с тех пор продолжает активно развиваться. В 2021 году Rockstar и вовсе выпустила его в качестве самостоятельного проекта.

Появится ли вместе с GTA 6 совершенно новая версия GTA Online, пока неизвестно. Не исключено, что существующая Grand Theft Auto Online продолжит развиваться и со временем получит обновления с контентом по мотивам GTA 6.

Впрочем, Rockstar вполне может пойти и другим путем, представив абсолютно новую онлайн-платформу, действие которой развернется уже в мире GTA 6.

Пока же остается лишь ждать официальных подробностей.

Rockstar показала 63 новых скриншота GTA 6

GTA 6 Rockstar Games

В одном можно не сомневаться: GTA 6 выглядит просто потрясающе. Нового трейлера нам пока так и не показали (ну где же ты, третий трейлер?), зато Rockstar компенсировала ожидание внушительной подборкой свежих скриншотов.

На новых изображениях, доступных на официальной странице издателя, можно увидеть различные варианты одежды и причесок для Лусии и Джейсона, а также широчайшую подборку автомобилей и мотоциклов.

Поскольку действие игры разворачивается в вымышленной версии Флориды, нашлось место и более спокойным моментам — например, кадрам, где главные герои отдыхают на катере. Все опубликованные изображения можно посмотреть отдельно.

Выйдет ли ПК-версия в этом году?

GTA 6 Rockstar Games

Рассчитывать на это пока не стоит. Rockstar традиционно выпускает новые части GTA на консолях, а уже спустя некоторое время переносит их на ПК.

Достаточно вспомнить, что Grand Theft Auto 5 добралась до компьютеров лишь через полтора года после первоначального релиза. На данный момент GTA 6 официально подтверждена только для PlayStation 5 и Xbox Series X.

Уже точно без риска очередных переносов?

GTA 6 Rockstar Games

Похоже, что да. Конечно, игровая индустрия куда чаще сталкивается с неожиданными смещениями сроков, чем, например, киноиндустрия. Однако сейчас все указывает на то, что Rockstar действительно выпустит GTA 6 19 ноября 2026 года .

Несмотря на поток свежих анонсов, опубликованных в среду, а также старт предзаказов 25 июня, никаких намеков на очередной перенос не появилось.

При этом ранее релиз GTA 6 уже дважды откладывали. Изначально игру планировали выпустить осенью 2025 года, затем премьеру перенесли на 26 мая 2026-го, а в ноябре прошлого года дата вновь сместилась — на 19 ноября. С тех пор именно этот день остается главным ориентиром для всей игровой индустрии.

Если не случится ничего непредвиденного, то уже менее чем через пять месяцев игроки смогут устроить настоящий хаос и отправиться на преступные гастроли по местному аналогу Майами.