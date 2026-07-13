В Kakuchopurei выяснили, что из себя представляет попытка Ubisoft освежить одну из самых атмосферных частей многолетней серии.

Франшиза Assassin’s Creed от Ubisoft всегда оставляла двойственное впечатление. В ранние годы серия покоряла атмосферой, миром и игровыми механиками, однако со временем интерес к ней начал постепенно угасать. Во многом потому что почти все игры, вышедшие после Black Flag — до сих пор любимой части серии, — по сути, повторяли одну и ту же формулу, лишь слегка маскируя ее новым антуражем.

Ситуацию усугубили и другие проекты. Та же Ghost of Tsushima от Sucker Punch оказалась куда ближе к идеальному Assassin’s Creed, чем сама Assassin’s Creed: более сильный сюжет, глубокая боевая система и в целом гораздо более увлекательный игровой процесс лишь сильнее задвинули серию Ubisoft на второй план.

Тем временем собственные релизы франшизы раз за разом разочаровывали. Assassin’s Creed Odyssey быстро начинала утомлять бесконечными рутинными процессами и неоправданно жесткими требованиями к прокачке. Assassin’s Creed Valhalla и вовсе выглядела как попытка Ubisoft заработать на всплеске интереса к эпохе викингов, превратившись в чрезмерно раздутую игру, в которой контента оказалось куда больше, чем действительно интересных идей. В общем, картина хорошо знакомая.

Поэтому новость о том, что Ubisoft готовит современное переосмысление — или, выражаясь их излюбленным маркетинговым языком, «Resynced» — культовой Assassin’s Creed IV: Black Flag, вызвала самый настоящий восторг.

Свистать всех наверх! Поднять якорь! Расправить паруса!

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced PS Store

У оригинальной Black Flag было немало достоинств. Прежде всего серия наконец-то выбралась из привычных сухопутных декораций: пиратская тематика вдохнула в Assassin’s Creed новую жизнь и стала настоящим глотком свежего воздуха.

Да, первые морские сражения появились еще в Assassin’s Creed III, но Ubisoft быстро поняла, насколько тепло игроки приняли этот элемент, и в Black Flag превратила его в одну из главных особенностей игры.

Эдвард Кенуэй оказался одним из самых харизматичных героев франшизы. Амбициозный капер, волею судьбы оказавшийся втянутым в многовековое противостояние ассасинов и тамплиеров, он легко располагал к себе.

История Кенуэя убедительно показывала внутренний разрыв между жаждой богатства и славы и неизбежным выбором в пользу тайного братства, веками ведущего свою войну из тени.

Открытые просторы Карибского моря открыли для серии совершенно новое поле боя, где главным оружием героя стал его корабль. Во времена выхода Black Flag морские баталии воспринимались как нечто по-настоящему свежее. Да и спустя годы игру по-прежнему считают эталоном исторических сражений на парусных кораблях.

Работая над Resynced, Ubisoft явно прислушалась к критике, сопровождавшей оригинальную Black Flag, и, судя по всему, искренне попыталась адаптировать игру под современные стандарты.

Результат, впрочем, получился неоднозначным. Боевую систему переработали, однако даже после изменений она заметно уступает тому уровню, который задала Ghost of Tsushima.

Особенно спорно выглядят добивания после идеального парирования: зрелищные анимации впечатляют лишь поначалу, но довольно быстро превращают драки в рутину, позволяя за считаные секунды расправиться едва ли не с половиной противников.

В одних эпизодах Кенуэй кажется неправдоподобно сильным, без особого труда разбираясь даже с капитанами вражеских отрядов. В других же игра неожиданно делает его почти беспомощным — всему виной неуклюжая система выбора цели.

Быстрое переключение на ближайшего противника немного сглаживают процесс, но не стоит рассчитывать, что это избавит от проблем.

Пока Кенуэй сосредоточен на одном рядовом противнике, капитан за спиной вполне может безнаказанно обрушить на него удар топором, а вовремя увернуться или поставить блок в такой ситуации удается далеко не всегда.

Морские баталии снова в строю

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced PS Store

Паркур всегда был одной из визитных карточек Assassin’s Creed, и в Resynced его действительно постарались доработать. Правда, с оговорками.

Да, по сравнению с оригиналом система стала лучше, но полностью избавиться от прежней неуклюжести так и не удалось. Нередко попытка эффектно перепрыгнуть через очередной уступ заканчивается тем, что Кенуэй внезапно соскальзывает в сторону. Вместо зрелищного момента, который так и просится в подборку лучших игровых нарезок, получается чистой воды комедия.

Ubisoft также решила освежить игру элементами из современных частей Assassin’s Creed. Теперь корабль развивается не только за счет улучшений корпуса и вооружения — дополнительные бонусы открываются благодаря назначению определенных членов экипажа.

Появились особые преимущества, связанные с убежищами, напоминающие систему поместья из Assassin’s Creed Shadows, а также привычное дерево навыков. Впрочем, некоторые пережитки прошлого стоило оставить за бортом.

Необходимость охотиться на оцелотов и кроликов лишь затем, чтобы увеличить вместимость кобуры и носить больше пистолетов, выглядит по меньшей мере странно. Все-таки действие происходит в Нассау — одном из крупнейших пиратских портов Карибского моря.

Купить новую кобуру у местного торговца было бы куда логичнее. Похоже, Ubisoft уже давно пора отказаться от навязчивого увлечения ремесленными механиками.

Одной из самых раздражающих особенностей оригинальной Black Flag были миссии со слежкой, где малейшая ошибка мгновенно приводила к провалу. К счастью, теперь эта проблема практически исчезла. Во многом благодаря тому, что Кенуэй наконец научился приседать и использовать укрытия почти у любой подходящей конструкции.

Но главным поводом для радости стало совсем другое решение Ubisoft. Разработчики полностью отказались от современных эпизодов с «Абстерго» — пожалуй, самой ненужной и чужеродной составляющей серии Assassin’s Creed. Уже одно это заслуживает дополнительных баллов в итоговой оценке.

Как и в случае с недавней современной переработкой Metal Gear Solid Delta, Resynced получила заметно обновленную графику, которая лучше всего раскрывается на максимальных настройках качества и производительности. На этом, впрочем, сходство заканчивается.

Если Metal Gear Solid Delta сумела бережно улучшить оригинал, то Resynced, напротив, невольно заставляет задуматься, насколько сильную роль в любви к Black Flag образца 2013 года играла ностальгия.

После нескольких часов паркура, скрытных убийств и грабежа ничего не подозревающих испанских шхун становится трудно отделаться от ощущения, что без воспоминаний и эмоциональной привязанности перед нами остается лишь вполне заурядная игра.

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced PS Store

Под толстым слоем новой краски по-прежнему скрывается добротная игра — во многом благодаря тому, насколько сильным оказался оригинал и какие теплые воспоминания он оставил после себя.

Да, сюжет все еще способен увлечь, но одной лишь истории недостаточно, чтобы скрыть недостатки, которые со временем стали слишком заметны.

Resynced построена практически с нуля на движке Anvil и действительно выглядит современной, однако ей отчаянно не хватает глубины. И это особенно досадно. Не стоит понимать превратно: визуально игра великолепна, а художники заслуживают самой высокой похвалы. Но стоит заглянуть чуть глубже эффектной оболочки — и очарование довольно быстро начинает рассеиваться.

Нельзя не отметить старания Ubisoft сделать игровой мир более живым и правдоподобным. Однако стоит немного задержаться и внимательнее присмотреться к окружающему пространству и его обитателям, как иллюзия начинает рушиться.

Персонажи то упираются в невидимые стены, то нелепо съезжают по лестницам, а случайные реплики нередко звучат совершенно не к месту. Даже постановка кат-сцен временами оставляет желать лучшего: анимации выглядят скованными, а взаимодействие между героями кажется неестественным.

Постоянно возникает ощущение, будто игре не хватило еще одного шага до действительно выдающегося результата. Именно это разочаровывает сильнее всего и заставляет иначе взглянуть на Black Flag образца 2013 года, которая когда-то производила исключительно яркое впечатление.

Это похоже на встречу с любимой придорожной забегаловкой спустя много лет. Когда-то казалось, что вкуснее ничего не существует, но со временем гастрономические привычки меняются, появляются новые ориентиры, а прежний фаворит уже не вызывает былого восторга. Не потому, что еда стала хуже — просто вкус успел измениться, а планка ожиданий заметно выросла.

То, что когда-то казалось выдающимся, сегодня воспринимается вполне заурядно.