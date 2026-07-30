Первая демонстрация NHL 27, состоявшаяся неделями ранее, позволила понять, на что делает ставку команда Electronic Arts.

Две недели назад Electronic Arts официально представила NHL 27, подтвердив релиз, запланированный 11 сентября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Главной особенностью новой части станет онлайн-франшиза — новый режим, в котором до 32 пользователей смогут управлять своими командами и соревноваться друг с другом в рамках единой сетевой лиги. Помимо этого, NHL 27 предложит новую комментаторскую бригаду, а также обновленную телевизионную подачу матчей на всех 32 аренах лиги.

Лицом стандартного и расширенного изданий сделали форварда «Сан-Хосе» Маклина Селебрини. В свои 20 лет он стал самым молодым спортсменом в истории серии, удостоившимся места на обложке.

Онлайн-франшиза наконец появится в NHL 27

Главным нововведением NHL 27 стала долгожданная онлайн-франшиза (англ. Connected Franchise). Этот режим позволит игрокам создать общую сетевую лигу, в которой смогут одновременно участвовать до 32 команд под управлением реальных пользователей.

EA обещает гибкую систему проведения матчей, полноценное управление составами и набор инструментов для комиссара лиги, который сможет контролировать ход сезона и настраивать соревнование по мере развития игрового сообщества.

Появления этого режима поклонники ждали долгие годы. В последний раз нечто подобное серия предлагала еще во времена GM Connected, который появился в NHL 13 и NHL 14. Однако с переходом франшизы на PlayStation 4 и Xbox One в 2014 году — вместе с выходом NHL 15 — EA отказалась от этой функции.

NHL 27

С тех пор фанаты ежегодно заваливали официальные форумы и страницы студии в социальных сетях просьбами вернуть любимый режим.

Еще в прошлом году представители сообщества EA публично признавали высокий интерес игроков к онлайн-франшизе, хотя и не называли никаких сроков ее возвращения. В рамках NHL 27 это обещание будет выполнено: игрокам презентовали именно тот формат с участием 32 команд, которого они так настойчиво добивались.

Пока что у режима есть лишь один потенциальный недостаток: судя по имеющейся информации, все 32 команды в лиге должны находиться под управлением реальных игроков. Впрочем, до релиза еще достаточно времени, и у EA остается возможность прислушаться к отзывам сообщества и пересмотреть это ограничение.

Обновленная телевизионная подача

В NHL 27 появится полностью переработанная телевизионная подача матчей. Разработчики обновили графическое оформление, сделали трансляции более лаконичными, переработали работу камер, улучшили предматчевые заставки, усилили повествовательную составляющую и доработали систему повторов, чтобы происходящее на льду еще сильнее напоминало настоящую телевизионную трансляцию.

Еще одним важным изменением станет новая комментаторская бригада. К голосу ESPN Джону Баккигроссу присоединится бывший голкипер НХЛ Даррен Пэнг. По словам EA, их работа сделает эфиры более естественными: диалоги станут живее, аналитика — глубже, а сами комментарии будут точнее отражать события, происходящие на льду.

Каждую арену обещают сделать уникальной

Помимо новой комментаторской бригады, в NHL 27 разработчики серьезно переработали атмосферу на каждой арене. В EA заявили, что воссоздали все 32 стадиона НХЛ в соответствии с их реальными прототипами, уделив внимание фирменным предматчевым шоу каждой команды и оригинальным песням, которые звучат после голов хозяев площадки.

Дополняет все это новая динамическая система поведения болельщиков, благодаря которой каждая арена будет ощущаться по-своему.

Упомянутая обновленная телевизионная подача, как считают в EA, играет важную роль и в привлечении новых фанатов. Впрочем, оценить изменения смогут не только новички.

NHL 27 EA

Маклин Селебрини признался, что виртуальная версия домашней арены «Сан-Хосе Шаркс» произвела на него огромное впечатление. Отдельно нападающий отметил возможность выезжать на лед через знаменитую акулью пасть и слышать гимн команды после каждой заброшенной шайбы.

Старший директор по игровому дизайну Майк Инглхарт выразился еще проще: по его словам, разработчики хотели, чтобы игроки «почувствовали перемены сразу, как только выйдут на лед».

В NHL 27 планируется дальнейшее развитие системы ICE-Q 2.0 и интеграция NHL EDGE, впервые представленные в NHL 26. Как и прежде, игровой процесс будет опираться на реальные данные отслеживания голы и хоккеистов, собранные во время матчей НХЛ.

Кроме того, в анонсе упоминаются «уникальные игровые схемы команд», однако пока EA не раскрыла никаких подробностей об этой особенности.

В Hockey Ultimate Team появятся тренеры НХЛ

Режим Hockey Ultimate Team также получит важное нововведение — в разделе впервые появятся настоящие тренеры НХЛ.

Теперь они станут полноценной частью построения команды, привнося в HUT собственные тренерские философии и реальные сочетания звеньев. Эта система будет работать в связке с новыми аутентичными игровыми схемами команд лиги, которые дебютируют в NHL 27.

Релиз запланирован в двух изданиях

Как и в прошлом году, NHL 27 выйдет в двух изданиях: Standard Edition и Deluxe Edition. Стоимость Standard Edition составит $69,99 (~5590 рублей), тогда как за Deluxe Edition придется выложить $99,99 (-7990 рублей).

NHL 27 EA

В состав Deluxe Edition войдут семь дней раннего доступа, который стартует 4 сентября, 4600 NHL Points, эксклюзивный комплект экипировки Маклина Селебрини для World of Chel, а также несколько наборов для Hockey Ultimate Team.

За предзаказ Standard Edition игроки получат 500 NHL Points, набор игрока НХЛ для Hockey Ultimate Team и удвоенный бонус к опыту в World of Chel.

Подписчики EA Play также смогут начать играть с 4 сентября благодаря 10-часовой пробной версии с ранним доступом. Кроме того, им начислят 3000 Chel Coins, жетоны множителя опыта для сезонного пропуска World of Chel, а также предоставят скидку 10% на цифровые покупки EA, включая предзаказы и NHL Points.